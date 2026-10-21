W skrócie W nocy z 21 na 22 października 2026 roku przypada maksimum roju Orionidów, który jest ściśle powiązany ze słynną kometą Halleya.

Najlepsze warunki do obserwacji wystąpią po godzinie 02:20, gdy zajdzie Księżyc, a radiant roju znajdzie się wysoko na niebie, co pozwoli dostrzec do około 20 zjawisk na godzinę.

Pogoda może być wyzwaniem dla obserwatorów, ponieważ synoptycy przewidują w nocy z 21 na 22 października duże zachmurzenie i miejscowe opady deszczu przemieszczające się nad Polską.

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Co widać na niebie w październiku?

Dłuższe jesienne noce zachęcają do obserwacji nieba. W październiku można dostrzec wiele ciekawych zjawisk.

Za nami m.in. maksimum roju Drakonidów, a w nocy z 21 na 22 października znów będzie można zaobserwować tzw. spadające gwiazdy - jak potocznie nazywamy deszcz meteorów.

Będzie to maksimum Orionidów, które są związane z kometą Halleya. To najaktywniejszy rój w październiku. Gdzie wypatrywać zjawiska i czy pogoda będzie sprzyjać obserwacji?

Maksimum roju Orionidów z 21 na 22 października

Deszcz meteorów to zjawisko, gdy przez ziemską atmosferę przelatuje wiele meteorów, które są częścią jednego roju - pozostają po nich na niebie świetlne ślady.

Orionidy to coroczny rój meteorów związany ze słynną kometą Halleya (1P/Halley). Są aktywne między 2 października i 7 listopada. W 2026 r. maksimum roju Orionidów przypada na 21-22 października, przypomina Astronet.pl w swoim kalendarzu zjawisk astronomicznych.

- Kometa Halleya wróci w okolice Słońca dopiero w 2061 roku. Ale jej kawałki możecie zobaczyć już tej nocy! Dziś w nocy, z 21 na 22 października, czeka nas maksimum roju Orionidów - pisze "Z głową w gwiazdach".

Skąd meteory będą się "wysypywać"? Radiant Orionidów, czyli pozorny obszar, z którego w wyniku złudzenia optycznego zdają się wylatywać meteory, znajduje się na pograniczu gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt.

Kiedy i jak obserwować Orionidy?

Kiedy obserwować Orionidy? Radiant w noc maksimum wzejdzie nad horyzont między 21:20 a 22:00, w zależności od miejsca w Polsce. Najlepszy czas na wypatrywanie "spadających gwiazd" przypadnie natomiast w drugiej połowie nocy.

- Warto jednak z obserwacjami poczekać do ok. 02:20 w nocy, gdy zajdzie Księżyc oświetlony w 79 proc. Wtedy zacznie się fajne okienko obserwacyjne, trwające aż do świtu astronomicznego o 5:19. W tym czasie radiant roju będzie też najwyżej na niebie - zaznacza "Z głową w gwiazdach".

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Czy Orionidów będzie dużo? Jest to najaktywniejszy rój października, ale nie można mówić o spektakularnym pokazie spadających gwiazd. W czasie maksimum można zaobserwować do około 20 zjawisk na godzinę.

Najdogodniejszym miejscem do obserwacji są tereny poza miastem, gdzie zanieczyszczenie światłem jest mniejsze.

Pogoda w październiku. Czy będzie widać spadające gwiazdy?

Czy pogoda będzie sprzyjać obserwacji Orionidów? Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa podzielona jest pomiędzy dwa potężne wyże: znad Rosji oraz znad Atlantyku, co wpływa na zmiany pogody w Polsce.

Według synoptyków w nocy ze środy na czwartek 21-22 października w większości kraju zapowiada się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

Miejscami wystąpią opady deszczu, postępujące od południowego zachodu ku centrum kraju. Pragnąc obserwować deszcz meteorów, warto więc wcześniej zapoznać się z dokładną prognozą pogody dla wybranego miejsca obserwacji.



