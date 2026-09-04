W Krakowie ruszają zawody European Rover Challenge 2026 na Marsyardzie przy AGH

Od 4 do 6 września teren obok Akademii Górniczo-Hutniczej zmieni się w marsjański krater, po którym będą jeździć łaziki, konkurując ze sobą w różnych kategoriach. Początek zawodów zaplanowano na piątek, 4 września o godz. 10. Zawody będą trwać aż do niedzieli, a wstęp jest otwarty i bezpłatny.

European Rover Challenge 2026 (ERC) to wydarzenie skierowane do entuzjastów technologii kosmicznych, społeczności akademickiej i rodzin z dziećmi - jest doskonałą okazją do poznania fascynujących zagadnień inżynierii kosmicznej.

Łaziki zmierzą się z trudnym terenem krateru Hellas Planitia

Rywalizacja odbędzie się pomiędzy 25 łazikami z całego świata. Za pomocą specjalnego Marsyardu, uczestnicy w tym roku zostaną przeniesieni na południową półkulę Marsa - do fragmentu krateru Hellas (Hellas Planitia), największego krateru uderzeniowego na Czerwonej Planecie, i jednocześnie obszaru najniżej położonego. Panuje tam wyższe ciśnienie atmosferyczne niż na pozostałych obszarach Marsa, co stanowi bazę do badań na temat warunków sprzyjających okresowemu istnieniu tam wody w stanie ciekłym. Badacze wskazują, że właśnie to miejsce jest jednym z najciekawszych punktów w kontekście poszukiwania śladów życia oraz planowania przyszłych misji eksploracyjnych.

Odtworzono wybrany fragment tego obszaru - a ponieważ odpowiadałby on terenowi liczącemu setki kilometrów, przeskalowano go tak, aby najwierniej oddać wyzwania, z jakimi musiałyby zmierzyć się łaziki podczas prawdziwej misji na Marsie.

Marsyard, na którym łaziki prezentowały swoje możliwości w 2025 roku Julia Król INTERIA.PL

- Aby jeszcze bardziej absurdalnie skomplikować sytuację, nasz Marsyard co roku jest inny i reprezentuje odmienny region Czerwonej Planety - powiedziała dr Anna Łosiak, dyrektorka ds. naukowych w ERC.

Zespoły wykonają zadania wzorowane na misjach NASA i ESA m.in. autonomiczną nawigację, pobieranie próbek, zadania konserwacyjne oraz nową konkurencję astrobiologiczną, polegającą na identyfikacji potencjalnych śladów życia lub związków chemicznych niezbędnych dla życia.

Oprócz wyzwań na Marsyardzie program wydarzenia obejmuje także debaty dotyczące m.in. przyszłości ludzkiego osadnictwa na Księżycu i Marsie. Wystąpią naukowcy i wybitni eksperci z sektora kosmicznego.

Organizatorem wydarzenia jest Europejska Fundacja Kosmiczna, a współorganizatorem Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Województwo Małopolskie jest Partnerem Regionalnym, a Miasto Kraków pełni funkcję Miasta Gospodarza wydarzenia.



