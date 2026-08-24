Pełnia w sierpniu będzie wyjątkowa. Księżyc zmieni kolor

Spis treści: Kiedy wypada pełnia Księżyca w sierpniu i o której godzinie ją oglądać? Zaćmienie Księżyca. Wyjątkowe zjawisko podczas sierpniowej pełni Jak i gdzie najlepiej obserwować sierpniowy Księżyc na niebie?

Kiedy wypada pełnia Księżyca w sierpniu i o której godzinie ją oglądać?

Pełnia to moment, w którym Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, dzięki czemu widoczna z naszej planety strona jego tarczy jest niemal w całości oświetlona. Faza ta powtarza się średnio co 29,5 dnia. W sierpniu 2026 roku kulminacyjny moment pełni nastąpi w piątek 28 sierpnia o godz. 6:18 czasu polskiego.

Nie oznacza to jednak, że właśnie o tej godzinie trzeba spojrzeć w niebo. Księżyc będzie wyglądał jak pełny już przez większą część nocy z 27 na 28 sierpnia, dlatego to właśnie wtedy przypadnie najlepszy czas na obserwację. Różnica w stopniu oświetlenia tarczy na kilka godzin przed astronomicznym maksimum jest na tyle niewielka, że gołym okiem praktycznie nie da się jej zauważyć.

Znaczenie będzie miało natomiast miejsce obserwacji, ponieważ nad ranem Księżyc zacznie zachodzić. W Warszawie zniknie za horyzontem około godz. 5:45, w Krakowie około 5:53, a w Szczecinie dopiero w pobliżu 6:10, więc najdłużej pozostanie widoczny w zachodniej części kraju. Tegoroczna pełnia będzie przy tym szczególna: zanim tarcza schowa się za horyzontem, zacznie obejmować ją cień Ziemi, rozpoczynając częściowe zaćmienie Księżyca.

Zaćmienie Księżyca. Wyjątkowe zjawisko podczas sierpniowej pełni

Zaćmienie Księżyca ma miejsce wtedy, gdy Ziemia znajdzie się między Słońcem a swoim naturalnym satelitą i jej cień zacznie przesuwać się po jego tarczy. Tym razem ustawienie nie będzie idealne, dlatego nie dojdzie do zaćmienia całkowitego. W maksimum w najciemniejszej części ziemskiego cienia znajdzie się około 93 proc. średnicy tarczy.

Zaćmiony fragment może przybrać pomarańczowy, rdzawy lub czerwonawy odcień. Dzieje się tak dlatego, że część światła słonecznego przechodzącego przez ziemską atmosferę nadal dociera do Księżyca, ale jest silniej rozpraszane. Efekt będzie szczególnie wyraźny podczas głębszej fazy zaćmienia, gdy tylko niewielki fragment tarczy pozostanie bezpośrednio oświetlony przez Słońce.

W Polsce zjawisko rozpocznie się 28 sierpnia około godz. 3:23 od słabo widocznej fazy półcieniowej, a około 4:33 Księżyc zacznie wchodzić w główny cień Ziemi. Globalne maksimum przypadnie około godz. 6:13, jednak wtedy tarcza będzie już pod horyzontem w większości kraju. Przed zachodem Księżyca cień obejmie około 66 proc. tarczy w Warszawie, około 84 proc. w Krakowie, około 90 proc. w Poznaniu i Wrocławiu oraz 93 proc. w Szczecinie. Następne zaćmienie widoczne z Polski nastąpi w nocy z 20 na 21 lutego 2027 roku, ale będzie półcieniowe, natomiast na kolejne częściowe trzeba będzie poczekać do 12 stycznia 2028 roku.

Jak i gdzie najlepiej obserwować sierpniowy Księżyc na niebie?

Do obserwacji sierpniowej pełni i zaćmienia nie będzie potrzebny specjalistyczny sprzęt. Oba zjawiska można bezpiecznie oglądać gołym okiem. Lornetka pozwoli jednak wyraźniej zobaczyć granicę ziemskiego cienia przesuwającą się po tarczy, różnice między jaśniejszą i ciemniejszą częścią Księżyca, a także większe kratery i równiny księżycowe. Niewielki teleskop pokaże jeszcze więcej szczegółów, ale nie jest konieczny do śledzenia samego przebiegu zaćmienia.

Najważniejsze będą pogoda i odpowiednio wybrane miejsce obserwacji. Nad ranem Księżyc znajdzie się nisko nad zachodnim i południowo-zachodnim horyzontem, dlatego widok w tym kierunku powinien być możliwie odsłonięty. W Warszawie około godz. 4:33 tarcza będzie znajdowała się niespełna 9 stopni nad horyzontem, a około godz. 5:37 już tylko około jednego stopnia nad nim, więc nawet niewielkie drzewa, zabudowania czy wzniesienia terenu mogą zasłonić najciekawszą końcówkę zjawiska.

Warto wybierać więc otwarte pola, rozległe polany, brzegi większych zbiorników wodnych oraz wyżej położone miejsca z szerokim widokiem na zachód. Dobrym pomysłem są też punkty obserwacyjne położone z dala od mocnego oświetlenia ulicznego i zabudowy, ponieważ ciemniejsze otoczenie poprawi kontrast i pozwoli łatwiej dostrzec szczegóły zaćmienia oraz różnice w jasności tarczy.



