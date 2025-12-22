Pierwsza pełna mapa nieba w 102 kolorach podczerwieni

Teleskop kosmiczny SPHEREx NASA wystrzelony w marcu ukończył swoją pierwszą mapę całego nieba w podczerwieni w 102 kolorach. Chociaż podczerwień jest niewidoczna dla ludzkiego oka, te 102 długości fal na mapie występują powszechnie w kosmosie, a odpowiednie instrumenty pozwalają je wykryć. Według NASA nowa mapa wysokiej rozdzielczości pozwala zajrzeć w przeszłość i zobaczyć najwcześniejsze momenty kosmosu.

Teleskop SPHEREx wykonuje dziennie 3600 zdjęć, okrążając Ziemię prawie 15 razy na dobę. Aby zmniejszyć rozmiar plików, rozdzielczość przestrzenna tych obrazów została zmniejszona do 0,1 proc. rozdzielczości obrazów danych SPHEREx.

6 miesięcy zbierania danych i oto efekt

- To niesamowite, jak wiele informacji zebrał SPHEREx w ciągu zaledwie sześciu miesięcy - będą one szczególnie cenne w połączeniu z danymi z innych naszych misji, pozwalając nam lepiej zrozumieć wszechświat - powiedział Shawn Domagal-Goldman, dyrektor Działu Astrofizyki w siedzibie NASA w Waszyngtonie.

- W zasadzie mamy 102 nowe mapy całego nieba, każda w innej długości fali i zawierająca unikalne informacje o widocznych na niej obiektach. Myślę, że każdy astronom znajdzie tu coś wartościowego, ponieważ misje NASA pozwalają światu odpowiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące początków wszechświata i tego, jak się zmieniał, aby ostatecznie stać się naszym domem.

Obserwacje przeprowadzono między majem a grudniem 2025 roku. Cały zbiór danych jest dostępny bezpłatnie dla naukowców i opinii publicznej.

Nałożono na siebie 102 różnokolorowe mapy

Już poprzednie misje NASA mapowały niebo, jednak nie udało się dokonać tego w tak wielu kolorach, jak SPHEREx. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA może wykonywać spektroskopię w znacznie szerszym zakresie długości fal, ale z polem widzenia tysiące razy mniejszym.

- Supermocą SPHEREx jest to, że rejestruje całe niebo w 102 kolorach mniej więcej co sześć miesięcy. To niesamowita ilość informacji do zebrania w tak krótkim czasie - powiedziała Beth Fabinsky, kierownik projektu SPHEREx w JPL.

Aby to osiągnąć, SPHEREx wykorzystuje sześć detektorów, z których każdy jest połączony ze specjalnie zaprojektowanym filtrem o gradiencie 17 kolorów. Każde zdjęcie zawiera 102 kolory (sześć razy siedemnaście), a każda generowana mapa to w rzeczywistości 102 mapy nałożone na siebie, każda w innym kolorze.

