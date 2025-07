Lato ma swoje plusy i minusy, zwłaszcza z perspektywy miłośników astronomii - długie dni i jasne noce utrudniają obserwacje nocnego nieba. Z drugiej strony, wysokie temperatury i stabilna pogoda sprawiają, że to idealny czas, by wybrać się za miasto i podziwiać gwiazdy. Tym bardziej że w drugiej połowie lipca rozpoczyna się niezwykły okres - aktywność roju Perseidów. Sprawdzamy, kiedy najlepiej obserwować to widowiskowe zjawisko spadających gwiazd.

Czym są "spadające gwiazdy"?

W rzeczywistości noce spadających gwiazd nie mają nic wspólnego z gwiazdami. To tak naprawdę meteory, które spalając się w atmosferze ziemskiej, pozostawiają po sobie efektowny ślad świetlny. Z kolei o deszczu meteorów mówimy, kiedy przez atmosferę ziemską przez godzinę przelatuje min. 100 meteorów pochodzących z jednego roju. Nie zawsze jednak są one możliwe do obserwacji. Muszą zostać spełnione dwa warunki, aby móc je zobaczyć z Ziemi. Jest to widoczność graniczna (LM), która powinna wynosić co najmniej 6,5 mag oraz radiant w zenicie, czyli punkt na niebie, z którego wypływają meteory - musi się on znajdować w najwyższym punkcie.

Noce spadających gwiazd 2025. Kiedy obserwować Perseidy?

Perseidy to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, który co roku jest chętnie obserwowany przez wiele osób. Ich nazwa pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, w którym mają radiant o maksymalnej aktywności. Może on jednak przebiegać również przez inne gwiazdozbiory - Kasjopei i Żyrafy. Wywodzą się z komety 2099P/Swift-Tuttle, a obserwować je można już od ponad 2000 lat.

Swoją aktywność rój meteorów zaczyna już w drugiej połowie lipca. Jednak na początku "spadających gwiazd" może być niewiele, zaledwie kilka na noc. Na szczęście z dnia na dzień ich liczba będzie rosnąć. Rozpoznamy je dzięki charakterystycznym zielonkawym smugom, które po sobie zostawiają. Punkt, z którego "wylatują", czyli radiant w gwiazdozbiorze Perseusza wznosi się najwyżej nad horyzontem tuż przed świtem - to właśnie wtedy wypada najlepszy moment na ich wypatrzenie.

W tym roku obserwację Perseidów warto zaplanować na ostatni tydzień lipca. Wypada wtedy nów Księżyca, a aktywność roju rośnie, przez co będziemy mogli liczyć na niezapomniane wrażenia. Niestety przez sierpniową pełnię, która w tym roku wypada trzy dni przed maksymalną aktywnością roju, widoczność meteorów może być później mocno ograniczona.

Delta Akwarydy pod koniec lipca. Jak je rozpoznać?

Perseidy to niejedyna atrakcja, która czeka nas na nocnym niebie w lipcu. W nocy z 29 na 30 lipca będzie można także zaobserwować dwa roje meteorów na raz - będą to delta Akwarydy i alfa Kaprikornidy. Choć osobno mogą nie zapewniać spektakularnego widowiska, ich połączona aktywność może dać zaskakująco dobry efekt.

Delta Akwarydy to rój bardziej aktywny, a w najlepszym momencie można się spodziewać obserwacji nawet 25 meteorów na godzinę. Ich radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika, przez co będą najlepiej widoczne nad ranem w południowo-wschodniej części nieba. Z kolei alfa Kaprikornidy są mniej liczne (ok. 5 meteorów na godzinę), ale mogą zachwycić bardzo jasnymi bolidami, czyli długimi, efektownymi śladami. Ich radiant leży w gwiazdozbiorze Koziorożca, tuż obok Wodnika, przez co będzie można obserwować je mniej więcej w tej samej części nieba.

Gdzie oglądać noc spadających gwiazd 2025? Jak się przygotować?

Obserwacja nocnego nieba nie jest wymagającym zajęciem, warto jednak odpowiednio się do niej przygotować. Przede wszystkim należy sprawdzić prognozę pogody, aby upewnić się, że warunki będą sprzyjające - duże zachmurzenie może skutecznie utrudnić podziwianie meteorów.

Warto również wybrać odpowiednie miejsce, w którym niebo nie będzie zanieczyszczone światłem. Z tego powodu dobrze jest wybrać się za miasto - sprawdzą się wszelkie lokalizacje oddalone od dużych miejscowości. Niektórzy, aby lepiej podziwiać gwiazdy, przyzwyczajają oczy do ciemności za pomocą okularów przeciwsłonecznych - wystarczy ubrać je kilkanaście minut przed podziwianiem nieba, aby wzrok stał się lepiej przystosowany do obserwacji tego subtelnego zjawiska.

Źródło: geekweek.interia.pl, polskiatrobloger.pl

"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku Polsat News