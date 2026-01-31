Spis treści: Nocne niebo w lutym 2026: na co zwracać uwagę? Zaćmienie słońca w lutym 2026: gdzie można zobaczyć?

Nocne niebo w lutym 2026: na co zwracać uwagę?

Luty wyróżnia się krótkimi dniami i długimi nocami, które sprzyjają obserwacjom nieba. Po zmroku nad horyzontem dominują Orion, Byk i Bliźnięta, a suche, mroźne powietrze często poprawia przejrzystość i kontrast obserwacji. To czas, w którym nawet prosta lornetka lub niewielki teleskop pozwalają dostrzec więcej szczegółów niż w wielu innych miesiącach roku.

Najważniejsze zjawiska na nocnym niebie w lutym 2026:

1 lutego - pełnia o 23:10. Jasna noc, sprzyjająca obserwacjom powierzchni Księżyca i fotografii krajobrazu, ale jednocześnie ograniczająca widoczność pozostałych obiektów na niebie. Księżyca o 23:10. Jasna noc, sprzyjająca obserwacjom powierzchni Księżyca i fotografii krajobrazu, ale jednocześnie ograniczająca widoczność pozostałych obiektów na niebie.

9 lutego - ostatnia kwadra : wyraźny spadek jasności nieba i stopniowy powrót dobrych warunków do obserwacji gromad gwiazd oraz mgławic.

10-28 lutego - najlepszy okres widoczności Merkurego : krótka, wieczorna obserwacja nisko nad zachodnim horyzontem, zwykle między 17:15 a 17:45, wymagająca odsłoniętej linii horyzontu.

17 lutego - nów Księżyca : najciemniejsze noce miesiąca, kluczowe dla obserwacji obiektów głębokiego nieba i astrofotografii.

15-28 lutego - poranne przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej: regularne, widoczne gołym okiem, najczęściej między 5:20 a 6:10, w zależności od lokalizacji.

Pierwsza połowa lutego sprzyja obserwacjom jasnych obiektów, jednak wraz z oddalaniem się od pełni szybko rośnie potencjał pozostałych ciał niebieskich. Prosta lornetka 10x50 wystarcza, by dostrzec Plejady i Hiady w gwiazdozbiorze Byka oraz gromadę M44 w Raku, a niewielki teleskop umożliwi nam podziwianie Mgławicy Oriona. Jednocześnie luty wymaga dobrego przygotowania, bo niskie temperatury skracają komfortowy czas obserwacji, a praca z aparatem lub sprzętem optycznym szybko wychładza dłonie. Najlepsze warunki zapewniają miejsca oddalone od miast i silnych źródeł światła, gdzie zimowe niebo jest wyraźnie ciemniejsze.

Zaćmienie słońca w lutym 2026: gdzie można zobaczyć?

17 lutego 2026 dojdzie również do obrączkowego zaćmienia Słońca, uznawanego za jedną z najciekawszych form tego zjawiska. Występuje ono wtedy, gdy Księżyc przechodzi centralnie na tle tarczy słonecznej, lecz znajduje się zbyt daleko od Ziemi, by całkowicie ją zasłonić. W maksimum zaćmienia ciemny dysk Księżyca otoczony jest jasnym pierścieniem światła, który wyraźnie odcina się od tła nieba.

Lutowe zaćmienie nie będzie widoczne z terytorium Polski ani z pozostałej części Europy. Strefa obrączkowości przebiegać będzie przede wszystkim nad Antarktydą, a częściowe fazy zjawiska pojawią się nad południowymi obszarami Afryki oraz krańcowymi regionami Ameryki Południowej. Dla osób przebywających w Europie wydarzenie to pozostanie więc poza zasięgiem bezpośrednich obserwacji, choć tradycyjnie będzie można śledzić jego przebieg w transmisjach internetowych.

Najbliższe zaćmienie, które będzie można zaobserwować z terytorium Polski, nastąpi 12 sierpnia 2026. Zjawisko będzie miało formę częściową, a jego kulminacja przypadnie w godzinach wieczornych, tuż przed zachodem Słońca, około 19:30-20:00 (w zależności od regionu kraju). Niewielka wysokość tarczy słonecznej nad horyzontem ograniczy komfort obserwacji, ale jednocześnie stworzy interesujące warunki do dokumentacji fotograficznej, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach z odsłoniętą linią zachodu.

