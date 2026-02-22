Jaki był Mars miliardy lat temu? Nowe badania

Mars to czwarta planeta od Słońca i jedna z najbardziej intrygujących w Układzie Słonecznym. Od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię naukowców i pasjonatów kosmosu, którzy zastanawiają się, czy kiedykolwiek istniało tam życie - a jeśli tak, to dlaczego zanikło.

Niedawne analizy wykazały, że w wiekowych marsjańskich iłowcach obecne są związki organiczne zwane alkanami. To istotny trop w poszukiwaniu śladów dawnego życia. Co więcej, teraz pojawiły się nowe badania, które podważają jedną z teorii na temat historii Marsa: że miliardy lat temu był to świat skutej lodem zimy. Najnowsze ustalenia sugerują, że Czerwona Planeta była wówczas ciepła i często padał tam deszcz.

Mars był dawniej ciepły i deszczowy? Analiza próbek

Artykuł opublikowany na łamach "Communications Earth & Environment" przez międzynarodowy zespół naukowców z USA, Kanady, Hiszpanii i Francji dotyczy okresu noachijskiego w historii Marsa, który trwał od ok. 4,1 do 3,7 mld lat temu. Z tego etapu pochodzą najstarsze formacje zachowane na powierzchni Czerwonej Planety. Warunki, jakie mogły wówczas panować na Marsie, są od wielu lat tematem debaty. Opublikowane teraz badania rzucają nowe światło na to zagadnienie, co wyjaśnia w swoim opracowaniu na łamach "The Conversation" niezwiązany z odkryciem Gareth Dorrian, doktorant w dziedzinie nauk kosmicznych na Uniwersytecie w Birmingham.

W artykule opisano analizy kaolinitu znajdującego się w badanym przez Perseverance kraterze Jezero. Kaolinit jest zaliczany do minerałów ilastych, uwodnionych glinokrzemianów glinu. Badanie wykazało podobieństwo składu chemicznego marsjańskich próbek do tego typu ziemskich minerałów, które pochodzą z okresów w historii naszej planety, kiedy klimat był znacznie cieplejszy i panowała wyższa wilgotność.

Warunki sprzyjające rozwojowi życia na Marsie?

Badane skały z Marsa wyglądają, jakby były długotrwale modyfikowane przez obfite opady deszczu w umiarkowanych temperaturach, co wykluczałoby ewentualne krótkotrwałe gorące procesy hydrotermalne spowodowane uderzeniami meteorytów czy wulkanizmem.

W artykule stwierdzono, że te fale intensywnych opadów "prawdopodobnie reprezentują jedne z najbardziej wilgotnych okresów i być może najbardziej nadających się do zamieszkania etapów w historii Marsa". Autorzy sugerują, że takie warunki mogły utrzymywać się od tysięcy do milionów lat. To odkrycie w połączeniu z odnalezieniem wspomnianych potencjalnych biosygnatur jest ważnym krokiem w kontekście poszukiwania śladów życia na Czerwonej Planecie.

