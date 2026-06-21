"Ludzkie" ruchy i milimetrowa precyzja. To wyjątkowy pomysł ESA

STA przypomina konstrukcją ludzką kończynę - posiada bark, łokieć i nadgarstek, a jego zasięg wynosi do 2,4 metra. Dzięki siedmiu stopniom swobody może poruszać się w sposób zbliżony do ruchów ludzkiej ręki, co pozwala mu operować w złożonym i nieprzewidywalnym środowisku kosmicznym. Na końcu ramienia znajduje się zaś chwytak zdolny do manipulowania obiektami z precyzją rzędu milimetrów, co jest kluczowe w kontekście pracy z delikatnymi próbkami geologicznymi lub sprzętem naukowym.

Zmysł dotyku i "oczy" w kosmosie

Jednym z najważniejszych elementów systemu jest czujnik siły i momentu obrotowego, który pełni rolę sztucznego zmysłu dotyku. Dzięki niemu robot potrafi "czuć", jak oddziałuje na obiekt (czy go naciska, przesuwa czy obraca). Dodatkowo w przegubach umieszczono czujniki pozycji, które na bieżąco określają dokładne położenie ramienia. Całość uzupełniają kamery oraz systemy elektroniczne umożliwiające analizę otoczenia i autonomiczne podejmowanie decyzji.

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Od Mars Sample Return do przyszłych misji księżycowych

Początkowo ramię było rozwijane w ramach programu Mars Sample Return, realizowanego wspólnie przez NASA i ESA. Jego zadaniem miało być przejmowanie próbek zebranych przez łazik Perseverance i przygotowanie ich do transportu na Ziemię. Co ciekawe jednak, choć przyszłość tej misji jest niepewna, technologia nie została porzucona. ESA planuje wykorzystać ją w szerszym zakresie, m.in. w przyszłych misjach księżycowych i długoterminowej eksploracji Marsa.

Projekt powstaje dzięki współpracy wielu firm z całej Europy. Konsorcjum prowadzi włoska firma Leonardo, a udział biorą także m.in. GMV i AVS z Hiszpanii, Maxon ze Szwajcarii, 3DPlus z Francji oraz COMOTI z Rumunii. W projekt zaangażowani są również dostawcy z Niemiec, Danii i Grecji. Obecnie trwają końcowe prace integracyjne w ośrodku Leonardo w Nerviano pod Mediolanem. W najbliższych tygodniach ramię przejdzie testy w symulowanych warunkach kosmicznych.

Inżynierowie ESA podkreślają, że zaawansowana robotyka będzie kluczowa dla przyszłych misji załogowych. STA może w przyszłości wspierać astronautów w zbieraniu próbek, przenoszeniu sprzętu i wykonywaniu precyzyjnych operacji na powierzchni innych ciał niebieskich. Jeśli testy zakończą się sukcesem, europejskie "ramię kosmiczne" stanie się jednym z fundamentów przyszłej eksploracji Księżyca i Marsa.





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