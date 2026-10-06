Roboty NASA na Księżycu. Nowa technologia wesprze astronautów

NASA rozpoczyna coraz bardziej złożone misje w coraz głębszych rejonach kosmosu. Aby przygotować się do tych wyzwań, naukowcy tworzą zaawansowane systemy robotyczne. Mają mieć one kluczowe znaczenie dla załogowych lotów kosmicznych, zwiększając wydajność i produktywność załogi - dzięki temu zmniejsza się ryzyko oraz rozszerza możliwość eksploracji kosmosu.

Zespół Dexterous Robotics w Centrum Kosmicznym im. Johnsona NASA w Houston pracuje nad nową generacją zaawansowanych robotów, które będą pomagać załogom w podróżach na Księżyc, a w przyszłości może także na Marsa.

- Nasz zespół nie dąży do zastąpienia ludzkich odkrywców robotami, lecz do tego, by uczynić ludzkie wyprawy badawcze bezpieczniejszymi i bardziej zrównoważonymi - powiedział Shaun Azimi, lider zespołu Dexterous Robotics. - Jeśli uda nam się wysłać bardziej zaawansowane roboty, będziemy mogli zmniejszyć ryzyko i sprawić, że ludzie będą skuteczniej wykonywać zadania, w których są najlepsi.

Według niego budowa niezawodnego i wydajnego robota do pracy w kosmosie jest o wiele bardziej skomplikowana niż budowa podobnych maszyn na Ziemi. Muszą być one zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, w tym w warunkach mikrograwitacji, pyłu księżycowego i intensywnego promieniowania słonecznego. Jest to trudne dla ludzi, a dla robotów jeszcze trudniejsze.

To nie będą pierwsze roboty od NASA

NASA od 15 lat testuje parę dwunożnych robotów - Valkyrię, pierwszego pionowego robota oraz Robonauta 2 - który zdążył odwiedzić już Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Roboty humanoidalne Robonaut 2 (po lewej) i Valkyrie firmy NASA. NASA domena publiczna

Teraz zespół skupił się przede wszystkim na rozwoju ośrodka testowego Integrated Mobile Evaluation Testbed for Robotics Operations (iMETRO). Zlokalizowany jest w Centrum Kosmicznym im. Johnsona i zapewnia miejsce do dopracowywania różnych potencjalnych technologii, z których astronauci będą korzystać w codziennych zadaniach. Obejmuje szereg środowisk symulacyjnych, m.in. łaziki księżycowe, przestrzenie mieszkalne oraz skalistą obudowę zewnętrzną, imitującą powierzchnię Księżyca. Dzięki temu programiści mogą identyfikować i rozwiązywać problemy jeszcze zanim wystąpią podczas misji.

Nowe roboty humanoidalne NASA mogą zajmować się praktycznie wszystkim - od transportu sprzętu po niebezpieczne naprawy. Jednak najbardziej przydatne zadania mogą się wydawać dość prozaiczne. Ostatnio firma PickNik testowała nowe oprogramowanie, nakazujące ramieniu robota zidentyfikować właz statku kosmicznego, otworzyć go, a później przetransportować torby z ładunkiem. Chociaż nie brzmi to bardzo imponująco, astronauci nie będą musieli ryzykować obrażenia, a także zyskają czas na ważniejsze zadania.



