Astronauci wykonali zdjęcia Ziemi z kosmosu. Zapierają dech w piersiach

Załoga misji Artemis 2, która wystartowała z Florydy w środę 1 kwietnia 2026 r. o godzinie 18:35 czasu lokalnego, jest obecnie bliżej Księżyca niż Ziemi. Jeszcze przed wylotem pisałam o harmonogramie, który czeka wszystkich członków zespołu dzień po dniu. Dzisiaj jest dzień czwarty, a w planach znalazło się fotografowanie ciał niebieskich z okien Oriona. NASA opublikowała zdjęcia, które astronauci wykonali.

Widok Ziemi ze statku kosmicznego Orion. Zdjęcie wykonane 2 kwietnia. NASA/Reid Wiseman domena publiczna

Na zdjęciu widać linię graniczną między nocą a dniem, zwaną terminatorem, przecinającą Ziemię. NASA/Reid Wiseman domena publiczna

Według planu misji Orion wejdzie w pole grawitacyjne Księżyca w niedzielę. Na razie statek utrzymuje się na kursie przelotu w pobliżu Srebrnego Globu.

Zielona zorza polarna uchwycona na fotografii Ziemi z kosmosu

NASA porównało również zdjęcie Ziemi wykonane podczas ostatniego lotu załogowego w ramach misji Apollo 17 ze zdjęciem zrobionym podczas misji Artemis 2.

"W ciągu ostatnich 54 lat przeszliśmy długą drogę, ale jedno pozostało niezmienne: nasza planeta wygląda wspaniale z kosmosu!" - napisała agencja.

Na ujęciu z misji Artemis 2 w prawym górnym rogu zdjęcia można zobaczyć zieloną zorzę polarną.

W nocy Ziemia także świeci

Tylko wtedy jest to spowodowane ludzką działalnością. Na kolejnym zdjęciu wykonanym przez załogę misji Artemis 2 widać naszą planetę skąpaną w mroku, jednak przebijają się przez niego światła w większych miastach.

W kolejnym dniu statek wejdzie w sferę wpływów Księżyca - wtedy jego przyciąganie grawitacyjne stanie się silniejsze niż ziemskie. W dniu szóstym załoga znajdzie się najbliżej powierzchni Księżyca. Podczas przelotu nad jego niewidoczną z Ziemi stroną, stracą kontakt z nami na około 30-50 minut. Będą wtedy wykonywać obserwacje i zdjęcia. Później czeka już ich tylko podróż powrotna na Ziemię, podczas której odbędzie się wiele testów, i wodowanie w oceanie.

