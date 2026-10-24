Koniec Fobosa coraz bliżej. Mars zyska pierścień, gdy jego księżyc ulegnie siłom pływowym planety

Astronomowie od dawna wiedzą, że Fobos, ten większy i bliższy z dwóch księżyców Marsa, powoli, lecz nieubłaganie opada ku wnętrzu planety, aby ostatecznie ulec zniszczeniu - uderzy w linię grawitacyjną Marsa, a siły pływowe planety go rozerwą. Nie zobaczymy tego na własne oczy, proces może trwać nawet miliony lat, jednak efekt na pewno byłby interesujący do obejrzenia. Kiedy księżyc będzie już przypominał tylko stertę gruzu i pyłu, rozprzestrzeni się na orbicie wokół Marsa, tworząc spektakularny pierścień. Pozostałe fragmenty, które nie utworzą pierścienia, spadną na powierzchnię Czerwonej Planety, drążąc nowe kratery.

Chociaż początkowe przypuszczenia sugerowały, że proces ten może nastąpić nawet za 75 mln lat, najnowsze odkrycia znacznie zwiększają prawdopodobieństwo, że stanie się to wcześniej. Tempo zbliżania się księżyca do powierzchni Marsa wynosi około 2 centymetry rocznie.

Naukowcy twierdzą, że proces rozpadu Fobosa już się rozpoczął. Zdjęcia wykonane przez sondy Viking i inne wyraźnie pokazują rowki na jego powierzchni. Początkowo zakładano, że jest to efekt potężnego uderzenia, jednak na pewno nie wszystkie z nich powstały w ten sposób. Większość z nich, jak się okazuje, rozciąga się od strony stale zwróconej ku Marsowi. Badacze zakładają więc, że siły pływowe spowodowane przyciąganiem grawitacyjnym Marsa deformują jego największy księżyc.

Linie przecinające Fobosa są spowodowane naprężeniami pływowymi wywołanymi przez grawitację Marsa, która powoli rozrywa ten największy księżyc NASA domena publiczna

Drugi z księżyców Marsa - Deimos - krąży wokół planety wystarczająco daleko, aby uniknąć losu brata. Fobos mógłby się ocalić, gdyby był ciałem o dużej gęstości, jednak jego wynosi ona zaledwie 1,9 g/cm³. Dla porównania gęstość naszego Księżyca to około 3,3 g/cm³.

Układ Słoneczny widział już pierścienie wokół planet

To nie będzie jedyny pierścień w naszym Układzie Słonecznym - ani nawet pierwszy powstały przez rozpad księżyca. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun także mają swoje pierścienie, a niektóre z nich są skutkiem rozpadu ich księżyców.

Pierścienie Saturna są tak spektakularne, że można je dojrzeć nawet przez mały teleskop. Zobaczył je po raz pierwszy Galileusz w 1610 roku, jednak dopiero 45 lat później Christiaan Huygens zidentyfikował je jako cały system lodowych pierścieni. Od tego czasu naukowcy wciąż badają pochodzenie, wiek i skład pierścieni tej planety.

Planetolog Robin M. Canup sugeruje, że pierścienie wokół Saturna są pozostałościami księżyca, który miał wielkość Tytana.

- Saturn pierwotnie miał wiele masywnych księżyców, podobnie jak Jowisz - twierdzi Canup. Miały być one na tyle duże, że ich wnętrza mogły się rozwarstwiać na warstwy lodu i skaliste jądro. I podczas zbliżania się do planety, jądro zanurzyło się w niej, a zewnętrzne warstwy lodu utworzyły ostatecznie główne pierścienie Saturna.

Najnowszy widok na Saturna w obiektywie Kosmicznego Teleskopu Hubble'a NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC) domena publiczna

Pierścienie poza Układem Słonecznym są dużo bardziej imponujące

Znamy tysiące egzoplanet, jednak jedna z nich, J1407b, ma tak ogromne pierścienie, że blokują one światło gwiazdy macierzystej. Gdyby ten układ znajdował się wokół Słońca, rozciągałby się aż za Wenus. J1407b jest na tyle masywna, że może kwalifikować się na brązowego karła. Szacuje się, że jest 20 razy masywniejsza od Jowisza.

Hipotetyczna wizja J1407b materiały prasowe



