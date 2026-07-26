Spis treści: Gdzie w Polsce najlepiej obserwować gwiazdy? Jak wybrać odpowiednią noc do obserwacji gwiazd? Najciemniejsze niebo w Polsce Najlepsze miejsca na świecie do obserwacji gwiazd i nocnego nieba

Gdzie w Polsce najlepiej obserwować gwiazdy?

Największym problemem podczas obserwacji astronomicznych nie zawsze są chmury. Równie skutecznie widok nieba ograniczają latarnie, podświetlone reklamy, elewacje budynków i światło emitowane przez domy. Nad dużymi miastami tworzą one jasną łunę, w której znikają słabsze gwiazdy, mgławice i pas Drogi Mlecznej.

Dobrego punktu należy więc szukać z dala od zwartej zabudowy. Znaczenie ma również otwarty horyzont, brak wysokich drzew oraz możliwość bezpiecznego pozostania w danym miejscu po zmroku. Oto dziesięć lokalizacji, które warto wziąć pod uwagę.

1. Pestkownica i okolice Drawieńskiego Parku Narodowego

Północno-zachodnia Polska obejmuje jeden z największych w kraju obszarów o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu światłem. Dobrym punktem wypadowym jest Pestkownica położona niedaleko Drawieńskiego Parku Narodowego, w otoczeniu lasów, jezior i rozproszonej zabudowy.

Niewielka liczba latarni i duża odległość od większych miast sprawiają, że przy bezchmurnej pogodzie można zobaczyć tu wyraźny pas Drogi Mlecznej. Okolica nadaje się również do fotografowania nocnego nieba, zwłaszcza jeśli uda się znaleźć polanę albo brzeg jeziora z szerokim widokiem na horyzont.

Trzeba jednak pamiętać, że nocne poruszanie się po terenie parku narodowego może podlegać ograniczeniom. Punkt obserwacyjny najlepiej wybrać poza jego granicami albo w miejscu oficjalnie dostępnym po zmroku.

2. Zatom w województwie zachodniopomorskim

Kolejnym interesującym miejscem w sąsiedztwie Drawieńskiego Parku Narodowego jest Zatom. Wieś otaczają rozległe lasy Puszczy Drawskiej, dzięki którym światła pochodzące z dalszych miejscowości są w dużym stopniu zasłonięte.

W pogodne noce można obserwować tutaj gwiazdozbiory, jasne planety, przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz roje meteorów. Latem szczególnie widowiskowe są Perseidy, natomiast jesień i zima zapewniają dłuższe noce oraz lepszą widoczność wielu charakterystycznych konstelacji.

Zatom będzie odpowiednim kierunkiem dla osób szukających spokojnego miejsca z dala od turystycznych kurortów. Warto jednak wcześniej znaleźć otwartą przestrzeń, ponieważ w głębi lasu widok na niebo może być mocno ograniczony.

3. Grotowo na północy Warmii

Grotowo w powiecie bartoszyckim leży na słabo zurbanizowanym obszarze północnej Warmii, niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Rozproszona zabudowa i znaczna odległość od większych miast sprawiają, że nocne niebo nie jest tutaj intensywnie rozjaśniane.

Najlepsze warunki można znaleźć na polnych drogach i otwartych terenach poza centrum miejscowości. Płaski krajobraz zapewnia dobrą widoczność nisko położonych obiektów, a ciemny północny horyzont zwiększa szansę na obserwację zorzy polarnej, jeżeli jej zasięg obejmie Polskę.

Na taką wyprawę warto zabrać mapę offline. Poza głównymi drogami zasięg telefonii komórkowej może być słabszy, a po zmroku wszystkie polne trasy zaczynają wyglądać podobnie.

4. Dobarz i Gugny nad Biebrzą

Okolice miejscowości Dobarz i Gugny w gminie Trzcianne należą do najsłabiej zabudowanych terenów województwa podlaskiego. Rozległe bagna, łąki i otwarte przestrzenie Kotliny Biebrzańskiej zapewniają szeroki widok na nocne niebo.

To dobre miejsce do obserwacji Perseidów, ponieważ meteory mogą pojawiać się w różnych częściach nieboskłonu. Nie trzeba mieć teleskopu - znacznie bardziej przyda się leżak lub mata pozwalająca wygodnie objąć wzrokiem jak największy fragment nieba.

