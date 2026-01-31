Nocne niebo w lutym 2026. Najciekawsze zjawiska astronomiczne

Jacek Waśkiel

Luty 2026 przyniesie na nocnym niebie kilka zjawisk, które przyciągną uwagę zarówno doświadczonych obserwatorów, jak i osób dopiero zaczynających przygodę z astronomią. W kalendarzu pojawi się między innymi efektowna pełnia Księżyca, krótkie okno dobrej widoczności Merkurego oraz przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zaśnieżone wzgórza pokryte białym puchem, na pierwszym planie ciemne sylwetki drzew iglastych, nad horyzontem rozgwieżdżone niebo z wyraźnie widoczną jasną planetą przy wschodzie lub zachodzie słońca.
Co wydarzy się na niebie w lutym 2026? Zobaczymy kilka interesujących zjawisk.Oleksandr Smushko123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Nocne niebo w lutym 2026: na co zwracać uwagę?
  2. Zaćmienie słońca w lutym 2026: gdzie można zobaczyć?

Nocne niebo w lutym 2026: na co zwracać uwagę?

Luty wyróżnia się krótkimi dniami i długimi nocami, które sprzyjają obserwacjom nieba. Po zmroku nad horyzontem dominują Orion, Byk i Bliźnięta, a suche, mroźne powietrze często poprawia przejrzystość i kontrast obserwacji. To czas, w którym nawet prosta lornetka lub niewielki teleskop pozwalają dostrzec więcej szczegółów niż w wielu innych miesiącach roku.

Najważniejsze zjawiska na nocnym niebie w lutym 2026:

  • 1 lutego - pełnia Księżyca o 23:10. Jasna noc, sprzyjająca obserwacjom powierzchni Księżyca i fotografii krajobrazu, ale jednocześnie ograniczająca widoczność pozostałych obiektów na niebie.
  • 9 lutego - ostatnia kwadra: wyraźny spadek jasności nieba i stopniowy powrót dobrych warunków do obserwacji gromad gwiazd oraz mgławic.
  • 10-28 lutego - najlepszy okres widoczności Merkurego: krótka, wieczorna obserwacja nisko nad zachodnim horyzontem, zwykle między 17:15 a 17:45, wymagająca odsłoniętej linii horyzontu.
  • 17 lutego - nów Księżyca: najciemniejsze noce miesiąca, kluczowe dla obserwacji obiektów głębokiego nieba i astrofotografii.
  • 15-28 lutego - poranne przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej: regularne, widoczne gołym okiem, najczęściej między 5:20 a 6:10, w zależności od lokalizacji.

Pierwsza połowa lutego sprzyja obserwacjom jasnych obiektów, jednak wraz z oddalaniem się od pełni szybko rośnie potencjał pozostałych ciał niebieskich. Prosta lornetka 10x50 wystarcza, by dostrzec Plejady i Hiady w gwiazdozbiorze Byka oraz gromadę M44 w Raku, a niewielki teleskop umożliwi nam podziwianie Mgławicy Oriona. Jednocześnie luty wymaga dobrego przygotowania, bo niskie temperatury skracają komfortowy czas obserwacji, a praca z aparatem lub sprzętem optycznym szybko wychładza dłonie. Najlepsze warunki zapewniają miejsca oddalone od miast i silnych źródeł światła, gdzie zimowe niebo jest wyraźnie ciemniejsze.

    Zaćmienie słońca w lutym 2026: gdzie można zobaczyć?

    17 lutego 2026 dojdzie również do obrączkowego zaćmienia Słońca, uznawanego za jedną z najciekawszych form tego zjawiska. Występuje ono wtedy, gdy Księżyc przechodzi centralnie na tle tarczy słonecznej, lecz znajduje się zbyt daleko od Ziemi, by całkowicie ją zasłonić. W maksimum zaćmienia ciemny dysk Księżyca otoczony jest jasnym pierścieniem światła, który wyraźnie odcina się od tła nieba.

      Lutowe zaćmienie nie będzie widoczne z terytorium Polski ani z pozostałej części Europy. Strefa obrączkowości przebiegać będzie przede wszystkim nad Antarktydą, a częściowe fazy zjawiska pojawią się nad południowymi obszarami Afryki oraz krańcowymi regionami Ameryki Południowej. Dla osób przebywających w Europie wydarzenie to pozostanie więc poza zasięgiem bezpośrednich obserwacji, choć tradycyjnie będzie można śledzić jego przebieg w transmisjach internetowych.

      Najbliższe zaćmienie, które będzie można zaobserwować z terytorium Polski, nastąpi 12 sierpnia 2026. Zjawisko będzie miało formę częściową, a jego kulminacja przypadnie w godzinach wieczornych, tuż przed zachodem Słońca, około 19:30-20:00 (w zależności od regionu kraju). Niewielka wysokość tarczy słonecznej nad horyzontem ograniczy komfort obserwacji, ale jednocześnie stworzy interesujące warunki do dokumentacji fotograficznej, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach z odsłoniętą linią zachodu.

