NASA udostępnia odręczne notatki astronautów z misji Artemis II

Julia Król

Julia Król

NASA pokazała kulisy pracy astronautów podczas misji Artemis II. Na odręcznych notatkach sporządzonych w przestrzeni kosmicznej widać niezwykłe obserwacje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo przyszłych lotów na Księżyc.

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Widoczna strona Księżyca z licznymi kraterami, w tym Orientale, sfotografowana w półcieniu na tle czarnego nieba.
Załoga misji Artemis II uchwyciła ponad dwie trzecie jego tarczy, ukazując szczegółowe struktury widocznej strony. W tym krater uderzeniowy Orientale, o średnicy ok. 965 km, który znajduje się na granicy między stroną widoczną i niewidocznąNASAdomena publiczna

NASA udostępnia notatki załogi Artemis II kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych misji

Misja Artemis II wymagała zastosowania najnowocześniejszych technologii, jednak nie wszystkie aspekty potrzebowały równie zaawansowanego sprzętu. Czwórka podróżników, która przeleciała obok Księżyca, musiała mieć łatwy sposób na naszkicowanie swoich obserwacji. Teraz NASA pochwaliła się ich pracą.

Na fotografii udostępnionej przez agencję widać, że astronauci zaobserwowali błyski uderzeniowe i ich lokalizacje, które następnie zaznaczyli na zdjęciu. Zgłosili, że z pokładu statku Orion, znajdującego się w odległości ok. 74 tys. km od Księżyca, widzieli pięć takich niezwykle słabych zjawisk, wywołanych przez odłamki skał uderzające w Srebrny Glob.

Zrzut ekranu z tabletu zawiera notatki sporządzone przez Reida Wisemana (na niebiesko), Victora "Ike" Glovera (na zielono) oraz Jeremego Hansena (na czerwono) podczas zaćmienia Słońca przez Księżyc. Według Wisemana pierwsze trzy błyski zaobserwowano w ciągu około 10 minut od rozpoczęcia obserwacji, natomiast dwa kolejne nastąpiły później, w trakcie przelotu. Uderzenia drugie i czwarte zostały potwierdzone również przez Hansena i Glovera.

Półksiężycowa tarcza Księżyca z kilkoma zaznaczonymi kolorami punktami i okręgami opisanymi różnokolorowymi napisami, wskazującymi prawdopodobne miejsca uderzeń oraz punkty obserwacyjne związane z zaćmieniem.
Na zrzucie ekranu widać ręczne notatki załogi misji Artemis II.NASAdomena publiczna

Srebrny Glob pod ostrzałem. Czy to bezpieczne na nim lądować?

Księżyc nie ma atmosfery takiej jak Ziemia, więc jego powierzchnia jest regularnie bombardowana przez kosmiczne skały. Większość z nich jest niewielka, jednak nadal będą stanowić problem dla przyszłych misji załogowych na powierzchnię. Niedawno Dawid Długosz opisywał w GeekWeek.pl, że nasz satelita ma nowy, głęboki krater, otwiera się w nowym oknie.

Dane zebrane przez misję Artemis II pomogą NASA zaplanować możliwie najbezpieczniejsze warunki dla astronautów.

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