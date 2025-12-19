Spis treści: Autonomiczna nawigacja łazika dała mu przewagę Rekordowy przejazd po Marsie. Co dalej z Perservance?

Autonomiczna nawigacja łazika dała mu przewagę

Bezzałogowa misja badawcza Mars 2020 wystartowała 30 lipca 2020 r. i wylądowała na Czerwonej Planecie, w kraterze Jezero 18 lutego 2021 r. Wtedy to swoją misję rozpoczął łazik marsjański Perseverance. Od tego czasu minęło już 1765 ziemskich dni (i 1717 soli, stan na 19 grudnia 2025). Początkowo planowano, że cała misja potrwa jeden rok marsjański (668 soli, 687 dni ziemskich), a minęło już ponad 2,5 razy tyle. Dziś oczekuje się, że łazik będzie działać przynajmniej do 2031 roku.

Perseverance to jak dotąd najbardziej wytrwały (jak sama nazwa wskazuje) marsjański podróżnik. Najpierw podwoił on wynik łazika Opportunity w odległości pokonanej w ciągu jednej doby na Marsie, wynoszący 219 m (marzec 2025). W kwietniu 2023 Perseverance przejechał 347,7 m. Aktualny rekord padł 19 czerwca 2025, czyli w sol 1540. Tego dnia łazik przejechał 411,7 m, co zajęło mu ok. 4 godziny i 24 minuty. W sumie w ciągu blisko 5 lat na Marsie pojazd przebył ok. 40 km.

Przewagę nowszemu łazikowi zapewnia m.in. system autonomicznej nawigacji ENav (Enhanced Autonomous Navigation). Jak tłumaczą eksperci z NASA Jet Propulsion Laboratory, "to oprogramowanie obserwuje obszar do 50 stóp (15 metrów) do przodu w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń, a następnie wybiera drogę bez przeszkód i mówi kołom Perseverance'a, by tam jechały". Algorytm ten wyznacza najlepszą trasę niezależnie dla każdego koła.

Rekordowy przejazd po Marsie. Co dalej z Perservance?

Perservance, sterowany głównie przez system autonomiczny, rejestruje swoje trasy przy pomocy kamery nawigacyjnej navcam. 17 grudnia NASA JPL udostępniło na YouTube nagranie z 20 czerwca, na którym możemy zobaczyć rekordowy przejazd 411,7-metrowej trasy (1350,7 stóp). "Obrazy z navcam zostały połączone z danymi z łazika i umieszczone w wirtualnym środowisku 3D, co umożliwiło stworzenie tej rekonstrukcji z wirtualnymi ramkami wstawianymi co 4 cale (0,1 metra) postępu przejazdu" - wyjaśniają autorzy nagrania.

Żółta linia na mapie po prawej stronie pokazuje trasę przejazdu. Tego dnia Perseverance poruszał się w kierunku północnym, w okolicach krateru Jezero, przejeżdżając obok miejsca, które z góry wygląda jak wielka ludzka twarz. Na marginesie warto odnotować, że zachodzi tu pareidolia, czyli zjawisko dostrzegania twarzy tam, gdzie ich nie ma. To zresztą nie pierwsza twarz na Marsie. O innych takich złudzeniach pisaliśmy już wcześniej na GeekWeeku.

"Ponad 90% podróży Perseverance'a opierała się na jeździe autonomicznej, co umożliwiało szybkie gromadzenie zróżnicowanych próbek. Kiedy ludzie polecą na Księżyc, a w przyszłości nawet na Marsa, długodystansowa jazda autonomiczna stanie się bardziej krytyczna w eksploracji tych światów" - skomentował Hiro Ono z Robotic Surface Mobility Group w NASA JPL.

Co dalej z Perservance? Inżynierowie z NASA JPL zapowiadają, że w 2026 r. łazik pojedzie do regionu "Lac de Charmes", w którym będzie zbierał próbki ze skał. A ile jeszcze pojedzie? Eksperci tego lata przejrzeli siłowniki obrotowe kół pojazdu i oszacowali, że mogą działać optymalnie jeszcze przez przynajmniej 60 km. W planach jest także przegląd hamulców. Po przejrzeniu niemal wszystkich systemów Perservance'a inżynierowie zakładają, że będzie on sprawny przynajmniej do 2031 roku.

