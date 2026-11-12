W skrócie
- Naukowcy z agencji CSIRO potwierdzili wiarygodność zdjęcia czarnej dziury w M87, wykorzystując algorytm GenDIReCT oparty na sztucznej inteligencji.
- Nowa metoda łączy trójki danych z radioteleskopów, eliminując błędy kalibracji oraz subiektywne założenia, które budziły wcześniej wątpliwości wśród części badaczy.
- Opracowana technika, pracująca na niepełnych danych, ma potencjał, by usprawnić obrazowanie medyczne oraz umożliwić znacznie precyzyjniejsze mapowanie trzęsień ziemi.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie
Pierwsze zdjęcie czarnej dziury przetrwało weryfikację przez AI
Pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury zostało poddane nowej analizie, którą przeprowadził niezależny zespół naukowców z australijskiej agencji Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) za pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i AI, aby sprawdzić, czy słynny pierścień światła wokół supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki Panna A, znanej też jako Messier 87 (M87), jest rzeczywistym zjawiskiem astrofizycznym, czy jedynie artefaktem powstałym w procesie rekonstrukcji obrazu.
Opublikowane 11 listopada 2026 r. w czasopiśmie "Nature", otwiera się w nowym oknie wyniki tego niezależnego ponownego przeliczenia danych zebranych przez Teleskop Horyzontu Zdarzeń (ang. Event Horizon Telescope, EHT) przyniosły obraz niemal identyczny z historyczną fotografią wykonaną w 2017 r. i zrekonstruowaną w 2019 r. Pozostają one również w zgodzie z przewidywaniami ogólnej teorii względności Alberta Einsteina.
Oryginalne ujęcie cienia czarnej dziury M87* stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ilustracji współczesnej nauki, choć od początku budziło wśród części badaczy pewne wątpliwości. Sceptycy sugerowali, że charakterystyczny kształt obręczy może wynikać z założeń przyjętych w algorytmach przetwarzania danych. Nowa analiza potwierdza jednak pierwotne ustalenia międzynarodowej współpracy EHT.
Spór wokół kształtu cienia czarnej dziury M87*
Aby sfotografować tak odległy obiekt, teleskop EHT łączy odczyty z sieci naziemnych radioteleskopów rozmieszczonych na kilku kontynentach. Technika ta, zwana interferometrią wielkobazową (ang. Very Long Baseline Interferometry, VLBI), pozwala uzyskać rozdzielczość odpowiadającą pojedynczej czaszy o średnicy Ziemi. Wyzwanie jest jednak ogromne, bowiem "to tak, jakby stać na własnym podwórku i próbować zrobić zdjęcie pączka na Księżycu" - tłumaczy dr Samuel Lai, astronom z CSIRO w Bentley i główny autor badania.
Z powodu niepełnego pokrycia nieba przez rozsiane po świecie obserwatoria rekonstrukcja obrazu wymaga zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych. W 2022 r. japoński astrofizyk Junichiro Makino z Uniwersytetu w Kobe wraz ze współpracownikami zakwestionował ustalenia zespołu EHT. Stosując jedną z ich technik analitycznych, ale przy nieco innych założeniach wstępnych, grupa z Japonii otrzymała zamiast pierścienia bezkształtną plamę emisji radiowej.
Mimo publikacji najnowszych wyników z Australii japoński naukowiec wciąż zachowuje sceptycyzm i zwraca uwagę na jaśniejsze punkty wokół ciemnego dysku, które przesuwają się w zależności od wybranej metody obliczeń. "Jeśli obie metody są poprawne matematycznie, trochę trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje" - skomentował Makino. Dyskusja ta pokazuje, jak wrażliwy na delikatną kalibrację bywa proces odtwarzania obrazu z rozproszonych obserwacji.
Nithyanandan Thyagarajan, astrofizyk z CSIRO i współautor pracy, przyznaje, że odtwarzanie obrazu na podstawie danych z tak rzadkiej sieci teleskopów sprowadza się do znalezienia najlepszego dopasowania, co zależy od sposobu trenowania sieci neuronowych. "W zależności od przyjętego modelu a priori można pójść w nieco innych kierunkach. Nadal jednak odkryliśmy strukturę przypominającą pierścień" - tłumaczy badacz.