Ze względu na sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku Narodowego trzeba poruszać się wyłącznie po dostępnych drogach i wyznaczonych miejscach. Nie wolno nocą wchodzić na bagna ani schodzić z tras. Warto też przygotować się na dużą liczbę komarów i szybki spadek temperatury.

Maksimum Perseidów wypadnie w Polsce w sierpniu. Yana Lysenko 123RF/PICSEL

5. Ksebki na skraju Puszczy Piskiej

Ksebki w gminie Turośl znajdują się na pograniczu województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. To niewielka miejscowość otoczona lasami, polami i rozproszonymi gospodarstwami, oddalona od silnie oświetlonych ośrodków miejskich.

Warunki są tu szczególnie dobre podczas bezksiężycowych nocy. Po kilkunastu minutach spędzonych bez patrzenia na ekran telefonu można dostrzec znacznie więcej gwiazd niż na obrzeżach miasta. W sezonie letnim na niebie dobrze widoczny jest Trójkąt Letni tworzony przez Wegę, Deneba i Altaira, a w sprzyjających warunkach także pas Drogi Mlecznej.

Najlepszym wyborem będzie otwarte pole lub polana położona poza zwartą zabudową. Przed wejściem na prywatny teren należy uzyskać zgodę jego właściciela.

6. Brus w okolicach Włodawy

Wschodnia część województwa lubelskiego oferuje wiele miejsc położonych daleko od dużych miast. Jednym z nich jest Brus niedaleko Włodawy. W regionie dominują niewielkie miejscowości, pola, łąki i lasy, dlatego sztuczna łuna pozostaje znacznie słabsza niż w centralnej czy zachodniej części kraju.

W pogodną noc można tu obserwować Drogę Mleczną, jaśniejsze gromady gwiazd oraz planety. Region dobrze sprawdza się również podczas maksimum rojów meteorów. Oprócz sierpniowych Perseidów warto śledzić grudniowe Geminidy, które często zapewniają dużą liczbę jasnych zjawisk.

Przy wyborze punktu należy unikać sąsiedztwa Włodawy oraz popularnych ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami. Nawet niewielka miejscowość turystyczna może w sezonie generować zaskakująco dużo światła.

7. Dorbozy na Roztoczu

Dorbozy w powiecie biłgorajskim leżą na obszarze, na którym większe miasta są od siebie znacznie oddalone. W krajobrazie przeważają pola, lasy i niewielkie wsie, co stwarza dobre warunki do oglądania gwiazd.

Zaletą okolicy jest możliwość znalezienia otwartego miejsca z widokiem na znaczną część horyzontu. To ważne nie tylko podczas obserwacji meteorów. Szeroki widok pozwala śledzić wschody Księżyca, przeloty satelitów i zjawiska pojawiające się nisko nad północną lub południową częścią nieba.

Najlepszy efekt przyniesie wyjazd w noc przypadającą w pobliżu nowiu. Światło Księżyca, szczególnie podczas pełni, może rozjaśnić niebo niemal równie skutecznie jak pobliska miejscowość.

8. Chalin i Izdebno w Wielkopolsce

W okolicach Chalina i Izdebna znajduje się Ostoja Ciemnego Nieba - obszar powołany w celu ochrony nocnego krajobrazu i prowadzenia działań edukacyjnych. To jedna z najciekawszych propozycji dla mieszkańców zachodniej oraz centralnej Polski.

Ostoja leży na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Pojezierny krajobraz, rozległe lasy i niewielka gęstość zabudowy pomagają ograniczyć wpływ sztucznego oświetlenia. Dodatkowym atutem jest działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, który organizuje wydarzenia związane z ochroną ciemnego nieba.

Chalin pokazuje, że dobre obserwacje astronomiczne nie muszą oznaczać wyjazdu w wysokie góry. Wystarczy miejsce oddalone od dużych miast, otwarta przestrzeń oraz noc bez chmur i jasnego Księżyca.

9. Sopotnia Wielka w Beskidzie Żywieckim

Sopotnia Wielka nie jest przypadkową górską miejscowością. W 2023 roku otrzymała status International Dark Sky Community, stając się pierwszą miejscowością w Polsce z takim wyróżnieniem.

Na jakość nieba wpływa nie tylko położenie w Beskidzie Żywieckim. Przez lata modernizowano tutaj oświetlenie uliczne, montując oprawy kierujące światło w dół i ograniczając jego niepotrzebne rozpraszanie. Dzięki temu gwiazdy można obserwować również w pobliżu zabudowy, bez konieczności organizowania długiej nocnej wyprawy.

