Nocny spektakl na niebie. Dziś maksimum Aurygidów

Julia Król

Julia Król

Już dzisiaj nocne niebo zaoferuje nam widowiskowy spektakl. Maksimum roju Aurygidów to doskonała okazja, by przy odrobinie szczęścia zobaczyć nawet do 10 spadających gwiazd w ciągu godziny.

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Sylwetki dwóch osób na tle nocnego nieba z widocznymi gwiazdami, Drogą Mleczną i meteorami.
Niesamowity pokaz na niebie już dzisiaj. Nawet do 10 meteorów na godzinęGeekweek - import

Spis treści:

  1. 1 września szykuje się pokaz na niebie. Można to zobaczyć gołym okiem
  2. Jak obserwować rój Aurygidów?

1 września szykuje się pokaz na niebie. Można to zobaczyć gołym okiem

Od paru dni nad naszymi głowami rozgrywa się wyjątkowy spektakl nocny. Zaczęło się 28 sierpnia, jednak to dzisiaj, 1 września, przypada maksimum aktywnego roju meteorów zwanych Aurygidami.

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawisko widoczne, kiedy skalna drobina z kosmosu (meteoroid) wlatuje w ziemską atmosferę. Widzimy wtedy świetlny ślad podczas spalania takiego meteoru. Niekiedy występują one w tzw. rojach, aktywnych w określonym czasie w roku i wydających się wybiegać z jednego obszaru na niebie. W przypadku tego roju radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Woźnicy, skąd wzięła się jego nazwa - po łacinie brzmi ona Auriga.

Aurygidy są jednym z rojów meteorów. Ich aktywność przypada od 28 sierpnia do 5 września, jednak to dzisiaj będą najlepiej widoczne, ponieważ można spodziewać się do 10 spadających gwiazd na godzinę.

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Jak obserwować rój Aurygidów?

Najlepiej wypatrywać ich w drugiej części nocy. Aurygidy są szybkimi meteorami ze śladami, czyli po ich przelocie może zostać chwilowy świetlny ślad na niebie. Prędkość przelotu wynosi około 66 km/s.

Zwiększona aktywność roju występowała w 1935, 1986, 1994 i 2019 roku, więc nie jest to zjawisko częste i warto wybrać się na nocny spacer, aby zobaczyć to na własne oczy. Rój Aurygidów związany jest z kometą C/1911 N1 (Kiess) i występuje co roku na przełomie sierpnia i września.

Minusem przy dzisiejszym oglądaniu tego zjawiska jest jasno świecący Księżyc, który obecnie jest krótko po pełni. Jeśli chcesz w pełni cieszyć się nocnym spektaklem, wybierz odpowiednie miejsce obserwacji. Zadbaj o to, aby nie przeszkadzało ci sztuczne światło miasta - najlepiej wybrać się na łąkę lub choćby do ciemnego parku.

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