W skrócie Dane z łazika Curiosity gromadzone przez ponad dekadę wskazują na obecność niewielkich ilości wody na powierzchni Marsa, co wynika z analizy składu atmosfery planety.

Sezonowe wahania ciężkich izotopów tlenu w dwutlenku węgla najprawdopodobniej wynikają z zachodzącej wymiany izotopowej z wodą obecną w marsjańskim gruncie.

Woda na Marsie może występować w formie mikroskopijnych warstw przypominających ciecz lub być związana z ziarnami gleby, jednak dane pochodzą tylko z okolic krateru Gale.

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Dane z łazika Curiosity wskazują na obecność wody na powierzchni Marsa

Ponad dekada pomiarów atmosferycznych prowadzonych przez należący do NASA łazik Curiosity przyniosła nowe poszlaki dotyczące obecności niewielkich ilości wody na powierzchni Czerwonej Planety. Badanie opublikowane w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) analizuje dane zbierane od 2012 r. w celu sprawdzenia, czy dobowe i sezonowe zmiany w cienkiej, bogatej w dwutlenek węgla atmosferze Marsa można wyjaśnić znanymi dotychczas procesami, takimi jak zamarzanie i uwalnianie CO 2 na biegunach.

Uzyskane wyniki sugerują istnienie mechanizmu z udziałem wody związanej z ziarnami gleby lub występującej w formie niezwykle cienkich, przypominających ciecz powłok (ang. liquid-like films) przy samej powierzchni gruntu.

Badanie składu atmosfery Marsa pozwala naukowcom zrozumieć jej interakcje z substancjami zawartymi w podłożu. Ponieważ marsjańskie powietrze składa się w ok. 95 proc. z dwutlenku węgla, duża część analiz koncentruje się na zmianach w strukturze tych cząsteczek, w tym na obecności cięższych izotopów tlenu (tlen-18) i węgla (węgiel-13).

Już wcześniejsze misje kosmiczne, takie jak Viking czy Phoenix, a także obserwacje teleskopowe z Ziemi i badania marsjańskich meteorytów wykazały, że atmosfera tej planety jest wzbogacona w ciężkie izotopy obu wspomnianych pierwiastków, co powszechnie wiązano z ucieczką lżejszych atomów w kosmos na przestrzeni dziejów geologicznych.

Rekordowe pomiary izotopów w kraterze Gale

Zespół badawczy pod kierunkiem dr Heather B. Franz z NASA stworzył pierwszy długoterminowy zapis składu izotopowego atmosferycznego dwutlenku węgla bezpośrednio na powierzchni Marsa, obejmujący lata 2012-2025 (marsjańskie lata 31-38) w kraterze Gale.

Naukowcy przeanalizowali wielokrotnie pobierane próbki gazu za pomocą dwóch przyrządów wchodzących w skład laboratorium Sample Analysis at Mars (SAM) na pokładzie Curiosity: analizatora gazu na podczerwień Tunable Laser Spectrometer (TLS) oraz spektrometru mas Quadrupole Mass Spectrometer (QMS). Badacze skupili się głównie na wynikach z instrumentu laserowego, ponieważ QMS jest bardziej podatny na zakłócenia ze strony gazów tła w aparaturze i wymagał aktualizacji parametrów kalibracji w ostatnich latach.

Procesy frakcjonowania izotopów tlenu w marsjańskim dwutlenku węgla na dwóch poziomach: globalnym i cząsteczkowym Franz H. B. et al. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Zestawienie danych z 34 eksperymentów TLS i 38 pomiarów QMS pozwoliło przetestować modele cyrkulacji atmosferycznej, mieszania gazów i wymiany między wodą a dwutlenkiem węgla. Wbrew wcześniejszym sugestiom płynącym z obserwacji teleskopowych z Ziemi dobowe zmiany izotopowe w lokalizacji łazika okazały się nieistotne statystycznie. Pomiary dzienne i nocne mieściły się w granicach błędu instrumentów. Sezonowe wahania izotopów węgla również były niewielkie i pozbawione wyraźnej asymetrii między półkulami, co wskazuje, że podlegają one innym procesom niż tlen.

