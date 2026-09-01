Spis treści: 1 września szykuje się pokaz na niebie. Można to zobaczyć gołym okiem Jak obserwować rój Aurygidów?

1 września szykuje się pokaz na niebie. Można to zobaczyć gołym okiem

Od paru dni nad naszymi głowami rozgrywa się wyjątkowy spektakl nocny. Zaczęło się 28 sierpnia, jednak to dzisiaj, 1 września, przypada maksimum aktywnego roju meteorów zwanych Aurygidami.

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawisko widoczne, kiedy skalna drobina z kosmosu (meteoroid) wlatuje w ziemską atmosferę. Widzimy wtedy świetlny ślad podczas spalania takiego meteoru. Niekiedy występują one w tzw. rojach, aktywnych w określonym czasie w roku i wydających się wybiegać z jednego obszaru na niebie. W przypadku tego roju radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Woźnicy, skąd wzięła się jego nazwa - po łacinie brzmi ona Auriga.

Aurygidy są jednym z rojów meteorów. Ich aktywność przypada od 28 sierpnia do 5 września, jednak to dzisiaj będą najlepiej widoczne, ponieważ można spodziewać się do 10 spadających gwiazd na godzinę.

Jak obserwować rój Aurygidów?

Najlepiej wypatrywać ich w drugiej części nocy. Aurygidy są szybkimi meteorami ze śladami, czyli po ich przelocie może zostać chwilowy świetlny ślad na niebie. Prędkość przelotu wynosi około 66 km/s.

Zwiększona aktywność roju występowała w 1935, 1986, 1994 i 2019 roku, więc nie jest to zjawisko częste i warto wybrać się na nocny spacer, aby zobaczyć to na własne oczy. Rój Aurygidów związany jest z kometą C/1911 N1 (Kiess) i występuje co roku na przełomie sierpnia i września.

Minusem przy dzisiejszym oglądaniu tego zjawiska jest jasno świecący Księżyc, który obecnie jest krótko po pełni. Jeśli chcesz w pełni cieszyć się nocnym spektaklem, wybierz odpowiednie miejsce obserwacji. Zadbaj o to, aby nie przeszkadzało ci sztuczne światło miasta - najlepiej wybrać się na łąkę lub choćby do ciemnego parku.



