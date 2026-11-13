W skrócie Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała pierwszy pakiet danych z teleskopu Euclid, obejmujący 900 mln galaktyk, 60 mln kwazarów i zajmujący 1,7 petabajta.

Celem misji Euclid jest stworzenie trójwymiarowej mapy kosmosu, która pomoże badaczom rozwikłać zagadki ciemnej materii oraz ciemnej energii współtworzących wszechświat.

Katalog zawiera 15 tys. kandydatów na soczewki grawitacyjne, co znacząco przewyższa liczbę takich obiektów odkrytych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.

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Rekordowy pakiet danych z kosmicznego teleskopu Euclid

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) udostępniła pierwszą dużą partię danych z orbitującego teleskopu Euclid, którego zadaniem jest stworzenie mapy struktury wszechświata. Udostępnione obserwacje obejmują ponad 900 mln galaktyk, a cały zestaw waży 1,7 petabajta, czyli 1,7 mln gigabajtów.

Zgromadzone dane pochodzą z około 13 miesięcy pracy instrumentu, który wystartował z Florydy w lipcu 2023 r. Przebadany wycinek nieba odpowiada powierzchni około 9500 razy większej niż tarcza Księżyca widziana z Ziemi, co stanowi jednak dopiero 14 proc. docelowego obszaru. Wcześniejsze publikacje z tej misji obejmowały zaledwie kilka dni obserwacji.

Głównym celem sześcioletniej misji Euclid jest opracowanie największego w historii trójwymiarowego atlasu kosmosu, który do 2031 r. obejmie ponad jedną trzecią nieba. Oprócz dwuwymiarowych zdjęć teleskop mierzy również odległość do poszczególnych obiektów, pozwalając zajrzeć w przeszłość kosmosu na odległość ponad 10 mld lat świetlnych.

"Technologiczny skok, jaki daje Euclid, polega na tym, że możemy zachować tak wysoką rozdzielczość, a jednocześnie mapować ogromne obszary nieba i olbrzymie objętości wszechświata" - tłumaczy prof. Andy Taylor z Uniwersytetu w Edynburgu, kierujący brytyjskim naziemnym segmentem naukowym misji.

Badacze zwracają uwagę na wyjątkowe połączenie szerokiego pola widzenia i ostrości obrazu. "Teleskopy na Ziemi mogą obejmować duże obszary nocnego nieba, ale ich obraz jest rozmyty przez atmosferę. Teleskopy kosmiczne Hubble'a i Jamesa Webba robią niezwykle ostre zdjęcia, ale tylko maleńkich wycinków nieba. Euclid robi obie te rzeczy naraz, co ma ogromne znaczenie przy szukaniu małych i rzadkich obiektów, takich jak silne soczewki grawitacyjne" - wyjaśnia Natalie Lines, doktorantka astrofizyki na Uniwersytecie w Portsmouth i członkini konsorcjum naukowego Euclid.

Skala zebranego materiału jest tak ogromna, że żaden człowiek nie jest już w stanie samodzielnie przejrzeć wszystkich obrazów z teleskopu.

Euclid pomoże rozwikłać zagadkę niewidzialnych składników kosmosu

Zebrane przez teleskop informacje mają pomóc naukowcom rozwikłać zagadkę budowy wszechświata oraz poznać naturę niewidocznych składników kosmosu. Zwykła materia, tworząca m.in. gwiazdy, planety, gaz i gwiezdny pył, otwiera się w nowym oknie (o którym więcej pisaliśmy w GeekWeeku), stanowi jedynie około 5 proc. zawartości wszechświata. Pozostałą część tworzą nieemitujące ani niepochłaniające światła składniki - ciemna materia (szacowana na około 25-27 proc.) oraz odpowiedzialna za przyspieszoną ekspansję kosmosu ciemna energia (około 68-70 proc.).

