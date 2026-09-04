W skrócie NASA udostępniła galerię 16 zdjęć galaktyk, łącząc dane z obserwatorium Chandra z obserwacjami teleskopów Hubble'a i Webba w różnych zakresach fal elektromagnetycznych.

Analiza tych struktur pomaga astronomom lepiej zrozumieć ewolucję Drogi Mlecznej oraz badać czarne dziury, procesy fuzji galaktyk i gwałtowne obszary gwiazdotwórcze.

Zbiór obejmuje galaktyki spiralne, eliptyczne oraz nieregularne, dostarczając naukowcom danych niezbędnych do szczegółowej analizy rozmaitych procesów kosmicznych.

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Kosmiczne klejnoty na nowych zdjęciach z obserwatorium Chandra

NASA zaprezentowała nową kolekcję 16 wyrazistych zdjęć galaktyk, wykonanych przez teleskop kosmiczny Chandra i inne obserwatoria. Zbiór ten stanowi okazję do podziwiania niezwykłych obiektów w oczekiwaniu na pierwsze fotografie z niedawno wystrzelonego Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman. Przedstawione w galerii obiekty zachwycają swoją różnorodnością pod względem rozmiarów i kształtów. Obserwacja tak zróżnicowanych struktur pozwala lepiej zrozumieć historię oraz przyszłość naszej własnej galaktyki, Drogi Mlecznej.

Astronomowie dzielą galaktyki na trzy główne kategorie, a w zaprezentowanej kolekcji znajdują się przedstawiciele każdej z nich. Pierwszą stanowią galaktyki spiralne, przypominające naszą Drogę Mleczną, z ramionami odchodzącymi od jądra i sprawiające wrażenie wirujących wokół centralnego punktu. Druga grupa to galaktyki eliptyczne, będące obiektami starszymi i stanowiące zazwyczaj wynik wcześniejszych fuzji. Trzecią kategorię stanowią galaktyki nieregularne, które obejmują bardzo szeroki zakres zjawisk kosmicznych.

Każda z 16 nowo udostępnionych fotografii opiera się na danych wysokoenergetycznych z zakresu promieniowania rentgenowskiego, zbieranych przez obserwatorium Chandra w ciągu dekad jego pracy w przestrzeni kosmicznej. Obrazy te połączono z danymi z innych obserwatoriów. W tworzeniu ujęć wykorzystano dane z teleskopów kosmicznych Jamesa Webba i Hubble'a, a także misji IXPE, Swift i NuSTAR. Całość uzupełniły obserwacje z innych instrumentów znajdujących się na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej.

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NGC 16-72

NGC 16-72 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI/Hubble Heritage Team; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI/J. Lee and T. Williams; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare, J. Major, K. Arcand NASA

Galaktyka ta reprezentuje typ galaktyk spiralnych z poprzeczką, wykazując charakterystyczny centralny most gwiezdny, który odpowiada za transport gazu w stronę jądra. Obserwacje rentgenowskie z teleskopu kosmicznego Chandra pozwalają dostrzec w NGC 16-72 rozwijające się czarne dziury zlokalizowane w rejonie jądra oraz samej poprzeczki.

Dane te zostały zestawione ze światłem widzialnym zarejestrowanym przez teleskop kosmiczny Hubble'a oraz podczerwonymi włóknami pyłowymi z teleskopu Webba. Badań nad takimi układami dostarczają cennych informacji na temat procesów zachodzących w naszej własnej galaktyce, która również posiada poprzeczkę, a w szczególności tego, jak gaz zasila jej centralną czarną dziurę i napędza powstawanie nowych gwiazd.

II Zw 096

II Zw 096 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare and J. Major NASA

Galaktyka ta stanowi mocno zasłonięty pyłem, chaotyczny układ łączących się ze sobą obiektów, w którym powstawanie gwiazd zachodzi w niezwykle gwałtownym tempie. Dane w zakresie promieniowania X z obserwatorium Chandra wskazują w II Zw 096 na obecność gorącego gazu i intensywną aktywność czarnych dziur. Z kolei zdjęcia optyczne z Hubble'a i podczerwone z Webba ukazują rozległe obszary formowania się gwiazd, ukryte dotąd za kosmicznym pyłem.

