Nazywana przez niektórych "Wielka Kometa Wielkanocna", która jeszcze niedawno budziła ogromne zainteresowanie astronomów i miłośników nocnego nieba, zakończyła swoją podróż w spektakularny, choć rozczarowujący sposób. Obiekt oznaczony jako C/2026 A1 (MAPS) nie przetrwał ekstremalnego zbliżenia do Słońca i rozpadł się tuż przed osiągnięciem najważniejszego momentu swojej orbity.

To częsty koniec żywota komet muskających Słońce

MAPS należała do tzw. komet muskających Słońce, tzn. przelatywała bardzo blisko jego powierzchni. Tego typu obiekty często kończą swoją drogę właśnie w ten sposób - nie wytrzymują potężnych sił grawitacyjnych i temperatur panujących w pobliżu naszej gwiazdy. MAPS była szczególnym przypadkiem, bo początkowo sądzono, że może być stosunkowo duża i stworzy widowiskowe zjawisko na niebie.

Kometa została odkryta w styczniu 2026 roku i już wtedy wzbudziła spore emocje. Po dalszych badaniach okazało się jednak, że jądro komety ma zaledwie około 400 metrów średnicy, czyli dużo mniej niż przypuszczano, a ponieważ miała przelecieć około 160 000 km nad powierzchnią Słońca, szanse na jej przetrwanie były nikłe.

Wielka Kometa Wielkanocna rozpadła się tuż przed finałem

W marcu pisałam, że losy komety śledzą astronomowie i przypuszczają, że po Wielkanocy będzie ona rozświetlać nasze niebo. Kluczowy moment nastąpił 4 kwietnia, gdy znalazła się ekstremalnie blisko naszej gwiazdy. W tym czasie była obserwowana m.in. przez sondy kosmiczne, które rejestrowały jej gwałtowne zmiany. Najpierw obiekt nagle pojaśniał, co sugerowało narastające procesy destrukcyjne, a chwilę później po prostu zniknął. Zamiast zwartego jądra komety pojawił się jedynie rozproszony obłok pyłu i fragmentów. To był jednoznaczny sygnał, że doszło do całkowitego rozkładu. Naukowcy tłumaczą to działaniem ekstremalnych warunków, które dosłownie rozerwały jej lodowo-skalną strukturę.

Wielu obserwatorów liczyło, że po minięciu Słońca kometa stanie się widoczna z Ziemi i stworzy efektowny spektakl na wieczornym niebie. Te nadzieje jednak szybko się rozwiały. Pozostałości po MAPS rozproszyły się na tyle szybko, że nie ma już szans na żadne widowisko.

© 2026 Associated Press