NASA planuje wysłać na Tytana, największy księżyc Saturna, duży, autonomiczny dron Dragonfly. Start misji planowany jest na 2028 rok, a chętni będą mogli dołączyć do tej podróży w zaskakujący sposób.

NASA wysyła imiona na księżyc Saturna

Agencja uruchomiła kampanię, w której można zgłaszać swoje imiona i nazwiska. Zostaną one zapisane w mikroprocesorze umieszczonym na pokładzie statku kosmicznego. Osoby biorące udział w akcji otrzymają spersonalizowaną cyfrową "kartę pokładową" jako dowód, że ich nazwiska dotrą na pokryty lodem księżyc Saturna w 2034 roku.

Osoby zainteresowane mogą zarezerwować sobie miejsce na liście pasażerów Dragonfly do 15 stycznia 2027 roku. W mediach społecznościowych już pojawiły się informacje i zdjęcia przedstawiające cyfrowy bilet z podanymi imionami.

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Misja Dragonfly będzie innowacyjna

Po przybyciu na miejsce Dragonfly będzie latać z miejsca na miejsce, aby odkryć wskazówki dotyczące księżyca i chemii, która może nam pomóc zrozumieć składniki życia. Dron ten przełamie bariery w eksploracji innych ciał niebieskich. Zamiast ograniczać się tylko do obszaru wokół miejsca lądowania, Dragonfly będzie podróżować kilometry dalej, zatrzymując się co jakiś czas, aby zbadać wiele interesujących geologicznie obszarów. Misja ma potrwać ponad trzy lata. Oczekuje się, że wiropłat będzie wykonywał jeden lot co 1-2 dni na Tytanie. Jeden dzień tam trwa około 16 dni ziemskich.

Eksploracja lokalizacji na Tytanie pomoże scharakteryzować jego środowisko pod kątem przydatności do zamieszkania, a także poszukiwać chemicznych wskaźników życia opartego na wodzie lub węglowodorach.

Możesz wysłać swoje nazwisko na największy księżyc Saturna

Osoby, które wyślą swoje dane razem ze statkiem kosmicznym, będą mogły wpisać się na specjalną listę, dzięki której dołączą do wirtualnego programu gościnnego i będą otrzymywać aktualizacje misji.

- Z radością zabieramy ludzkość w podróż życia i zapraszamy wszystkich do przesłania swoich imion na pokład tego niewielkiego, ale potężnego śmigłowca, który odkryje tajemnice wszechświata w ramach misji kosmicznej powszechnie uznawanej za jedną z najbardziej ekscytujących misji kosmicznych naszych czasów - powiedział Nicky Fox, zastępca administratora w Dyrekcji Misji Naukowych NASA.