Obiekty takie jak II Zw 096 pomagają naukowcom zrozumieć, w jaki sposób potężne kolizje galaktyk kształtowały wszechświat na wczesnych etapach jego rozwoju.

M33

M33 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: ESO/VLT; UV: NASA/Swift; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

Na zdjęciu widoczna jest ustawiona przodem do obserwatora galaktyka spiralna, której wyraźnie zarysowane ramiona zapewniają nieprzesłonięty wgląd w jej procesy gwiezdne. Promieniowanie rentgenowskie wychwycone przez obserwatorium Chandra ujawnia w M33 punktowe źródła energii, takie jak gwiazdy neutronowe czy czarne dziury o masach gwiazdowych, które pobierają materię ze swoich kosmicznych towarzyszy.

Dane z zakresu światła widzialnego z instrumentu MUSE mapują świecące obłoki wodoru, podczas gdy obserwacje w ultrafiolecie z teleskopu Swift ukazują populacje młodych, masywnych gwiazd rozmieszczonych w ramionach spiralnych. Bliskie położenie galaktyki M33 umożliwia astronomom szczegółową analizę pojedynczych obiektów wysokoenergetycznych i badanie wpływu ewolucji gwiazd na cały galaktyczny ekosystem.

NGC 4258

NGC 4258 NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

Galaktyka ta jest znana z obecności dwóch nietypowych, dodatkowych ramion złożonych z rozgrzanego gazu. Obserwacje z teleskopu Chandra przedstawiają w NGC 4258 rozgrzane fale uderzeniowe generowane przez dżety z centralnej czarnej dziury.Informacje te połączono z obrazami optycznymi z Hubble'a oraz strukturami pyłowymi zarejestrowanymi w podczerwieni przez teleskop Webba.

Galaktyka NGC 4258 stanowi kluczowy przykład tego, jak supermasywne czarne dziury mogą tworzyć struktury przypominające klasyczne ramiona spiralne, wpływając w ten sposób na ewolucję całej struktury.

NGC 1569

NGC 1569 X-ray: (XMM):ESA/XMM-Newton, (Chandra): NASA/CXC/SAO; Optical: Univ.of Arizona/Mt Lemmon SkyCenter/Adam Block/Josep Drudis; Image Processing: NASA?CXC/SAO/L. Frattare NASA

NGC 1569 to niewielka galaktyka karłowata o nieregularnym kształcie, w której zachodzi wyjątkowo intensywny i skondensowany proces formowania się gwiazd. Pomiary rentgenowskie z teleskopów Chandra i XMM-Newton ujawniają w niej obecność gigantycznych bąbli gazu o temperaturze sięgającej miliona stopni, które są rozdmuchiwane przez wiatry gwiezdne.

Zjawiska te są widoczne na tle obłoków zarejestrowanych w świetle widzialnym. Tego typu obiekty służą kosmologom jako lokalne laboratoria do badania warunków panujących we wczesnym wszechświecie, kiedy małe, pierwotne układy tworzyły gwiazdy w bardzo szybkim tempie.

M90

M90 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/D. Thilker/J. Lee/PHANGS-HST Team; Full-field: Tim Martin; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

M90 to rozległa galaktyka spiralna, która traci swój gaz w wyniku szybkiego przemieszczania się przez gorące środowisko gromady w Pannie. Pomiary rentgenowskie z Chandry pozwalają zidentyfikować w galaktyce M90 punktowe źródła wysokich energii, takie jak układy podwójne czy pozostałości po wybuchach supernowych, a także rozproszony gorący gaz w obrębie tarczy widocznej na zdjęciach z Hubble'a.

Obserwacje optyczne z ziemi ujawniły dodatkowo obecność wodorowych włókien, które ciągną się za galaktyką na odległość ponad 300 tys. lat świetlnych w trakcie jej opadania do wnętrza gromady.

