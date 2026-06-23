W skrócie 23 czerwca 2026 r. z Cape Canaveral na Florydzie firma SpaceX przeprowadziła udany start misji demonstracyjnej kapsuły Starfall, wyniesionej na orbitę przez rakietę Falcon 9.

Cylindryczna kapsuła Starfall ma za zadanie dwukrotnie okrążyć Ziemię, następnie odłączyć się i wodować na Oceanie Spokojnym w celu sprawdzenia możliwości transportu ładunków na Ziemię.

Starfall, stanowiąc uzupełnienie dla Starshipa, jest przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego zwrotu mniejszych towarów z orbity oraz wsparcia komercyjnych operacji produkcyjnych.

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Starfall poleciał na orbitę. Udany start misji SpaceX

We wtorek rano z kosmodromu Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS) na Florydzie wystartowała nowa misja firmy SpaceX. Po raz pierwszy na orbitę okołoziemską wyniesiona została kapsuła Starfall, która w ramach lotu demonstracyjnego ma potwierdzić swoją zdolność do transportowania mniejszych ładunków z orbity z powrotem na Ziemię. Stanowi to uzupełnienie dla potężnego systemu Starship, stworzonego z myślą o znacznie cięższych transportach.

Rakieta Falcon 9 z misją Starfall Demo wystartowała ze stanowiska Space Launch Complex 40 (SLC-40) 23 czerwca 2026 roku o godz. 6:43 czasu wschodniego (ET), czyli o godz. 12:43 czasu polskiego. Miało to miejsce dokładnie w minucie otwarcia okna startowego. Nagranie z tego wydarzenia dostępne jest na platformie YouTube.

Starfall to kapsuła transportowa zaprojektowana do przenoszenia ładunków na niską orbitę okołoziemską (LEO) i dalej, przy użyciu rakiet Falcon 9 oraz Falcon Heavy, a także do bezpiecznego sprowadzania materiałów na Ziemię.

Co ciekawe, to historyczne wydarzenie zbiegło się w czasie z wahaniami giełdowymi. Akcje SpaceX odnotowały spadek o 2,21 proc. w handlu przedsesyjnym, co było następstwem poniedziałkowej wyprzedaży na rynku.

Micja ma zademonstrować możliwości cylindrycznej kapsuły

Starfall to cylindryczna kapsuła powrotna o średnicy ok. 3,1 metra i wysokości 0,75 m, a jej masa wynosi ok. 2,1 tony. Pojazd został wyniesiony na orbitę przez drugi stopień rakiety Falcon 9. Zgodnie z planem kapsuła ma dwukrotnie okrążyć Ziemię, a następnie odłączyć się i rozpocząć schodzenie w kierunku strefy wodowania na Oceanie Spokojnym, ok. 1290 km na zachód od wybrzeży Kalifornii. Firma Elona Muska zamierza odzyskać kapsułę - w tym jej spadochrony oraz osłony termiczne - w celu oceny możliwości ich ponownego użycia.

SpaceX utrzymał misję w ścisłej tajemnicy, podając minimalną ilość szczegółów w publicznym harmonogramie. Wiele jednak można było dowiedzieć się z publicznie dostępnych dokumentów Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Wskazują one, że SpaceX planuje przeprowadzenie dwóch demonstracji powrotu Starfalla z orbity, a także przetestowanie komunikacji ze Starlinkami.

Nadal jednak nie jest jasne, czy obie odbędą się w ramach tego jednego lotu, czy podczas oddzielnych startów. Przedsiębiorstwo nie ujawniło też, ile kapsuł Starfall znajduje się na pokładzie tej rakiety, ani nie potwierdziło szczegółów dotyczących ewentualnych dodatkowych ładunków.

Starfall będzie wspierał pobieranie mniejszych ładunków z orbity

Jak wynika z oceny środowiskowej FAA, Starfall ma "umożliwić dostarczanie krytycznych ładunków w systemie punkt-punkt przez przestrzeń kosmiczną w szybkich terminach" oraz wspierać komercyjne operacje produkcyjne na orbicie. Sektor ten przyciąga coraz większe inwestycje prywatne. Firmy takie jak Varda Space Industries rozwijają już na orbicie produkcję leków i innych materiałów przeznaczonych do powrotu na Ziemię. Zdolność nowej kapsuły do szybkiego transportu towarów z kosmosu wypełnia lukę w obecnej infrastrukturze logistycznej, co może otworzyć przed SpaceX nowe źródło przychodów.

W misji wykorzystano pierwszy stopień rakiety Falcon 9 o oznaczeniu B1078, dla którego był to już 29. lot. Po odłączeniu kapsuły Starfall booster podjął próbę lądowania na autonomicznej platformie "A Shortfall of Gravitas" ("ASOG") na Oceanie Spokojnym. W chwili publikacji tego artykułu misja ciągle jeszcze trwa. W przypadku powodzenia operacja ta zapisze się jako 628. udane lądowanie pierwszego stopnia rakiety w historii SpaceX. Synoptycy szacowali szanse na sprzyjające warunki pogodowe w trakcie startu na 95 proc., wskazując jedynie na niewielkie ryzyko ze strony chmur typu cumulus.

Nowy pojazd w kształcie dysku stanowi uzupełnienie dotychczasowej floty SpaceX. Podczas gdy Starship zapewnia ogromną wydajność i pozwala na wynoszenie na niską orbitę okołoziemską ponad 100 ton ładunku (w konfiguracji wielokrotnego użytku), Starfall odpowiada za precyzyjny zwrot mniejszych zasobów.

Kapsuła w kształcie spodka posiada dużą ładownię do rozmieszczania satelitów i wielkich towarów, a jej osłona termiczna została zaprojektowana z myślą o szybkim obrocie i łapaniu konstrukcji przez ramiona wieży startowej. Z kolei tankowanie Starshipa na orbicie pozwala na wydłużenie jego zasięgu w misjach księżycowych i marsjańskich. Starfall idealnie wpisuje się w ten ekosystem, zabezpieczając logistykę powrotną mniejszych materiałów z orbity.





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