Zupełnie inny obraz wyłonił się z analizy ciężkiego tlenu-18, którego udział w dwutlenku węgla wyraźnie wzrastał w okresach wiosenno-letnich na obu półkulach. Największe wzbogacenie odnotowano podczas wiosny i lata na południu, gdy Mars znajduje się najbliżej Słońca (w peryhelium), zaś mniejsze wartości w pobliżu aphelium mogą wynikać z mniej sprzyjających warunków przy niższych temperaturach.

Gdy badacze przetestowali znane scenariusze - takie jak sublimacja CO 2 z czap polarnych, uwalnianie gazu ze złóż na niższych szerokościach geograficznych czy rozpad cząsteczek pod wpływem światła słonecznego - żaden z nich nie był w stanie samodzielnie wyjaśnić zaobserwowanych wahań tlenu.

Wymiana tlenu między dwutlenkiem węgla a wodą

Szukając źródła niespodziewanych zmian, autorzy pracy wskazali na proces wymiany izotopowej zachodzący bezpośrednio między dwutlenkiem węgla a wodą. "Jednym z mechanizmów, który może powodować większe frakcjonowanie niż to oczekiwane na podstawie samej depozycji i sublimacji CO 2 , jest wymiana izotopów tlenu między CO 2 a wodą, obserwowana w CO 2 uwięzionym w lodzie antarktycznym w temperaturach sięgających nawet -35 °C (238 K)" - wyjaśniają badacze w publikacji.

Jak dodają naukowcy, mimo że tempo tej reakcji jest znacznie wolniejsze niż w przypadku ciekłej wody w temperaturze 0 °C, proces ten prawdopodobnie rozpoczyna się od uwodnienia CO 2 i zachodzi w przypominających ciecz warstwach tworzących się na styku powietrza i lodu, gdzie dochodzi do tzw. przedtopnienia powierzchniowego już w temperaturze ok. 203 K (ok. -70,15 °C).

Przeprowadzone symulacje komputerowe potwierdziły, że model wymiany izotopowej z wodą zaadsorbowaną w regolicie (przylegającą do jego powierzchni) lub tworzącą mikroskopijne, przypominające ciecz warstwy przy powierzchni gruntu, pozwala odtworzyć sezonowe skoki zawartości tlenu-18 zmierzone przez łazik Curiosity. Zjawisko to nasila się w najcieplejszych miesiącach marsjańskiego roku, kiedy planeta zbliża się do Słońca i przechodzi przez peryhelium.

Naukowcy zastrzegają jednak, że na podstawie dostępnych danych nie można jeszcze ocenić, jak powszechna jest tego typu woda na Czerwonej Planecie, bowiem wszystkie próbki pochodziły z jednego, położonego blisko równika krateru. Według autorów badania bardziej prawdopodobne wydają się procesy o charakterze lokalnym lub regionalnym niż zjawisko obejmujące cały glob, a sama wymiana gazowa pozostaje na razie wysoce prawdopodobnym wyjaśnieniem, nie zaś bezpośrednim potwierdzeniem istnienia ciekłych warstw wody.

Co dalej? Kolejne pomiary prowadzone przez Curiosity pomogą sprawdzić, czy sezonowy wzorzec utrzymuje się w kolejnych latach i jak wpływają na niego potężne burze pyłowe. Z kolei przyszłe misje w innych regionach Marsa pozwolą oddzielić lokalną chemię krateru Gale od globalnych cykli atmosferycznych.

Źródła:

Franz H. B. et al. A decadal record of isotopic trends in martian atmospheric CO 2 . PNAS (2026). DOI: 10.1073/pnas.2615294123 Kasal K. Over a decade of atmospheric data from NASA's Curiosity rover hints at small amounts of surface water on Mars. Phys.org (2026).