Centaurus A

Centaurus A X-ray: (Chandra) NASA/CXC/SAO, X-ray (IXPE): NASA/MSFC; Optical: ESO; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare, K. Arcand, and J. Major NASA

Centaurus A to olbrzymia galaktyka eliptyczna przechodząca proces fuzji w otoczeniu gęstego pyłu, z której wnętrza wyrzucany jest potężny strumień cząstek na odległość dziesiątek tysięcy lat świetlnych. Obserwacje rentgenowskie z teleskopów Chandra oraz IXPE ukazują w galaktyce Centaurus A ten wysokoenergetyczny dżet, natomiast obrazy w podczerwieni z Webba i optyczne z Europejskiego Obserwatorium Południowego odsłaniają ciemny, burzliwy pas pyłu.

Jako jedna z najbliższych Ziemi galaktyk z aktywnym jądrem, Centaurus A pozwala badać oddziaływanie dżetów supermasywnych czarnych dziur z wyjątkową szczegółowością.

M104

M104 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical:NASA/Hubble Heritage Team/AURA/STScI; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

Galaktyka M104 jest znana ze swojego ogromnego wybrzuszenia centralnego oraz ciemnego, zewnętrznego pierścienia pyłowego, widzianego niemal od strony krawędzi z perspektywy Ziemi. Pomiary rentgenowskie z obserwatorium Chandra izolują w galaktyce M104 zwarte źródła punktowe i gorący gaz obecny w jej rozległym halo.

Zostały one połączone ze światłem widzialnym z Hubble'a i obrazem podczerwonym z Webba, który uwydatnia struktury pyłowe. Analiza M104 pomaga naukowcom w zrozumieniu pośrednich etapów ewolucyjnych między galaktykami spiralnymi i eliptycznymi oraz wyjaśnia, w jaki sposób rozległe chmury gwiezdne rozwijają się i starzeją wraz z wewnętrzną tarczą.

Arp 143

Arp 143 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI/J. Dalcanton; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

Arp 143 to system galaktyk pierścieniowych, który powstał w wyniku bezpośredniego przejścia mniejszego obiektu przez sam środek większej galaktyki, co wywołało potężną kosmiczną falę uderzeniową.

Dane rentgenowskie z teleskopu Chandra ujawniają w układzie Arp 143 obecność jasnych układów podwójnych rozmieszczonych wzdłuż tej fali uderzeniowej, co nałożono na obraz z Hubble'a przedstawiający rozszerzające się pierścienie gwiezdne. Takie bezpośrednie zderzenia jak w Arp 143 mogą wywoływać efekt fali, inicjując powstawanie nowych gwiazd na obszarze całych galaktyk.

NGC 4725

NGC 4725 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI/NAOJ/R. Gendler; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

NGC 4725 to galaktyka spiralna z poprzeczką wyróżniająca się pojedynczym ramieniem i wyraźnym pierścieniem, w którym zachodzą procesy gwiazdotwórcze. Promieniowanie rentgenowskie zarejestrowane przez teleskop Chandra wskazuje w galaktyce NGC 4725 kilka jasnych źródeł, związanych prawdopodobnie z rosnącymi czarnymi dziurami osadzonymi w tarczy opisywanej na podstawie zdjęć optycznych.

Galaktyka NGC 4725 i inne obiekty o niestandardowej budowie z jednym ramieniem pozwalają badać, jak oddziaływanie grawitacyjne mijającej je innej galaktyki może prowokować gwałtowne procesy powstawania gwiazd.

NGC 1385

NGC 1385 NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

NGC 1385 to galaktyka spiralna z poprzeczką, wypełniona licznie występującymi rejonami formowania się nowych gwiazd. Obserwacje w zakresie promieniowania X z teleskopu Chandra wskazują w niej obecność obszarów gwiazdotwórczych i rentgenowskich układów podwójnych, które są rozsiane wzdłuż pyłowych struktur spiralnych ukazanych na zdjęciach optycznych z Hubble'a i podczerwonych z Webba.

Porównywanie danych z różnych zakresem fal dla NGC 1385 pomaga astronomom przeanalizować, jak lokalne procesy tworzenia gwiazd wpływają na przyrost masy całej galaktyki w czasie.

NGC 660

NGC 660 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical:NSF/International Gemini Observatory/AURA; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

NGC 660 to rzadko spotykana galaktyka z pierścieniem polarnym, w której odchylony zewnętrzny pierścień złożony z gwiazd i pyłu krąży nad biegunami obiektu. Ta nietypowa struktura jest prawdopodobnie rezultatem kolizji z inną galaktyką, do której doszło ok. miliard lat temu.