Algorytm AI eliminuje błędy kalibracji teleskopów
Aby uniknąć subiektywizmu i zakłóceń podczas obróbki danych, zespół z CSIRO opracował algorytm o nazwie GenDIReCT, wykorzystujący metody AI. "Nasz niewielki australijski zespół opracował zaawansowane techniki uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, aby uchwycić informacje o strukturze czarnej dziury i odfiltrować zakłócenia atmosferyczne" - wyjaśnia dr Samuel Lai.
Zasadniczą różnicą w porównaniu z wcześniejszymi analizami było zrezygnowanie z narzucania algorytmowi jakichkolwiek wzorców wyglądu badanego obiektu. Autorzy zaznaczają w swojej pracy, że zastosowali algorytm "wolny od narzuconych z góry założeń morfologicznych i oparty na wielkościach obserwowalnych odpornych na błędy kalibracji instrumentów".
Projekt powstał dzięki doświadczeniu dr. Nithyanandana Thyagarajana, który podobne problemy matematyczne rozwiązywał wcześniej przy eksperymentach z promieniowaniem synchrotronowym. W tradycyjnej interferometrii dane łączy się w pary między poszczególnymi obserwatoriami, co łatwo generuje błędy.
Tworzenie obrazu w ten sposób jest podstępne i może wprowadzać błędy oraz uprzedzenia, które mogą prowadzić do pytań o dokładność obrazu. Nasza technika łączy trójki zamiast standardowych par danych z teleskopów, aby wyeliminować te błędy
Po zastosowaniu nowego narzędzia do oryginalnego zestawu danych z EHT program wygenerował obraz niemal identyczny pod względem rozmiaru i kształtu z tym z 2019 r. "Co ważne, nasz model nie miał pojęcia, jak wygląda czarna dziura, kiedy zastosowaliśmy go do danych z M87" - zaznacza dr Samuel Lai. Według badacza stanowi to pierwszą w pełni niezależną weryfikację legendarnej fotografii.
Technika może usprawnić obrazowanie medyczne i mapowanie trzęsień ziemi
Nowo opublikowane wyniki wzmacniają przekonanie astronomów, że świecąca obwódka wokół M87* jest rzeczywistym zjawiskiem astrofizycznym, wynikającym z soczewkowania grawitacyjnego i przesunięcia ku czerwieni promieniowania w pobliżu horyzontu zdarzeń. Z zadowoleniem przyjął je również zespół odpowiedzialny za pierwotną fotografię.
Dyrektor współpracy EHT, dr Laurent Loinard, ocenił, że takie prace stanowią fundament rzetelnego procesu naukowego: "To niezwykle satysfakcjonujące widzieć, że GenDIReCT, elegancka i całkowicie niezależna metoda, odzyskuje strukturę pierścieniową M87* na przestrzeni kilku lat, w doskonałej zgodności z opublikowanymi wynikami współpracy EHT. Badania takie jak to wzmacniają nasze zaufanie do tego, czego dowiedzieliśmy się o czarnych dziurach, i wzbogacają zestaw narzędzi dostępnych dla całej społeczności".
Opracowana w Australii technika matematyczna może znaleźć zastosowanie daleko poza obserwacjami kosmosu. Według dr. Nithyanandana Thyagarajana algorytmy radzące sobie z niepełnymi danymi i zakłóceniami mają potencjał, by usprawnić obrazowanie medyczne oraz precyzyjniejsze mapowanie trzęsień ziemi.
Źródła:
- Lai, S., Thyagarajan, N., Wong, O.I. et al. Independent interferometric observable confirms black hole shadow in M87*. Nature 659, 317-323 (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-11241-9
- Castelvecchi, D. Iconic first image of black hole holds up to scrutiny. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03642-7
- CSIRO. Independent technique validates landmark M87* image. Phys.org (2026)