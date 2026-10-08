W skrócie W nocy z 8 na 9 października 2026 r. przypada maksimum roju Drakonidów. Obserwacje warto rozpocząć tuż po zmroku.

Drakonidy są pozostałością komety 21P/Giacobini-Zinner, a radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze Smoka, niedaleko gwiazd tworzących jego "oczy".

W tym roku przewiduje się aktywność na poziomie 5-6 meteorów na godzinę, warunki do obserwacji gołym okiem będą bardzo korzystne.

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Rój Drakonidów. Obserwacja "spadających gwiazd"

W nocy z 8 na 9 października 2026 r. będziemy mogli obserwować "spadające gwiazdy", jak potocznie nazywamy deszcz meteorów.

To zjawisko, gdy jednocześnie przez ziemską atmosferę przelatuje wiele meteorów będących częścią jednego roju. W efekcie na niebie widać świetlne ślady.

W październiku mówimy o Drakonidach - ich maksimum przypada właśnie teraz. O której godzinie rozpocznie się spektakl i jak najlepiej obserwować ten deszcz meteorów?

Październikowy deszcz "smoczych" meteorów

Roje meteorów to cykliczne zjawiska powiązane z trajektoriami komet i asteroid. Niektóre z nich prowadzą do spektakularnych deszczy, które przyciągają pasjonatów astronomii i fotografii oraz miłośników obserwacji nocnego nieba.

Drakonidy, zwane także Giacobinidami, to pozostałość komety 21P/Giacobini-Zinner, należącej do rodziny komet Jowisza.

Jest to rój, który co roku występuje w okresie 6-10 października. W 2026 r. z 8 na 9 października przypada jego maksimum.

Radiant, czyli punkt, z którego - z perspektywy obserwatora na Ziemi - zdają się "wysypywać" meteory, znajduje się w tym przypadku w gwiazdozbiorze Smoka (Draco) - stąd też nazwa roju.

Smok "wije się" w rejonie Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy. Radiant Drakonidów znajduje się w okolicach jego "głowy", gdzie gwiazdy Rastaban i Eltanin tworzą "oczy Smoka". Jak podaje EarthSky, nie trzeba jednak wpatrywać się w "oczy Smoka", aby dostrzec Drakonidy - "te meteory przelatują w różne strony po niebie".

Najlepsza pora na obserwację Drakonidów przypada zaraz po zapadnięciu zmroku, gdy radiant jest wysoko. Z Polski warto patrzeć w niebo od godz. 20 do 23. Maksimum zjawiska ma nastąpić około godziny 3:00 w nocy, radiant będzie jednak wówczas już nisko nad linią horyzontu.

Drakonidy. Obserwacja maksimum roju z 8 na 9 października

Rój Drakonidów jest nieprzewidywalny - charakteryzuje się zmienną obfitością maksimum aktywności. Standardowo jest to 5-10 meteorów na godzinę. Szczególnie spektakularne deszcze meteorów z tego roju miały miejsce np. w 1933, 1946 r., gdy obserwowano kilkaset meteorów na minutę. Również w 2011 r. rój zaskoczył nagłym wybuchem aktywności.

W tym roku warunki do obserwacji są bardzo dobre, ponieważ Księżyc jest niemal niewidoczny, znajdując się zaledwie 2 dni przed nowiem. Jego blask nie przyćmi zatem śladów meteorów. Nie potrzeba też żadnego specjalnego sprzętu, świetliste ślady na niebie widać gołym okiem. Warto wybrać miejsce z dala od sztucznego światła, najlepiej na wzniesieniu. W przypadku braku takiej możliwości, można skorzystać z kamerek online - udostępnia je np. AstroLife w serwisie YouTube, otwiera się w nowym oknie.

Jak może wyglądać październikowa noc spadających gwiazd w 2026 r.? Według AstroEver "zgodnie z prognozami Międzynarodowej Organizacji Meteorytowej skala tegorocznych październikowych meteorów nie ulegnie drastycznemu podwyższeniu. Znakiem tego 5-6 meteorów na godzinę to raczej max. Nie ulega jednak wątpliwości, że warto - jeśli macie pogodne niebo - zerknąć ku górze".

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