Nowe badania nie potwierdzają obecności lodu na Księżycu

Woda na Księżycu prawdopodobnie ukrywa się w postaci lodu w miejscach, które nigdy nie są oświetlone przez Słońce. Tak zwane permanentnie zacienione obszary w kraterach, głównie w pobliżu bieguna południowego, to miejsca, w których mógłby on przetrwać miliony lat. Zresztą w poprzednich misjach, jak Lunar Prospector czy Chandrayaan-1, naukowcy znaleźli wskazówki sugerujące obecność lodu, co dawało nadzieję na wykorzystanie go jako zasobu do życia na Księżycu.

ShadowCam nie wykrył lodu

Najnowsze badania, opublikowane w Science Advances, wykorzystały dane z aparatu ShadowCam znajdującego się na koreańskim orbiterze księżycowym Korea Pathfinder Lunar Orbiter, który wystartował w 2022 roku. Instrument analizował właściwości optyczne lodu, a konkretnie jego wyższą refleksyjność w świetle widzialnym oraz charakterystyczne rozpraszanie światła w różnych kątach obserwacji.

Rozwiń

Niestety, zdjęcia nie wykazały obecności lodu w żadnym z permanentnie zacienionych obszarów, co może oznaczać, że wcześniejsze sugestie łatwego dostępu do wody podczas obecności na Księżycu mogą być mocno przesadzone. Mówiąc krótko, najpewniej jest ona obecna, ale będzie ją znacznie trudniej znaleźć.

Lód jest trudny do wykrycia

Bo brak wykrycia lodu nie oznacza oczywiście, że go tam nie ma. Lód księżycowy prawdopodobnie nie występuje w czystej formie, lecz jest w różnych proporcjach wymieszany z regolitem. Aby ShadowCam mógł go wykryć, lód musiałby stanowić około 20-30 proc. powierzchni mieszanki. Tymczasem nniektóre wcześniejsze pomiary sugerowały poziomy około 10 proc., co byłoby niewidoczne dla aparatu.

Naukowcy mają nadzieję, że kolejne próby pozwolą obniżyć próg wykrywania do 1 proc. zawartości lodu, co przyniosłoby zdecydowanie bardziej prawdopodobne pomiary. Wygląda jednak na to, że przyszłe załogowe misje na Księżyc mogą wymagać przygotowania alternatywnych źródeł wody lub bardziej zaawansowanych metod jej detekcji.

