Najważniejsze godziny Artemis II. Astronauci zaczęli obserwację Księżyca

Około godz. 19:57 czasu polskiego kapsuła Orion misji Artemis II pobiła rekord misji Apollo 13 z 15 lipca 1970 roku, czyli największej odległości od Ziemi na jaką dotarł człowiek, przekraczając dystans 400 171 kilometrów.

Około 20:45 czasu polskiego rozpoczął się najważniejszy etap misji Artemis II - przelot nad Księżycem. W ciągu parku godzin czteroosobowa załoga astronautów będzie wykonywać zdjęcia i raporty z obserwacji odległej strony Księżyca - jako pierwsi ludzie w historii. Zobaczą struktury, jakich jeszcze nie widział człowiek.

Kluczowy moment misji Artemis II

Około godziny 0:45 już 7 kwietnia nastąpi tymczasowe utracenie łączności z załogą. O 1:02 Orion osiągnie najbliższy dystans do powierzchni Księżyca. O 1:07 planowane jest osiągnięcie odległości największego oddalenia kapsuły od Ziemi i ustalenie tym nowego rekordu - około 406 778 kilometrów.

Zdjęcie zrobione przez załogę kapsuły Orion niedługo przed rozpoczęciem obserwacji Księżyca. Lewa połowa Orientale nie jest widoczna z Ziemi NASA

Przywrócenie łączności z załogą Oriona planowane jest na godzinę 1:25. O 2:35 kapsuła wejdzie w strefę zaćmienia Słońca przez Księżyc, która potrwa do godz. 3.32 po czym zakończy się najważniejszy czas obserwacji. Po tym sporządzone materiały i zdjęcia zostaną omówione z naukowcami NASA.

Cały przelot nad Księżycem kapsuły Orion jest transmitowany przez NASA.

Droga do powrotu człowieka na Księżyc

Artemis II to drugi etap programu Artemis. Pierwsza misja, Artemis I, była bezzałogowym lotem testowym w 2022 roku. Teraz NASA sprawdza, jak statek Orion i rakieta Space Launch System zachowują się w realnych warunkach z astronautami na pokładzie. To kluczowy krok, bo kolejne misje mają na celu doprowadzić do stałej obecności człowieka na Księżycu, a w dalszej perspektywie do lotów na Marsa.

Zakończenie misji Artemis II powodzeniem pozwoli na realizację Artemis III w 2027 roku. Wtedy astronauci mają polecieć w kierunku Księżyca i przygotować się do lądowania z wykorzystaniem komercyjnych lądowników. Artemis IV, planowany na 2028 rok, ma już obejmować załogowe lądowanie w rejonie południowego bieguna Księżyca.

