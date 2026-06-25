Czy życie mogło kiedyś istnieć poza Ziemią? Łazik Perseverance wykrył w skałach krateru Jezero złożone związki organiczne, które należą do podstawowych składników niezbędnych do powstania życia. Odkrycie nie oznacza jeszcze znalezienia marsjańskich organizmów, ale to kolejny ważny element układanki.

Zagadkowe skały z dawnego jeziora

Badania dotyczyły formacji Bright Angel znajdującej się w kraterze Jezero. Miliardy lat temu istniało tam jezioro zasilane przez rzekę. Osady nanoszone przez wodę osadzały się na dnie, a z czasem przekształciły się w skały mułowcowe analizowane dziś przez Perseverance.

Naukowcy wykorzystali instrument o nazwie SHERLOC, zamontowany na ramieniu łazika. Dzięki spektroskopii ramanowskiej udało się wykryć obecność tzw. makrocząsteczkowego węgla organicznego. Są to duże i złożone struktury zbudowane z atomów węgla, spotykane w skałach na Ziemi, ale też w meteorytach.

Szczególną uwagę zwróciła skała nazwana Cheyava Falls. A w zasadzie już wcześniej wzbudziła zainteresowanie badaczy ze względu na nietypowe struktury i minerały.

Skała Chevaya Falls może zdaniem NASA skrywać "najjaśniejszy ślad życia, jaki kiedykolwiek odkryliśmy na Marsie" NASA/JPL-Caltech/MSSS domena publiczna

Organiczne związki tuż pod powierzchnią Marsa

Jednym z najbardziej zaskakujących wyników badań okazało się miejsce występowania tych związków. Znaleziono je zaledwie kilka mikrometrów pod powierzchnią skały. To mniej więcej grubość cienkiego arkusza papieru.

- Chociaż konkretny mechanizm powstania makrocząsteczkowego węgla wykrytego w mułowcach Bright Angel pozostaje nieznany, jest to nadal jedno z najbardziej ekscytujących odkryć do tej pory - powiedziała dr Ashley Murphy z Planetary Science Institute.

Mars nie jest przyjaznym miejscem dla związków organicznych. Promieniowanie i silnie utleniające substancje obecne na powierzchni zwykle prowadzą do ich niszczenia.

- Środowisko powierzchni Marsa obejmuje promieniowanie i chemiczne utleniacze, które niszczą związki organiczne. Makrocząsteczkowy węgiel wykryty w mułowcach Bright Angel jest albo odporny na degradację, albo był wystarczająco chroniony przez inne minerały, takie jak iły lub bogata w żelazo marsjańska gleba - wyjaśniła dr Murphy.

Czy to ślad dawnego życia?

Badacze podkreślają, że odkrycie nie jest dowodem na istnienie życia. Takie związki mogą powstawać zarówno w procesach biologicznych, jak i całkowicie naturalnych reakcjach geologicznych. Mimo wszystko wynik jest bardzo ważny, bo podobne związki znaleziono wcześniej także w kraterze Gale, oddalonym o ponad 3200 kilometrów.

To zachęcająca informacja dla oceny możliwości zamieszkiwania Marsa. Wskazuje, że miliardy lat temu związki organiczne mogły nie występować jedynie lokalnie, ale być szerzej obecne w dawnych jeziorach i rzekach Marsa.

Ostateczną odpowiedź zapewne poznamy dopiero wtedy, gdy próbki zgromadzone przez Perseverance trafią do laboratoriów na Ziemi. Tam naukowcy będą mogli sprawdzić, czy za tajemniczymi związkami organicznymi kryje się geologia, czy jednak coś znacznie bardziej niezwykłego.

Źródło: Planetary Science Institute

Publikacja: Ashley E. Murphy et al, Spatially distributed complex organic matter detected in an ancient river valley in Jezero crater, Mars, Science Advances (2026). DOI: 10.1126/sciadv.adx0047

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