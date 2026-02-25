Księżyc i Jowisz. Co zobaczymy przez lornetkę i teleskop?

W czwartek i piątek, 26 i 27 lutego, na nocnym niebie będzie okazja zobaczyć ciekawe zbliżenie (koniunkcję) planety i Księżyca. Naturalny satelita Ziemi przejdzie na niebie w pobliżu Jowisza. Te ciała niebieskie zbliżą się na 4 stopnie kątowe i bez problemu zobaczymy je gołym okiem.

Księżyc będzie w fazie około 10 dni od nowiu, z tarczą oświetloną w około 75 procentach. Pełnia Księżyca nastąpi 3 marca. W tym samym dniu nastąpi także całkowite zaćmienie Księżyca, ale zjawisko nie będzie widoczne w Polsce.

Zarówno Księżyc, jak i Jowisz to interesujące obiekty do spojrzenia na nie także przez lornetkę lub teleskop. W przypadku Księżyca będziemy widzieli wtedy kratery i góry na powierzchni. Struktury te najlepiej widoczne są w pobliżu linii pomiędzy jasną a ciemną częścią księżycowej tarczy. Linia ta nazywana jest terminatorem.

Z kolei jeśli spojrzymy na Jowisza, nawet przez względnie niewielki teleskop, to ujrzymy jego tarczę, a na niej pasy chmur w atmosferze. Obok tarczy planety dostrzeżemy też cztery "gwiazdki". To jego największe księżyce, zwane galileuszowymi. Noszą nazwy: Io, Europa, Kallisto oraz Ganimedes. Od gwiazd odróżnimy je dzięki temu, że będą widoczne prawie w jednej linii.

Co więcej, jeśli na galileuszowe księżyce Jowisza spojrzymy w różnych dniach, to zauważymy, że ich położenie względem tarczy Jowisza zmienia się. Czasami też któryś z księżyców schowa się za Jowiszem albo będzie przechodził na tle jego tarczy.

Wieczorna parada planet na przełomie lutego i marca

Dodatkową atrakcją na niebie może być zgrupowanie trzech planet widocznych nisko nad horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Chodzi o Wenus (najjaśniejsza z nich), Saturna i Merkurego po zachodniej stronie nieba. Tę potrójną koniunkcję możemy obserwować na przełomie lutego i marca. Towarzyszy im dodatkowo Neptun (tuż obok Saturna), ale aby go dostrzec, potrzebny będzie teleskop.