Dane z obserwatorium Chandra ujawniają w centrum galaktyki obecność potencjalnie rosnącej supermasywnej czarnej dziury, a także układy podwójne osadzone pośród gwiazd i pyłu uwiecznionych w świetle widzialnym przez Obserwatorium Gemini. Badania nad takimi obiektami jak NGC 660 dostarczają wiedzy o tym, jak zderzenia wpływają na ostateczne kształty galaktyk.

M82

M82 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare, J. Major, and K. Arcand NASA

Galaktyka M82 to obiekt nieregularny charakteryzujący się niezwykle intensywnym procesem formowania się gwiazd, będącym wynikiem oddziaływania grawitacyjnego z sąsiednią galaktyką sprzed setek milionów lat. Obserwacje rentgenowskie z teleskopu Chandra, wsparte danymi z misji NuSTAR, ukazują w galaktyce M82 potężne wiatry złożone z gazu o temperaturze miliona stopni, które wyrzucane są na odległość tysięcy lat świetlnych poza tarczę.

Obrazy optyczne z Hubble'a przedstawiają sam kształt M82, podczas gdy obserwacje z Webba i Spitzera rejestrują w podczerwieni emisję pyłu. Galaktyka M82 uzyskała potoczną nazwę "Cygaro" ze względu na swoje usytuowanie krawędzią do Ziemi, co sprawia, że w niewielkich teleskopach wygląda jak wydłużona owalna tarcza. Przykłady takie pokazują, jak procesy wyrzucania gazu na zewnątrz regulują tempo wzrostu galaktyki.

NGC 3256

NGC 3256 NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

NGC 3256 reprezentuje parę zderzających się, bogatych w gaz galaktyk spiralnych, które łączą się w jeden masywny układ. Dane rentgenowskie z obserwatorium Chandra izolują w NGC 3256 punktowe źródła energii oraz gaz rozgrzany przez fale uderzeniowe, światło widzialne z Hubble'a ukazuje rozciągnięte ogony pływowe utworzone z gwiazd, a podczerwień z teleskopu Webba przenika przez pył, odsłaniając ukryte obszary tworzenia nowych gwiazd.

Tego typu kolizje stanowią zapowiedź odległej przyszłości i pokazują, jak może wyglądać ewentualne zderzenie i połączenie Drogi Mlecznej z pobliską Galaktyką Andromedy.

NGC 3938

NGC 3938 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

NGC 3938 to galaktyka spiralna zorientowana płaszczyzną do obserwatora, co gwarantuje pełny i nieprzesłonięty wgląd w jej tarczę. Emisja rentgenowska uchwycona w NGC 3938 przez teleskop Chandra przedstawia wysokoenergetyczne układy podwójne oraz pozostałości po wybuchach supernowych, które są rozmieszczone wzdłuż pasm pyłowych widocznych na zdjęciu optycznym.

Galaktyka NGC 3938 ma duże znaczenie w badaniach astronomicznych, jako że widok od strony płaszczyzny tarczy zapewnia najbardziej przejrzysty obraz gwiazd i gazu.

NGC 4631

NGC 4631 X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: ©2011-2015 by R Jay GaBany, Cosmotography.com; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare NASA

NGC 4631 to galaktyka spiralna obserwowana od strony krawędzi, charakteryzująca się gigantycznym halo z gorącego gazu, wydostającego się poza obszar tarczy gwiezdnej. Obserwacje w promieniowaniu X z teleskopów Chandra i XMM-Newton pokazują gaz wypychany przez wybuchy supernowych, a także czarne dziury i gwiazdy neutronowe pobierające materię ze swoich towarzyszy.

Dane w świetle widzialnym z obserwatoriów naziemnych ukazują w NGC 4631 gęste pasma pyłowe. Widok tej galaktyki z boku ułatwia ocenę stopnia spłaszczenia tarczy gwiezdnej oraz stwarza dobre warunki do obserwacji materii znajdującej się nad i pod jej płaszczyzną.



