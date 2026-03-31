Załoga misji Artemis 2, pierwszego lotu załogowego programu NASA wokół Księżyca od czasów misji Apollo, zabiera ze sobą starannie dobrany zestaw przedmiotów i sprzętu. Przygotowania do startu trwają, a każdy z członków załogi może mieć przy sobie własne, symboliczne rzeczy, które zabierze w przestrzeń kosmiczną.

Jakie przedmioty osobiste bierze na misję załoga misji Artemis 2?

Dowódcą misji jest Reid Wiseman, były pilot wojskowy, który po służbie dołączył do NASA w 2009 roku. W 2014 roku spędził 165 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), wykonując dwa spacery kosmiczne. Zabiera ze sobą niewielki notatnik, aby móc zapisywać swoje myśli w trakcie trwania misji.

Christina Koch to inżynierka i fizyczka. Ustanowiła rekord najdłuższego pojedynczego lotu kosmicznego kobiety, spędzając 328 dni na pokładzie ISS w 2019 roku. Będzie pierwszą kobietą, która poleci na Księżyc. Na ten lot zabiera m.in. ręcznie zapisane listy od bliskich, które mają ją wspierać podczas misji.

Jeremy Hansen jest jedynym członkiem załogi spoza USA - reprezentuje Kanadyjską Agencję Kosmiczną. Artemis 2 będzie jego pierwszym lotem w kosmos, a jednocześnie historycznym momentem - Hansen stanie się pierwszym nieamerykańskim astronautą, który poleci poza niską orbitę i w okolice Księżyca. W czasie misji zabiera ze sobą symboliczne prezenty dla rodziny - cztery wisiorki dla swojej żony i trójki dzieci z wygrawerowanym "Moon and back". Prócz tego będzie miał przy sobie syrop klonowy i ciasteczka klonowe.

Victor Glover pełni rolę pilota kapsuły Orion. Zanim został astronautą, był doświadczonym pilotem marynarki. Do NASA dołączył w 2013 roku, a swoją pierwszą misję kosmiczną odbył jako pilot SpaceX Crew-1. Spędził 168 dni jako inżynier lotu na ISS. Jego przedmiotami osobistymi są Biblia, obrączki ślubne i rodzinne pamiątki, w tym kolekcja inspirujących cytatów zebranych przez astronautę Apollo 9, Rusty'ego Schweickarta.

Załoga misji Artemis II (od lewej): Christina Koch, Victor Glover (pilot), Reid Wiseman (dowódca) i Jeremy Hansen NASA domena publiczna

Połączyła ich misja Artemis 2

Lot wokół Księżyca zaplanowany jest na 10 dni i nie przewiduje lądowania na jego powierzchni. Ma na celu przetestowanie statku Orion i systemów podtrzymywania życia z ludźmi na pokładzie, a także przygotowanie technologii i procedur pod przyszłe lądowania.

Załoga misji jest symbolem nowej ery eksploracji kosmosu. Jej różnorodność pokazuje, że współczesne programy kosmiczne łączą wiele perspektyw i doświadczeń.

© 2026 Associated Press