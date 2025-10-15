Niezwykle odporna i potrzebna bakteria

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu RMIT w Melbourne wykazano, że bakteria Bacillus subtilis, znana ze swojej kluczowej roli dla zdrowia człowieka, jest w stanie wytrzymać gwałtownie zmieniające się warunki grawitacyjne podczas podróży kosmicznej. Stanowi to obiecujący krok w kierunku zapewnienia przetrwania niezbędnych mikroorganizmów w trakcie długotrwałych misji kosmicznych.

B. subtilis ma wiele korzystnych właściwości probiotycznych, takich jak wspomaganie trawienia i odporności, co czyni ją niezwykle ważną dla podtrzymania życia w przyszłych misjach na Marsa. Problemem jednak jest to, jak na tę bakterię wpływa podróż przez przestrzeń kosmiczną, kiedy jest narażona na intensywne promieniowanie i mikrograwitację.

Na bakterii podróż w kosmos nie zrobiła wrażenia

W nowym badaniu zarodniki B. subtilis zostały wystrzelone na wysokość około 250 kilometrów nad Ziemią za pomocą rakiety sondażowej. Mikroorganizmy przetrwały ekstremalne siły podczas startu, doświadczając grawitacji do 13 razy większej od ziemskiej, oraz sześć minut mikrograwitacji. Podczas powrotu do atmosfery rakieta obracała się z dużą prędkością, lecz nawet to nie przeszkodziło bakteriom, które zachowały swoją strukturę i rozwijały się prawidłowo po tym eksperymencie. Wskazuje to na ich potencjał do wspierania zdrowia astronautów podczas długich misji kosmicznych.

Jakie ma to znaczenie dla przyszłych badań?

Gail Iles, ekspertka ds. nauk kosmicznych z RMIT, podkreśliła znaczenie zrozumienia wytrzymałości drobnoustrojów w warunkach dużego przyśpieszenia, stanu bliskiego nieważkości i gwałtownego hamowania. Według niej informacje uzyskane w badaniu mogą doprowadzić do innowacji biotechnologicznych na Ziemi, w tym do opracowania nowych terapii przeciwbakteryjnych i strategii zwalczania bakterii opornych na antybiotyki.

Warunki panujące w kosmosie mogą doprowadzić astronautów do zaniku mięśni w ich organizmach, utraty tkanki kostnej i problemów zdrowotnych wywołanych promieniowaniem. Aby ograniczyć te zagrożenia, konieczne jest zapewnienie przetrwania pożytecznych bakterii, gdyż pomagają one w utrzymaniu funkcji fizjologicznych i wspieraniu układu odpornościowego.

Najnowsze badanie podkreślające odporność B. subtilis w czasie podróży kosmicznych daje nadzieję dla przyszłych misji na Marsa.

