O której zaćmienie Słońca w Polsce? 90 minut obserwacji

Spis treści: O której godzinie częściowe zaćmienie Słońca w Polsce? Przez co oglądać zaćmienie Słońca? Ważne są okulary Gdzie tegoroczne zaćmienie Słońca będzie całkowite?

O której godzinie częściowe zaćmienie Słońca w Polsce?

W Polsce będziemy mieli okazję oglądać częściowe zaćmienie Słońca. W niektórych rejonach będzie ono jednak na tyle głębokie, że z powodzeniem dostrzeżemy, jak nasza gwiazda staje się wąskim rogalem. To wspaniała okazja do obserwowania tego rzadkiego zjawiska, ale także zrobienia niezwykłych fotografii.

O której godzinie nastąpi zaćmienie Słońca? W Polsce rozpocznie się ono tuż przed zachodem Słońca. Mieszkańcy zachodniej Polski będą mieli okazję podziwiać najgłębsze zaćmienie. Księżyc przysłoni tarczę Słońca aż w 86 proc. w Wałbrzychu, we Wrocławiu, Szczecinie czy Zielonej Górze w 84 proc. W Warszawie będzie można obserwować Słońce w 81 proc. zakryte przez Księżyc, ale w Krakowie jedynie w 64 proc. Im dalej na wschód, tym nasz gwiazda zniknie za Księżycem w mniejszym stopniu, z kolei w najdalej wysuniętych na wschód krańcach naszego kraju kulminacja zaćmienia będzie dla nas niewidoczna, ponieważ nastąpi po zachodzie Słońca. Tak będzie m.in. w Bieszczadach, gdzie naszą gwiazdę Księżyc zakryje jedynie w 42 proc.

Godzina rozpoczęcia zaćmienia Słońca również nieco się różni w zależności od punktu obserwacji. We Wrocławiu ten wyjątkowy spektakl rozpocznie się o 19:17, maksimum osiągnie o godzinie 20:09. Z kolei w Krakowie rozpocznie się o godzinie 19:18, a maksimum osiągnie o 19:59 i niedługo po tym Słońce skryje się za horyzontem.

W Szczecinie za to będziemy mogli najdłużej oglądać zaćmienie Słońca. W tej nadmorskiej miejscowości rozpocznie się już o 19:17, swój punkt kulminacyjny osiągnie o 20:07, a zachód Słońca rozpocznie się dopiero o 20:36. Zaćmienie Słońca będziemy mogli oglądać przez blisko 90 minut, zanim Słońca całkowicie zniknie za horyzontem.

Przez co oglądać zaćmienie Słońca? Ważne są okulary

Częściowe zaćmienie Słońca na żadnym jego etapie nie można oglądać bez specjalnego zabezpieczenia. Najprostszym i najtańszym sposobem jest zakup specjalnych okularów do oglądania zaćmienia. Wyposażone są w specjalne filtry, chroniące oczy przed promieniowaniem UV. Należy także pamiętać, że nie nadają się do tego zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Koszt certyfikowanych okularów to niespełna 20 zł.

Świetnym pomysłem jest także zakup lornetki ze specjalnym filtrem przeciwsłonecznym umożliwiającym oglądanie zaćmienia. Dzięki takiemu sprzętowi można już dostrzec plamy słoneczne czy granulację na tarczy.

Kolejnym krokiem jest teleskop soczewkowy wyposażony w filtry lub jeszcze lepiej w klin Herschela. Takie wyposażenie pozwala dostrzec ze znacznie większą szczegółowością plamy słoneczne czy granulacje. Do tego klin zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Nawet najlepszy sprzęt nie zastąpi jednak właściwego miejsca do obserwacji. Ze względu na to, że zaćmienie nastąpi tuż przed zachodem Słońca, najlepiej znaleźć miejsce z odsłoniętym północno-zachodnim horyzontem. Można wspiąć się na jakieś wzniesienie lub wejść do wysokiego budynku z oknami skierowanymi na zachód.

Gdzie tegoroczne zaćmienie Słońca będzie całkowite?

Tegoroczne zaćmienie jest wyjątkowe także na skalę Europy, ponieważ pas całkowitego zaćmienia przecina także nasz kontynent, co nie zdarza się tak często. Całkowite zaćmienie Słońca rozpocznie się w Arktyce na półwyspie Tajmyr, przejdzie przez Ocean Arktyczny i dotrze na wschodnią Grenlandię oraz zachodnią Islandię. Mieszkańcy Islandii, o ile pogoda dopisze, będą mogli obserwować najdłuższą fazę całkowitego zaćmienia trwającą 2 minuty i 18 sekund.

Niestety o tej porze roku islandzkie niebo zazwyczaj przysłaniają gęste chmury, dlatego lepszym miejscem do obserwacji całkowitego zaćmienia jest Hiszpania, a dokładnie miejscowości takie jak Oviedo, León, Saragossa, Bilbao czy Palma na Majorce. Zaćmienie całkowite zakończy się w rejonie Archipelagu Balearów, gdzie nasz gwiazda zajdzie nad wodami Morza Śródziemnego.



