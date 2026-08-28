Misja Artemis IV może mieć problem. Wszystko przez zamarznięte grzyby

Nieoczekiwane "śmieci" na Księżycu mogą popsuć badania misji Artemis IV

Misja Artemis IV zaplanowano na 2028 rok. Będzie to pierwsze od dekad lądowanie człowieka na Księżycu. Załogowa misja ma wylądować na biegunie południowym naszego naturalnego satelity. Podczas pobytu na Księżycu astronauci będą zbierać próbki, które zabiorą ze sobą na Ziemię do badań. Będzie to jeden z najważniejszych elementów misji, który może dostarczyć wielu informacji badawczych. Jednak może napotkać duże wyzwanie, gdyż w próbkach mogą zostać zebrane niechciane "śmieci".

Jak wskazują naukowcy, unikalna topografia bieguna południowego na Księżycu może sprzyjać rozwojowi niektórych bakterii i grzybów, co oznacza, że przyszłe misje powinny dokładnie rozważyć ryzyko skażenia tego regionu. Światło słoneczne pada tam pod znacznie mniejszym kątem niż na równiku. Powoduje to powstawanie obszarów stale zacienionych, o temperaturach sięgających nawet -200°C i niewielkim promieniowaniu UV. Warunki są podobne to tych, które są potrzebne do liofilizacji mikrobów.

Badania potrzebne przed dalszą eksploracją kosmosu

W badaniach pod kierownictwem Heathera Grahama, geochemika z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda NASA w Greenbelt, zbadano trzy rodzaje bakterii i dwa rodzaje grzybów powszechnie kojarzonych z ludźmi. Mikroby te przedostawały się już wcześniej na skafandrach kosmicznych, do kapsuł ładunkowych, a nawet na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zespół odkrył, że wszystkie pięć mikrobów mogło przetrwać co najmniej 24 godziny w niektórych obszarach południowego bieguna Księżyca.

Jednak przetrwanie to nie to samo, co rozkwit. Jest mało prawdopodobne, aby te mikroby mogły się rozmnażać lub rozwijać w takich warunkach. Nawet martwe lub uśpione mikroby mogłyby jednak stanowić zagrożenie dla badań księżycowych. Ich białka i inne sygnatury chemiczne nadal pojawiałyby się w próbkach powierzchni Księżyca, zakłócając pomiary.

- Nasze odkrycia sugerują, że obszary polarne Księżyca mogą być mniej nieprzyjazne dla przetrwania mikroorganizmów niż wcześniej zakładano. Nie oznacza to prawdopodobieństwa wzrostu, ale przetrwanie w stanie kryptobiotycznym, gdzie wzrost byłby możliwy w warunkach sprzyjających życiu. [...] Przemyślane planowanie eksploracji i śledzenie jej wpływu jest kluczem do ograniczenia i zrozumienia potencjalnego niezamierzonego przeniesienia życia na Księżyc - opisuje abstrakt badania, opublikowanego na łamach czasopisma Science Advances.

Wnioski z badania wpłyną na protokoły dekontaminacji dla Artemis IV i innych misji załogowych, szczególnie na Marsa. Czerwona planeta ma bardziej przyjazne środowisko dla mikrobów niż Księżyc, więc ryzyko przeniesienia tam życia będzie jeszcze większa