Listopadowe niebo będzie nas rozpieszczać. Miłośnicy gwiazd zyskają możliwość obserwacji niezwykłych spektakli. Co takiego nas czeka?

Około północy z 2 na 3 listopada utworzy się cienka linia nad wschodnim horyzontem. To Księżyc, Mars i Jowisz będą przemieszczać się wyżej po niebie aż do wschodu Słońca. Obie planety będą widoczne gołym okiem.

Roje meteorów na początku listopada

W nocy ze środy na czwartek (4-5 listopada) na nocnym niebie pojawią się łagodne roje meteorów. Taurydy Południowe przyniosą około pięciu "spadających gwiazd" na godzinę. A ponieważ zjawisko to zbiegnie się ze słabym Księżycem, będzie lepiej widoczne gołym okiem. Północne Taurydy natomiast osiągną szczyt między 11 a 12 listopada. Ten rój meteorów rozpoczął się 20 października i potrwa aż do 10 grudnia. Oba roje najlepiej oglądać po północy, a napędzane są przez tę samą kometę 2P/Encke.

Nów Księżyca w listopadzie. Idealna noc na obserwację nieba

9 listopada Księżyc będzie w nowiu, co pozwoli na lepsze obserwacje nieba. Zwłaszcza jeśli masz dostęp do teleskopu, będziesz mógł uchwycić galaktyki i mgławice. Wiele planet, m.in. Uran czy Neptun, jest trudniejszych do zobaczenia, więc najciemniejsza noc w tym miesiącu będzie najlepszą na polowanie na piękne widoki.

Parada planet

Co ciekawe, większość planet jest widoczna na nocnym niebie niemal każdej nocy listopada. Dopiero 14 dnia miesiąca odbędzie się jednak mała parada planet - tuż przed wschodem słońca ranne ptaszki będą mogły cieszyć się widokiem linii planet Merkurego, Wenus, Marsa i Jowisza - szczególnie te dwie ostatnie będą znajdować się tuż obok siebie. Cały pokaz potrwa do około 25 listopada. Najtrudniej będzie uchwycić Merkurego, ponieważ znajduje się tuż przed wschodzącym Słońcem. Obserwatorzy mają więc około 30-minutowe okno czasowe na obserwację tej planety, nim wstanie Słońce.

Szczyty Leonidów - 17-18 listopada

Leonidy to zazwyczaj najbardziej aktywny rój meteorów w listopadzie. Jego maksimum przypada na wieczór 16 i poranek 17 listopada. Jest bardzo łatwy do znalezienia - meteory będą przelatywać tuż obok Marsa i Jowisza, widocznych na nocnym niebie. W optymalnych warunkach do zobaczenia będzie około 15 meteorów na godzinę, jednak oświetlenie Księżyca nie sprzyja obserwacjom i słabsze meteory mogą zostać przyćmione.

W przeszłości Leonidy generowały wyjątkowe burze meteorów, w tym roku szanse na zobaczenie setek "spadających gwiazd" na godzinę są niewielkie. Nie jest to jednak wykluczone.

Superksiężyc w listopadzie

Pierwszy od stycznia superksiężyc osiągnie szczytową jasność 24 listopada. Nie jest to zwykła pełnia Księżyca - występuje wtedy, kiedy pełnia wypada blisko perygeum, czyli momentu, gdy Księżyc znajduje się blisko Ziemi. To zły czas na obserwację gwiazd i planet na niebie, ponieważ nasz naturalny satelita będzie generować ogromne zanieczyszczenie światłem. Najlepszy czas na oglądanie superksiężyca to jego wschód lub zachód - na horyzoncie wydaje się on większy niż zwykle.

Księżyc, Mars i Jowisz znów w akcji

W listopadzie początek i koniec miesiąca wygląda niemal tak samo - trio Mars, Jowisz i Księżyc powitają i pożegnają go, będąc możliwe do zaobserwowania niezwykle blisko siebie na niebie 30 listopada.



