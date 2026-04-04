Niezwykła zielona zorza polarna uchwycona przez załogę Artemis 2
Załoga misji Artemis 2 jest obecnie bliżej Księżyca niż Ziemi, realizując kolejne etapy swojej wyprawy. Czwartego dnia astronauci wykonali zdjęcia Ziemi i ciał niebieskich, uchwycając m.in. zieloną zorzę polarną. NASA zestawiła je również ze zdjęciami z czasów misji Apollo 17.
Załoga misji Artemis 2, która wystartowała z Florydy w środę 1 kwietnia 2026 r. o godzinie 18:35 czasu lokalnego, jest obecnie bliżej Księżyca niż Ziemi. Jeszcze przed wylotem pisałam o harmonogramie, który czeka wszystkich członków zespołu dzień po dniu. Dzisiaj jest dzień czwarty, a w planach znalazło się fotografowanie ciał niebieskich z okien Oriona. NASA opublikowała zdjęcia, które astronauci wykonali.
Według planu misji Orion wejdzie w pole grawitacyjne Księżyca w niedzielę. Na razie statek utrzymuje się na kursie przelotu w pobliżu Srebrnego Globu.
Zielona zorza polarna uchwycona na fotografii Ziemi z kosmosu
NASA porównało również zdjęcie Ziemi wykonane podczas ostatniego lotu załogowego w ramach misji Apollo 17 ze zdjęciem zrobionym podczas misji Artemis 2.
"W ciągu ostatnich 54 lat przeszliśmy długą drogę, ale jedno pozostało niezmienne: nasza planeta wygląda wspaniale z kosmosu!" - napisała agencja.
Na ujęciu z misji Artemis 2 w prawym górnym rogu zdjęcia można zobaczyć zieloną zorzę polarną.
W nocy Ziemia także świeci
Tylko wtedy jest to spowodowane ludzką działalnością. Na kolejnym zdjęciu wykonanym przez załogę misji Artemis 2 widać naszą planetę skąpaną w mroku, jednak przebijają się przez niego światła w większych miastach.
W kolejnym dniu statek wejdzie w sferę wpływów Księżyca - wtedy jego przyciąganie grawitacyjne stanie się silniejsze niż ziemskie. W dniu szóstym załoga znajdzie się najbliżej powierzchni Księżyca. Podczas przelotu nad jego niewidoczną z Ziemi stroną, stracą kontakt z nami na około 30-50 minut. Będą wtedy wykonywać obserwacje i zdjęcia. Później czeka już ich tylko podróż powrotna na Ziemię, podczas której odbędzie się wiele testów, i wodowanie w oceanie.