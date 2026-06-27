Czy Księżyc stanie się barierą ochronną przed groźnymi zarazkami z kosmosu?

Naukowcy przekonują NASA, że powinno się utworzyć na Księżycu ośrodek kwarantanny dla kosmicznych zarazków. Zaproponowali to Frederick Moxley, były doradca Pentagonu i specjalista ds. obrony biologicznej, oraz Anthony Ricciardi, ekspert ds. gatunków inwazyjnych z Uniwersytetu McGilla.

Ich argumentem jest to, że skoro zamierzamy przywieźć na Ziemię znaczące ilości próbek z Księżyca i Marsa, może nawet z innych planet, powinniśmy najpierw je zbadać, aby upewnić się, że nie ma na nich nieznanych i potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów. A najlepiej zrobić to jak najdalej od Ziemi - tak na wszelki wypadek.

Zamiast sprowadzać próbki bezpośrednio na Ziemię, najpierw można by je badać na Księżycu za pomocą w pełni zautomatyzowanych laboratoriów. Dzięki temu ograniczałoby się do minimum możliwość narażenia ludzi na niebezpieczne substancje. Później materiały byłyby sterylizowane, a dopiero na końcu, po wykluczeniu zagrożeń, przesyłane na Ziemię.

- Ludzkość wkracza w nową erę eksploracji kosmosu, ale nasze strategie ochrony planetarnej nie nadążają za zagrożeniami związanymi z powrotem pozaziemskich próbek na Ziemię. Proponowany obiekt pełniłby zasadniczo rolę zapory bezpieczeństwa między Ziemią a wszelkimi potencjalnie niebezpiecznymi żywymi organizmami, które mogłyby towarzyszyć przyszłym misjom powracającym z kosmosu - powiedział Moxley.

Próbki z Marsa i Księżyca mogą być niebezpieczne? Naukowcy ostrzegają przed zagrożeniem

Autorzy uważają, że skoro nawet na Ziemi gatunki inwazyjne już wielokrotnie pokazały, jak małe organizmy wprowadzone do nowego środowiska mogą całkowicie zrujnować ekosystem, to samo może mieć miejsce w kosmosie, pomiędzy planetami.

- Dziesięciolecia badań nad gatunkami inwazyjnymi pokazały, jak organizm wprowadzony w niewłaściwe miejsce i w niewłaściwym czasie może rozprzestrzenić się w sposób niekontrolowany, powodując potencjalnie katastrofalne i nieodwracalne długoterminowe skutki dla ekosystemów. Badania te uzasadniają stosowanie zdecydowanie ostrożnego podejścia wobec organizmów pochodzenia pozaziemskiego - podsumował Ricciardi.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Ambio.