W Sopotni Wielkiej odbywają się wydarzenia astronomiczne, pokazy i warsztaty. To dobry wybór dla początkujących oraz rodzin, które chcą najpierw nauczyć się rozpoznawania podstawowych gwiazdozbiorów, a dopiero później rozpocząć samodzielne obserwacje.

10. Lutowiska i Czarna w Bieszczadach

Zestawienie zamykają Bieszczady, nad którymi rozciąga się najciemniejsze niebo w Polsce. Szczególnie dobre warunki panują w okolicach Lutowisk i Czarnej. Miejscowości są niewielkie, a od południa i wschodu otaczają je słabo zaludnione tereny przygraniczne.

Obszar ten należy do Parku Gwiezdnego Nieba "Bieszczady". Przy sprzyjającej pogodzie Droga Mleczna jest widoczna bez żadnego sprzętu, a po odpowiednim przyzwyczajeniu wzroku do ciemności można zauważyć jej nieregularną strukturę.

Lutowiska są również miejscem, w którym organizowane są pokazy astronomiczne i wydarzenia związane z nocnym niebem. To dobry wybór dla osób chcących połączyć obserwację gwiazd z kilkudniowym pobytem w Bieszczadach.

Noc spadających gwiazd już 12 sierpnia 123RF/PICSEL

Jak wybrać odpowiednią noc do obserwacji gwiazd?

Nawet najlepsze miejsce nie zagwarantuje udanej obserwacji, jeśli niebo będzie zachmurzone albo rozjaśnione przez Księżyc. Najkorzystniejsze warunki panują kilka dni przed nowiem i po nim. Warto sprawdzić nie tylko ogólną prognozę pogody, ale także przewidywane zachmurzenie piętra wysokiego, wilgotność powietrza oraz widzialność.

Wzrok potrzebuje około 20-30 minut, aby przystosować się do ciemności. W tym czasie należy unikać ekranów telefonów, reflektorów samochodowych i białych latarek. Do poruszania się najlepiej używać słabego czerwonego światła, które w mniejszym stopniu zaburza nocne widzenie.

Na obserwację zabierz ze sobą wygodny koc albo matę do leżenia, cieplejszą bluzę, lornetkę, a także środek przeciw komarom. Przyda się też interaktywna mapa terenu i nieba.

Teleskop nie jest konieczny. Do oglądania Perseidów, Drogi Mlecznej i najważniejszych gwiazdozbiorów najlepiej wykorzystać własny wzrok. Lornetka pozwoli natomiast zobaczyć gromady gwiazd, kratery na Księżycu oraz niektóre jaśniejsze obiekty głębokiego nieba.

Najciemniejsze niebo w Polsce

Największe obszary słabo zanieczyszczone sztucznym światłem rozciągają się w północno-zachodniej Polsce, na Warmii i Mazurach, części Podlasia oraz wzdłuż wschodniej granicy. Osobną kategorię stanowią Bieszczady, gdzie występują jedne z najlepszych warunków do obserwacji gwiazd w kraju. Poza naturalnie ciemnymi regionami działają także obszary świadomie chroniące nocne niebo, m.in. Sopotnia Wielka, Izerski Park Ciemnego Nieba, Park Gwiezdnego Nieba "Bieszczady", Ostoja Ciemnego Nieba w Chalinie i Izdebnie, Dobre Miasto, Palowice oraz Ostrowik.

Najlepsze miejsca na świecie do obserwacji gwiazd i nocnego nieba

Najbardziej znane obserwatoria astronomiczne powstają tam, gdzie suche powietrze, duża wysokość i brak sztucznego oświetlenia zapewniają wyjątkową przejrzystość atmosfery. Takie warunki panują na pustyni Atakama w Chile, w rejonie Mauna Kea na Hawajach, na Wyspach Kanaryjskich, pustyni Namib oraz w nowozelandzkim rezerwacie Aoraki Mackenzie.

Znakomite nocne niebo można oglądać również w amerykańskich parkach Death Valley, Bryce Canyon i Canyonlands. W tych miejscach Droga Mleczna nie przypomina delikatnej smugi, lecz jest jasnym, rozbudowanym pasem dominującym nad całym nocnym krajobrazem.



