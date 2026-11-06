Nowy projekt zapowiadano już wcześniej, a jego oficjalna prezentacja odbyła się w Kennedy Space Center podczas wydarzenia UP.Summit. Jak wyjaśnia NASA, X-70 Fractal będzie maszyną załogową, wyposażoną w szybko rekonfigurowalne systemy sterowania. Konstrukcja ma umożliwiać sprawdzanie rozwiązań, których dotąd nie demonstrowano w lotach załogowych.

X-70 Fractal będzie latającym laboratorium

Samolot ma dysponować modułową architekturą, pozwalającą na stosunkowo szybką wymianę eksperymentalnego wyposażenia. Na pokładzie znajdzie się miejsce na maksymalnie 2000 funtów, czyli około 907 kg ładunku badawczego. Aparatura będzie mogła być instalowana zarówno wewnątrz kadłuba, jak i na zewnętrznych mocowaniach. Dzięki temu NASA będzie mogła wykorzystywać jedną maszynę do wielu różnych eksperymentów, bez konieczności budowania osobnego samolotu dla każdego projektu.

Według udostępnionych informacji X-70 Fractal ma osiągać pułap około 13 700 metrów, a jego prędkość przelotowa wyniesie 0,75 Ma. Maksymalna masa startowa to około 4,5 tony, natomiast zasięg ma sięgać 2778 kilometrów. Takie parametry powinny pozwolić na prowadzenie testów w szerokim zakresie warunków i przez dłuższy czas.

Rozwiń

Samoloty przyszłości

Najciekawszy element projektu kryje się jednak w możliwościach eksperymentalnych systemów sterowania. NASA chce bowiem badać rozwiązania wykraczające poza klasyczne stery, lotki i inne ruchome powierzchnie aerodynamiczne. W grę mogą wchodzić między innymi skrzydła o zmiennej geometrii, systemy zmiany kierunku ciągu czy sterowanie przepływem powietrza za pomocą specjalnych impulsów.

Nie oznacza to, że wszystkie te technologie znajdą się na pokładzie X-70. Modułowa konstrukcja ma jednak ułatwić testowanie kolejnych rozwiązań, w tym tych znajdujących się dopiero na wczesnym etapie rozwoju.

Opublikowana przez NASA grafika przedstawia maszynę o charakterystycznych, rozchylonych statecznikach, osłonie kabiny przypominającej konstrukcje myśliwców i skrzydłach o bojowym wyglądzie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to jedynie koncepcja wygenerowana komputerowo, a nie fotografia gotowego samolotu. Agencja nie ujawniła też, kto odpowiada za jego budowę.

NASA spodziewa się, że X-70 Fractal wykona pierwszy lot pod jej szyldem w ciągu najbliższych dwóch lat. Projekt wpisuje się w zapowiadaną przez administratora agencji Jareda Isaacmana strategię rozwoju eksperymentalnych samolotów X-plane. Jeśli testy przyniosą oczekiwane rezultaty, Fractal może pomóc w opracowaniu rozwiązań, które w przyszłości trafią do zupełnie nowych generacji maszyn latających.



