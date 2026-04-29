Spis treści: Kiedy jest pełnia Księżyca w maju 2026? Najlepszy sprzęt do obserwacji pełni Księżyca Astrofotografia w smartfonie. Jak zrobić zdjęcie pełni? Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Kiedy jest pełnia Księżyca w maju 2026?

Indianie północnoamerykańscy nazywali pierwszą majową pełnię księżyca Kwiatowym Księżycem. Nazwa to doskonale przyjęła się na półkuli północnej, ponieważ to właśnie w tym okresie przyroda rozkwita. Ludy Apaczów i Lakotów majową pełnię Księżyca nazywali Księżycem Zielonych Liści, co również idealnie charakteryzuje ten okres. Z kolei plemiona Algonkinów nazywali ją Księżycem Sadzenia Kukurydzy, ponieważ właśnie w tym okresie sadzili najważniejsze dla siebie zboże.

Wśród europejskich Anglosasów przyjęła się nieco inna nazwa majowej pełni - Księżyc Dojenia. Nawiązywała ona do okresu, w którym krowy obficiej produkowały mleko i można było doić je nawet trzy razy dziennie.

Majowa pełnia Księżyca jest ważna także dla Buddystów. Wyznacza jedno z najważniejszych świąt w ich kulturze - Vesak, czyli dzień Buddy. To właśnie wówczas buddyści upamiętniają narodziny, oświecenie i odejście Buddy.

W 2026 roku w Polsce Kwiatowy Księżyc pojawi się na niebie dokładnie 1 maja o 19:23 i uprzyjemni nam odpoczynek. Warto zatem znaleźć się na zewnątrz i na własne oczy zobaczyć pełnię, która w magiczny sposób obwieszcza wiosnę. Majowa pełnia Księżyca będzie pierwszym w tym roku mikroksiężycem. Oznacza to, że nasz satelita znajdzie się blisko swojego apogeum, czyli najdalej od Ziemi na swojej eliptycznej orbicie. Jego tarcza będzie wydawała się mniejsza niż zwykle.

To jeszcze nie koniec spektakularnych widowisk na niebie w maju. W tym miesiącu nastąpi jeszcze jedna pełnia zwana Błękitnym Księżycem. Według NASA tylko 6% pełni to Niebieskie Księżyce, czyli takie, które występują jako drugie w miesiącu. Drugą pełnię w maju będziemy mogli oglądać na niebie 31 maja.

Najlepszy sprzęt do obserwacji pełni Księżyca

Pełnię Księżyca bez większego problemu można obserwować gołym okiem. Najlepiej szukać naszego satelity tuż po wschodzie, kiedy to jego tarcza wydaje się bardzo duża. Jest to tzw. iluzja księżycowa spowodowana bliskością horyzontu i innych obiektów znajdujących się na pierwszym planie.

Podczas wschodu Księżyc przybiera także żółto-pomarańczowy odcień, co powoduje rozpraszanie Rayleigha. Światło Słoneczne odbite od tarczy Księżyca przechodzi wówczas przez większą część ziemskiej atmosfery, która rozprasza niebieskie fale i przepuszcza jedynie dłuższe - czerwone. Podobny efekt obserwujemy przy zachodzie Słońca.

Na nocnym niebie gołym okiem możemy obserwować nie tylko Księżyc, ale także najjaśniejsze ciała niebieskie znajdujące się w jego pobliżu. W prawym górnym rogu księżycowej tarczy będzie migotało światło gwiazdy Spica w gwiazdozbiorze Panny, z kolei w lewym rogu w gwiazdozbiorze Wolarza będzie można dostrzec czerwonego Arktura. O wschodzie Księżyca Wenus będzie znajdowała się nad zachodnim niebem ok. 20 stopni nad horyzontem, a w lewym górnym rogu Wenus dostrzeżesz Jowisza. Po lewej stronie blisko południowo-zachodniego horyzontu znajdziesz trzeci róg trójkąta tworzonego przez najjaśniejsze gwiazdy, czyli Syriusza.

