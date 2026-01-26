Nowe spektakularne zdjęcia Mgławicy Ślimak

Kosmiczne "Oko Saurona" wraca w zupełnie nowej odsłonie. Dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba (JWST) astronomowie po raz pierwszy zajrzeli ze zdumiewającą dokładnością w głąb Mgławicy Ślimak - jednej z najbliższych Ziemi mgławic planetarnych i jednej z najbardziej ikonicznych struktur na nocnym niebie.

Mgławicę Ślimak po raz pierwszy zidentyfikowano na początku XIX wieku. Od tego czasu jest znana ze swojego efektownego, przypominającego pierścień wyglądu. Astronomowie od dawna wykorzystują teleskopy naziemne i kosmiczne do jej szczegółowego badania, ponieważ jest to jedna z najbliższych Ziemi mgławic. W ten sposób ilustrują koniec życia gwiazd.

Nowe obrazy pozwalają lepiej zrozumieć, co dzieje się z gwiazdami podobnymi do Słońca u kresu ich życia. Dzięki temu możemy się ze szczegółami dowiedzieć, co będzie z naszym Układem Słonecznym w odległej przyszłości.

JWST dostarczył najwyraźniejszy jak dotąd obraz w podczerwieni tego znanego obiektu, którego charakterystyczny kształt sprawił, że zyskał przydomek nawiązujący do oka mrocznego władcy z "Władcy Pierścieni". Przez lata zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a było ikoną, jednak JWST teraz wprowadza obserwacje na zupełnie nowy poziom.

Kamera NIRCam działa w podczerwieni - dzięki temu Webb mógł zajrzeć głęboko w strukturę mgławicy, odsłaniając to, co wcześniej było ledwie zarysowane. Szczególnie wyraźnie widać tak zwane węzły kometarne, czyli gęste skupiska gazu i pyłu, które opierają się niszczącemu działaniu promieniowania i wiatru gwiazdowego. Każdy z nich przypomina miniaturową kometę z długim ogonem. W samej mgławicy znajduje się około 40 tysięcy takich struktur. Pojedynczy węzeł może mieć rozmiar porównywalny z całym Układem Słonecznym, chociaż ich masa jest znacznie mniejsza.

Krótka historia Mgławicy Ślimak

Mgławica Ślimak położona jest około 700 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Wodnika. Jest to obłok gazu powstały po tym, jak gwiazda o masie zbliżonej do naszego Słońca zużyła swoje paliwo. Stała się wtedy czerwonym olbrzymem.

Jej wiek szacuje się na około 12 tysięcy lat i jest już w zaawansowanym stadium rozwoju. Będzie się jeszcze rozszerzać przez kilkanaście tysięcy lat, a później jej gaz stanie się coraz rzadszy. Biały karzeł, który ją oświetla, będzie zbyt słaby, aby dalej skutecznie to robić. Ostatecznie, po około 50 tysiącach lat, mgławica całkowicie zniknie.

Los naszego Słońca będzie podobny do tego, co dziś obserwujemy w Mgławicy Ślimak. Za około 5 miliardów lat ono również przejdzie przez fazę czerwonego olbrzyma, odrzuci swoje zewnętrzne warstwy i pozostawi białego karła.

