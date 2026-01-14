Tajemnicza struktura wokół białego karła, której nie powinno tam być

Astronomowie okryli wokół białego karła o nazwie RXJ0528+2838 niezwykłą, tęczową strukturę przypominającą łuk. Martwa gwiazda znajduje się w odległości 731 lat świetlnych od Ziemi i stanowi dla naukowców zagadkę. W przypadku tego karła nie zaobserwowano żadnego mechanizmu, który mógłby wyjaśnić wielobarwną mgławicę otaczającą go. Jest on pozostałością jądra umierającej gwiazdy o małej masie.

- Odkryliśmy coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy i, co ważniejsze, zupełnie nieoczekiwanego - mówi astronom Simone Scaringi z Uniwersytetu w Durham w Wielkiej Brytanii. - Zaskoczenie, że rzekomo cichy, bezdyskowy układ mógł napędzać tak spektakularną mgławicę, było jednym z tych rzadkich momentów "wow".

Gaz i pył wypływające z gwiazd mogą, w odpowiednich warunkach, zderzyć się z otoczeniem gwiazdy i wywołać falę uderzeniową. Astronomowie zaobserwowali to zjawisko korzystając z Very Large Telescope (VLT) Europejskiego Obserwatorium Południowego.

- Nasze obserwacje ujawniają potężny wypływ, który według naszej obecnej wiedzy nie powinien tam być - twierdzi Krystian Ilkiewicz, adiunkt w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie i współkierownik badania.

Białemu karłu towarzyszy gwiazda

Gwiazda RXJ0528+2838 podobnie jak Słońce i inne gwiazdy obraca się wokół centrum naszej galaktyki. Podczas ruchu oddziałuje z gazem wypełniającym przestrzeń między gwiazdami, tworząc rodzaj fali uderzeniowej - łuk uderzeniowy. Są one zazwyczaj wytwarzane przez materię wypływającą z gwiazdy centralnej, ale w przypadku RXJ0528+2838 żaden ze znanych mechanizmów nie jest w stanie w pełni wyjaśnić obserwacji.

Wokół białego karła orbituje podobna do Słońca gwiazda towarzysząca. W takich układach podwójnych materia z gwiazdy towarzyszącej jest przenoszona do białego karła, często tworząc wokół niego dysk. Podczas gdy zasila on martwą gwiazdę, część materiału jest również wyrzucana w przestrzeń kosmiczną, tworząc potężne wypływy, jednak w tym przypadku RXJ0528+2838 nie wykazuje śladów dysku, co sprawia, że pochodzenie wypływu i powstałej wokół niego mgławicy pozostaje zagadką.

Wiadomo, że biały karzeł ma silne pole magnetyczne, co potwierdzają dane z sondy MUSE.

Nasze odkrycie pokazuje, że nawet bez dysku systemy te mogą generować potężne wypływy, ujawniając mechanizm, którego jeszcze nie rozumiemy. Odkrycie to podważa standardowy obraz ruchu i interakcji materii w tych ekstremalnych układach podwójnych

Kształt i rozmiar łuku fali uderzeniowej sugerują, że biały karzeł emituje potężny wypływ od co najmniej 1000 lat. Po raz pierwszy zjawisko to zaobserwowano na zdjęciach z Teleskopu Isaaca Newtona w Hiszpanii, po czym naukowcy przystąpili do obserwacji i badań.