Jak widać, 1 maja warto spojrzeć w górę. Jeśli chcesz dokładniej przyjrzeć się kraterom na Księżycu, warto sięgnąć po lornetkę. Z kolei dla bardziej zaawansowanych obserwatorów poleca się teleskop z obiektywem przynajmniej 70-100 mm. Specjaliści polecają założyć na teleskop filtr księżycowy, aby ochronić się przed jego blaskiem.

Astrofotografia w smartfonie. Jak zrobić zdjęcie pełni?

Tę magiczną pełnię Księżyca warto uwiecznić na fotografii. Specjaliści od Astrofotografii oczywiście polecają zrobić zdjęcie dobrym aparatem lustrzanym z obiektywem o ogniskowej 12-50 mm lub 400 mm dla uchwycenia szczegółów na powierzchni Księżyca.

Na szczęście obecne smartfony również doskonale sobie poradzą ze sfotografowaniem Księżyca, a efekt z pewnością zaspokoi potrzeby astrofotografa-amatora. Jak zrobić zdjęcie Księżyca za pomocą smartfona?

Ustaw aparat smartfona na Księżyc,

zmniejsz ekspozycję na minimalną wartość,

zrób mocne zbliżenie na Księżyc,

zmniejsz jasność obiektu.

Tym sposobem zrobisz zdjęcie Księżyca każdym aparatem telefonicznym. Oczywiście jego jakość będzie zależała od parametrów sprzętowych twojego smartfona.

Przy dużym zbliżeniu, każde drżenie ręki może spowodować, że aparat straci ostrość, dlatego zaleca się robienie zdjęcia na statywie i ustawienie samowyzwalacza.

Bill Ingalls - fotograf NASA radzi amatorom astrofotografii robić zdjęcia Księżyca o wschodzie. Wówczas nie tylko wydaje się większy i bardziej żółty, ale łatwiej go sfotografować w otoczeniu innych obiektów, co podnosi walory estetyczne zdjęcia.

Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Z pomocą w obserwacji nocnego nieba przychodzą także aplikacje. Pozwalają nie tylko planować najlepsze ujęcia, ale także rozpoznać znajdujące się na niebie obiekty. Jakie aplikacje są najlepsze?

Stellarium Mobile - zapewnia doskonałą symulację nieba dla dowolnej daty i miejsca. Za jej pomocą zidentyfikujesz gwiazdy, planety i satelity w czasie rzeczywistym. Po skierowaniu obiektywu telefonu w niebo aplikacja natychmiast pokazuje znajdujące się na nim obiekty. Możesz także sprawdzić jakie zjawiska nastąpią w najbliższym czasie.

SkySafari - to świetna aplikacja także dla zaawansowanych obserwatorów nocnego nieba. Za jej pomocą dowiesz się, co warto zobaczyć konkretnej nocy. Aplikacja jest połączona z bardzo dużą bazą danych dotyczącą obiektów astronomicznych, a także z funkcjami społecznościowymi.

Star Walk 2 - zapewnia rozszerzoną rzeczywistość - nakłada gwiazdy na obraz z kamery. Po skierowaniu telefonu w niebo aplikacja wyświetla dokładnie to, co widzimy - wraz z nazwami i dodatkowymi informacjami. Przedstawia modele 3D konstelacji i planet, a także symuluje niebo w przeszłości i przyszłości, co pomaga planować obserwację.

PhotoPills - idealna aplikacja dla astrofotografów. Wyznacza pozycje Księżyca i Słońca, symuluje kadry. Za jej pomocą zaplanujesz idealny moment na zdjęcie.

Jak widać, najnowsze rozwiązania programistyczne i sprzętowe pozwalają na dokładną obserwację nocnego nieba. Nie musisz być astronomem, aby docenić jego piękno i dowiedzieć się o nim nieco więcej.

