Nabór ogłoszono w miniony weekend podczas pokazów lotniczych w Kennedy Space Center na Florydzie. NASA nie ukrywa, że poszukuje ludzi gotowych na zupełnie nowe wyzwania. Wybrani astronauci mogą w przyszłości nie tylko stanąć na Księżycu, ale również mieszkać i pracować w powstającej tam bazie. Jak zaznaczył administrator agencji Jared Isaacman, nowi członkowie zespołu będą mogli również uczestniczyć w opracowywaniu systemów i procedur, które w dalszej perspektywie umożliwią wysyłanie załóg na Marsa.

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Plany amerykańskiej agencji są naprawdę ambitne, bo NASA chce ponownie wysłać astronautów na Księżyc już w 2028 roku, a kolejnym krokiem ma być stworzenie tam infrastruktury umożliwiającej dłuższy pobyt ludzi. W realizacji załogowego lądowania mają pomóc prywatne firmy, w tym SpaceX i Blue Origin.

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Nowi astronauci mogą więc trafić do programu Artemis w momencie, gdy eksploracja Księżyca zacznie wykraczać poza krótkie wyprawy badawcze. W dalszej perspektywie zdobyte doświadczenia mają pomóc w przygotowaniu misji na Marsa, znacznie bardziej wymagających pod względem technicznym i logistycznym.

NASA planuje zakończyć wybór kandydatów pod koniec 2027 roku. Wtedy rozpocznie się szkolenie nowej grupy astronautów. Poprzedni nabór przeprowadzono w 2024 roku, a spośród ponad 8 tys. zgłoszeń ostatecznie wybrano zaledwie 10 osób. Obecnie aktywny korpus astronautów agencji liczy 32 członków.

Warto przypomnieć, że od lat 60. NASA wytypowała łącznie zaledwie 370 osób do szkolenia na astronautów. Zainteresowani mają czas na przesłanie zgłoszenia do 3 grudnia 2026 roku, do godziny 23:59 czasu wschodniego w USA.

Kto może zostać astronautą NASA?

Oczywiście samo marzenie o locie w kosmos nie wystarczy, ponieważ NASA stawia kandydatom konkretne wymagania, a pierwszym z nich jest amerykańskie obywatelstwo. Nie oznacza to jednak, że trzeba być zawodowym pilotem. Agencja dopuszcza kilka ścieżek kariery.

Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii lub matematyki, kwalifikacje medyczne, przeszkolenie pilota albo co najmniej dwa lata pracy nad odpowiednim programem doktoranckim. Wymagane są również minimum trzy lata doświadczenia zawodowego związanego z wybraną dziedziną.

Od osób aplikujących jako piloci NASA zaś wymaga 750 godzin za sterami odrzutowego samolotu o wysokich osiągach, 1500 godzin na innych samolotach ze stałymi skrzydłami lub 1000 godzin spędzonych za sterami statków powietrznych z wirnikiem.