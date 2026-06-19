W skrócie NASA rozpoczęła proces wycofywania z eksploatacji orbitera MAVEN po miesiącach nieudanych prób nawiązania kontaktu, kończąc 12-letnią misję przełomową dla badań Marsa.

Komisja rewizyjna stwierdziła, że awaria sondy była nieprzewidziana i związana z niekontrolowaną rotacją, której przyczyna ma dopiero zostać ustalona.

MAVEN dostarczył kluczowych danych o atmosferze Marsa, umożliwiając powstanie ponad 800 publikacji naukowych i odpowiadając za niemal 18 procent przesłanych danych z planety.

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NASA oficjalnie zakończyła misję MAVEN

NASA oficjalnie ogłosiła zakończenie misji 3 czerwca 2026 r., po tym jak 6 grudnia 2025 r. doszło do nieodwracalnej utraty sygnału z orbiterem. Sonda MAVEN spędziła u boku Marsa ponad 11 lat - przekraczając swój pierwotny plan o całą dekadę - badając mechanizmy ucieczki marsjańskiej atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Maszyna, która dalece przekroczyła swój zakładany czas eksploatacji, zamilkła po schowaniu się za tarczą planety.

Ostatnie odzyskane dane telemetryczne wykazały, że sonda zaczęła niekontrolowanie koziołkować na niespodziewanej orbicie, co uniemożliwiło jej generowanie energii oraz nawiązywanie łączności z Ziemią. Przez kolejne miesiące kontrolerzy misji robili wszystko, by przywrócić sygnał - w tym wysyłali komendy mające zrestartować komputery pokładowe - jednak MAVEN uparcie milczał.

Po miesiącach intensywnych prób ratunkowych NASA uznała ostatecznie, że sondy nie da się już uratować i misję "Mars Atmosphere and Volatile Evolution" trzeba zakończyć.

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Tajemnicza awaria sondy w cieniu Marsa

Komisja rewizyjna powołana przez NASA w lutym 2026 r. ustaliła, że w tygodniach poprzedzających awarię satelita działał pod względem napędowym bez żadnych zarzutów. Fragmenty telemetrii, które udało się odzyskać z zarejestrowanych sygnałów radiowych, wykazały jednak coś niepokojącego - MAVEN wyłonił się zza Marsa w trybie awaryjnym, rotując z prędkością około 2,7 obrotu na minutę.

Stan ten był całkowicie nieprzewidziany dla sondy, której konstrukcja nie zakładała obracania się podczas normalnej pracy. Badacze odkryli, że ta niekontrolowana rotacja prawdopodobnie wyczerpała baterie statku w ciągu kilku godzin, co ostatecznie odcięło zasilanie od systemów komunikacyjnych. Dokładna przyczyna tej anomalii wciąż pozostaje zagadką, a ostateczny raport spodziewany jest pod koniec bieżącego roku.

"Konkluzja jest taka, że tego statku kosmicznego nie da się już odzyskać. Zespół naprawdę doświadczył straty bliskiego pod koniec tej misji" - skomentował podczas niedawnej konferencji prasowej Mike Moreau, menedżer projektu MAVEN w NASA Goddard Space Flight Center.

"Zespół oczywiście jest tym załamany. Ale równocześnie jesteśmy niesamowicie dumni z odkryć naukowych, jakich dokonaliśmy w ciągu ostatniej dekady" - dodała Shannon Curry, główna badaczka misji MAVEN z University of Colorado Boulder.

Dekada odkryć i setki publikacji naukowych

Wystrzelony z Przylądka Canaveral w listopadzie 2013 r., MAVEN dotarł do celu niespełna rok później jako pierwsza misja NASA w całości dedykowana badaniu marsjańskiej atmosfery. Zadaniem sondy było ustalenie, w jaki sposób Mars stracił swoją gęstą atmosferę, która niegdyś pozwalała na utrzymywanie się płynnej wody na powierzchni. Pierwotnie planowano misję na 2 lata, a ostatecznie przeciągnęła się do 12 lat, 6 miesięcy i 16 dni.

Naukowcy od dawna wiedzieli, że Mars nie zawsze był mroźną pustynią. Starożytne doliny rzeczne, wyschnięte jeziora i delty rzek jasno wskazywały na obecność wody w przeszłości. MAVEN przez ponad dekadę krążył po wysoce eliptycznej orbicie, mierząc cząstki uciekające w przestrzeń kosmiczną i obserwując reakcje atmosfery na aktywność słoneczną. Do najważniejszych osiągnięć misji należy udowodnienie, że burze słoneczne potrafią drastycznie przyspieszyć utratę gazów atmosferycznych.

Sonda odkryła także nowe rodzaje globalnych zorzy polarnych, wykazała wpływ burz pyłowych na ucieczkę wody oraz dostarczyła pierwszych bezpośrednich dowodów na proces tzw. rozpylania atmosferycznego (ang. atmospheric sputtering), polegający na wybijaniu atomów z górnych warstw atmosfery przez energetyczne cząstki.

"Mamy teraz lepsze zrozumienie atmosferycznej ucieczki z Marsa niż z jakiejkolwiek innej planety, wliczając w to Ziemię" - tłumaczy Shannon Curry. W trakcie trwania misji zebrane dane posłużyły do opracowania ponad 800 publikacji naukowych.

Najlepsza misja marsjańska. Ale nie ostatnia

Wraz z rozwojem marsjańskiej floty NASA znaczenie misji MAVEN zaczęło wykraczać daleko poza same badania atmosferyczne. Choć w trakcie całej swojej pracy na orbicie sonda obsłużyła nieco ponad 8 proc. wszystkich sesji przekaźnikowych, to właśnie przez nią na Ziemię trafiło blisko 18 proc. wszystkich danych naukowych przesłanych z powierzchni planety. Wynik ten dobitnie potwierdza, jak niezwykle wydajnym i cennym ogniwem sieci komunikacyjnej był ten orbiter.

Cztery pozostałe na orbicie Marsa sondy - Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express oraz europejska Trace Gas Orbiter - musiały już dostosować swoje operacje, by zrekompensować stratę MAVEN-a. NASA rozważa również wdrożenie komercyjnej sieci telekomunikacyjnej w przyszłości.

"Okazjonalnie pojawia się lekkie opóźnienie w odzyskiwaniu naszych danych naukowych, bowiem nie mamy już w polu widzenia tylu zasobów, a MAVEN był krytyczny dla zwracania danych naukowych w porównaniu do danych operacyjnych. Mars Relay Network jest jednak na tym etapie wystarczająco stabilna, by w dużej mierze zrekompensować utratę MAVEN" - wyjaśnia Tiffany Morgan, dyrektor Programu Eksploracji Marsa w NASA.

Co dalej? Naukowcy nie porzucają zupełnie nadziei na ostatnie spojrzenie na orbitera. Shannon Curry zapowiedziała próby sfotografowania milczącego statku za pomocą kamer łazików marsjańskich. Choć wcześniejsze próby tego typu nie przyniosły rezultatu, ewentualny sukces mógłby dostarczyć badaczom cennych wskazówek na temat końcowych ruchów maszyny.

MAVEN pozostanie na orbicie Marsa jeszcze przez około 50-100 lat. Dopiero po tym czasie opór atmosferyczny ściągnie go w dół, gdzie spłonie niczym spadająca gwiazda.

Zapytana o to, co napisałaby na nagrobku zasłużonej sondy, Shannon Curry odpowiedziała bez wahania: "Najlepsza. Marsjańska. Misja. W historii" ("Best. Mars. Mission. Ever.").





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