Analiza rozmieszczenia setek milionów obiektów pozwoli zrekonstruować tzw. kosmiczną sieć i prześledzić jej ewolucję pod wpływem grawitacji. "Galaktyki grupują się wzdłuż włókien otoczonych pustą przestrzenią, tworząc sieć, którą nazywamy kosmiczną siecią. Euclid zrekonstruuje tę sieć i pokaże, jak rosła ona w czasie. To ważne, ponieważ dokładna konfiguracja kosmicznej sieci, liczba gromad czy pustek oraz tempo jej zmian zależą od właściwości ciemnej energii i ciemnej materii" - skomentowała Valeria Pettorino, badaczka z projektu Euclid w ESA.

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Kolejna partia danych, która nadejść ma latem 2027 r., przyniesie pierwsze wyniki dotyczące ciemnej materii i ciemnej energii. Naukowcy wykorzystają do tego zjawisko słabego soczewkowania grawitacyjnego, czyli subtelnych zniekształceń obrazu odległych obiektów wywołanych przez niewidoczną masę znajdującą się na pierwszym planie.

"Możemy wykorzystać ten wzór zniekształceń, aby stworzyć mapę rozmieszczenia całej ciemnej materii we wszechświecie" - zapowiada prof. Taylor. Pozwoli to porównać statystyczne właściwości rozkładu materii z różnymi teoriami kosmologicznymi.

Tysiące soczewek grawitacyjnych i miliony kwazarów

Najnowszy katalog zawiera około 15 tys. kandydatów na silne soczewki grawitacyjne, co przewyższa łączną liczbę takich obiektów odkrytych w ciągu ostatniego półwiecza (wcześniej znano ich około tysiąca). Zjawisko to, przewidziane przez Alberta Einsteina, zachodzi wtedy, gdy grawitacja bliższej galaktyki zakrzywia czasoprzestrzeń i ugina światło płynące z obiektu położonego dalej, tworząc na zdjęciach jasne łuki lub pierścienie. Do końca całej misji Euclid ma wykryć szacunkowo 170 tys. takich przypadków.

Obserwacje tych zniekształceń pozwalają precyzyjnie wyznaczyć masę obiektów na pierwszym planie, w tym udział niewidocznej masy. "Soczewki grawitacyjne to naturalne wagi. To, jak silnie światło jest uginane, mówi nam, ile materii zawiera galaktyka, wliczając w to niewidoczne składniki, takie jak ciemna materia. Dzięki tysiącom soczewek możemy badać, jak ciemna materia jest rozłożona w galaktykach, i zrozumieć, jak galaktyki powstają i ewoluują w czasie kosmicznym" - powiedziała Natalie Lines.

Sposób, w jaki ciemna materia skupia się w galaktykach, może wykluczyć błędne hipotezy fizyczne na jej temat. "Dzięki silnemu soczewkowaniu grawitacyjnemu dowiadujemy się, jak zbija się ciemna materia, a to jest bardzo dobrą wskazówką co do tego, jakiego rodzaju jest to materia, bowiem różne jej typy mogą skupiać się na zupełnie różne sposoby" - ocenia Stephen Serjeant, profesor astronomii na Open University. Ekspert dodaje, że to właśnie ten obszar badań daje największe szanse na przełom w zrozumieniu natury ciemnej materii.

Oprócz soczewek grawitacyjnych w opublikowanym zestawie uczeni zidentyfikowali również ponad 60 mln potencjalnych kwazarów, czyli niezwykle jasnych jąder odległych galaktyk zasilanych przez supermasywne czarne dziury, otwiera się w nowym oknie.

Patrzenie na tak wielkie odległości oznacza jednocześnie obserwowanie odległej przeszłości wszechświata. "Euclid znalazł obiekty pochodzące z czasów, gdy wszechświat miał zaledwie 5 proc. swojego obecnego wieku, więc ich światło wyruszyło w drogę około 13 mld lat temu" - podsumowała Natalie Lines.



