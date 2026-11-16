Nieudany start rakiety Vulcan Centaur. Amazon stracił 40 satelitów

W skrócie Rakieta Vulcan Centaur uległa awarii 10 minut po starcie z Przylądka Canaveral, przez co nie osiągnęła orbity i utracono 40 satelitów należących do firmy Amazon.

United Launch Alliance, producent rakiety, obecnie bada przyczyny nieudanego lotu, ponieważ podczas transmisji wideo utracono łączność z maszyną przed końcem misji.

Utracone satelity miały zasilić projekt Amazon Leo, który docelowo ma składać się z 3200 jednostek mających zapewnić dostęp do internetu z kosmosu dla użytkowników.

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Rakieta, która miała pomóc Amazonowi w budowie własnej sieci internetowej, nie wykonała swojego zadania. Vulcan Centaur uległa awarii podczas lotu i nie zdołała dotrzeć na orbitę. Utracono 40 satelitów, które miały trafić na wysokość kilkuset kilometrów nad Ziemią. To spory cios dla projektu, który ma w przyszłości konkurować ze Starlinkiem.

Awaria już kilka minut po starcie

Do zdarzenia doszło w niedzielę na Przylądku Canaveral na Florydzie. Vulcan Centaur wystartowała zgodnie z planem, ale około 10 minut później pojawiły się problemy. Transmisja wideo nie pokazała wyraźnie, co się wydarzyło. Co więcej, zakończyła się przed czasem, zanim można było zobaczyć dalszy przebieg lotu.

United Launch Alliance (ULA), firma odpowiedzialna za rakietę, przyznała, że na razie nie zna przyczyn awarii.

Nie dysponujemy jeszcze żadnymi konkretnymi danymi, które pozwoliłyby zrozumieć, co się dzisiaj wydarzyło.

Wiadomo natomiast, że rakieta nie osiągnęła orbity. Oznacza to, że 40 satelitów Amazon Leo nie trafiło w zaplanowane miejsce i zostało utraconych.

Amazon Leo miało konkurować ze Starlinkiem

Nieudany lot to problem także dla samego Amazona. Firma rozwija sieć satelitarną Amazon Leo (wcześniej znaną jako Project Kuiper). Jej zadaniem będzie dostarczanie internetu z kosmosu, podobnie jak robi to Starlink należący do SpaceX.

Docelowo system ma obejmować około 3200 satelitów. Do tej pory na orbitę trafiło ich około 400, więc utrata kolejnych 40 urządzeń oznacza wyraźny uszczerbek w planach rozbudowy sieci.

Co ciekawe, był to pierwszy start, podczas którego Amazon wykorzystał właśnie rakietę Vulcan Centaur. Wcześniej firma korzystała z Atlas V, Falcona 9 należącego do SpaceX oraz europejskiej Ariane 6.

To nie pierwszy problem rakiety Vulcan

Trzeba przyznać, że Amazon wykazał się dużą dawką odwagi. Vulcan Centaur dotychczas odbyła cztery loty. Podczas dwóch wcześniejszych misji pojawiły się problemy z jednym z silników wspomagających, ale rakieta mimo to zdołała wykonać swoje zadania. Rakieta po raz pierwszy poleciała w kosmos na początku 2024 roku, także jest to stosunkowo młody projekt.

Usterki wzbudziły jednak na tyle duże obawy, że Siły Kosmiczne USA zdecydowały o wstrzymaniu kolejnych startów do czasu rozwiązania problemów przez ULA. Mimo wszystko Amazon zapewnia, że wciąż ufa producentowi rakiety i wierzy, że wyciągnie on wnioski z nieudanego lotu.



