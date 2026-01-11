Nie przegap tych zjawisk. Astronomiczne show na niebie w 2026 roku

Spis treści: Kalendarz superksiężyców w 2026 roku. Wtedy pełnia zachwyci Deszcze meteorów 2026. Kiedy będzie można oglądać podniebny spektakl? Dwa zaćmienia Księżyca w 2026 roku. Jedno będzie widoczne z Polski Zaćmienie częściowe Słońca. W sierpniu czeka nas zdumiewające zjawisko

Kalendarz superksiężyców w 2026 roku. Wtedy pełnia zachwyci

Superksiężyc to zjawisko, podczas którego nasz naturalny satelita osiąga najniższy punkt swojej orbity względem Ziemi - perygeum. Wydaje się wówczas większy i jaśniejszy - szczególnie wtedy, gdy obserwujemy go podczas wschodu. Efekt potęguje tak zwana iluzja księżycowa. Kiedy Księżyc znajduje się nisko nad horyzontem i możemy porównać go z innymi obiektami, wydaje się wówczas większy pomimo tego, że jego rozmiar się nie zmienia.

Kiedy będziemy mogli obserwować superksiężyc w 2026 roku? Jedno takie zjawisko miało już miejsce 3 stycznia - mowa tutaj o Pełni Wilka. Kolejny superksiężyc czeka nas 24 listopada (Pełnia Bobrów) oraz 24 grudnia (Zimny Księżyc).

Deszcze meteorów 2026. Kiedy będzie można oglądać podniebny spektakl?

Miłośnicy astronomii nie mogą przegapić deszczy spadających gwiazd, które czekają nas w 2026 roku. Warto przy tym wspomnieć, że nazwa tego zjawiska może być nieco myląca - nie chodzi tutaj dosłownie o gwiazdy, a o meteory, które spalają się w atmosferze ziemskiej i pozostawiają po sobie świetlny ślad. O deszczu meteorów możemy mówić wtedy, gdy przez atmosferę przelatuje minimum 100 takich obiektów w ciągu godziny.

W terminie od 21 do 23 kwietnia będziemy mogli dostrzec na niebie Lirydy. Z kolei 5-6 maja to idealny czas obserwacji Akwarydów. 12-13 sierpnia, z kolei, to noc Perseidów, które prawdopodbnie są najbardziej znanym i obserwowanym rojem. Kilka miesięcy później, a konkrentiej w październiku, na niebie łatwo będzie można dostrzec Drakonidy (8-9 października) i Orionidy (21-22 października). W grudniu, z kolei, będzie można zobaczyć Geminidy (13-14 grudnia).

Dwa zaćmienia Księżyca w 2026 roku. Jedno będzie widoczne z Polski

Najprościej rzecz ujmując - zaćmienie Księżyca to zjawisko astronomiczne, do którego dochodzi w sytuacji, gdy Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Księżycem a Słońcem. Nasza planeta rzuca wówczas cień na Srebrny Glob, co w przypadku zaćmienia całkowitego może doprowadzić do przybrania przez Księżyc czerwonawej barwy (tak zwany "Krwawy Księżyc"). Ma to związek z rozproszeniem promieni słonecznych przez atmosferę ziemską.

W 2026 roku czekają nas dwa warte uwagi zaćmienia Księżyca. Pierwsze, całkowite, będzie miało miejsce 3 marca, jednak, niestety, nie zobaczymy go z terenu naszego kraju. Zjawisko będą mogli obserwować mieszkańcy między innymi Ameryki Północnej czy wschodniej części Azji.

Na szczęście drugie zaćmienie Księżyca w 2026 roku (28 sierpnia) będzie widoczne również w Polsce. Mowa tutaj o głębokim zaćmieniu częściowym - cień obejmie 96% tarczy. To właśnie wtedy będziemy świadkami "Krwawego Księżyca" - nasz naturalny satelita przybierze wówczas czerwonawy kolor.

Zaćmienie częściowe Słońca. W sierpniu czeka nas zdumiewające zjawisko

Wiele osób z ekscytacją oczekuje 12 sierpnia. To właśnie wtedy będzie miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca widoczne z Europy (między innymi północnej Hiszpani oraz Islandii). Polscy obserwatorzy zobaczą wówczas głębokie zaćmienie częściowe (około 85% zasłonięcia). Co ciekawe, termin pokryje się z deszczem meteorów (Perseidy).

Decydując się na obserwację zaćmienia Słońca, nie należy zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu. Mowa tutaj o okularach wyposażonych w specjalny filtr. Ich koszt zwykle nie przekracza kilkunastu złotych.

