W skrócie Naukowcy z agencji CSIRO potwierdzili wiarygodność zdjęcia czarnej dziury w M87, wykorzystując algorytm GenDIReCT oparty na sztucznej inteligencji.

Nowa metoda łączy trójki danych z radioteleskopów, eliminując błędy kalibracji oraz subiektywne założenia, które budziły wcześniej wątpliwości wśród części badaczy.

Opracowana technika, pracująca na niepełnych danych, ma potencjał, by usprawnić obrazowanie medyczne oraz umożliwić znacznie precyzyjniejsze mapowanie trzęsień ziemi.

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Pierwsze zdjęcie czarnej dziury przetrwało weryfikację przez AI

Pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury zostało poddane nowej analizie, którą przeprowadził niezależny zespół naukowców z australijskiej agencji Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) za pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i AI, aby sprawdzić, czy słynny pierścień światła wokół supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki Panna A, znanej też jako Messier 87 (M87), jest rzeczywistym zjawiskiem astrofizycznym, czy jedynie artefaktem powstałym w procesie rekonstrukcji obrazu.

Opublikowane 11 listopada 2026 r. w czasopiśmie "Nature", otwiera się w nowym oknie wyniki tego niezależnego ponownego przeliczenia danych zebranych przez Teleskop Horyzontu Zdarzeń (ang. Event Horizon Telescope, EHT) przyniosły obraz niemal identyczny z historyczną fotografią wykonaną w 2017 r. i zrekonstruowaną w 2019 r. Pozostają one również w zgodzie z przewidywaniami ogólnej teorii względności Alberta Einsteina.

Oryginalne ujęcie cienia czarnej dziury M87* stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ilustracji współczesnej nauki, choć od początku budziło wśród części badaczy pewne wątpliwości. Sceptycy sugerowali, że charakterystyczny kształt obręczy może wynikać z założeń przyjętych w algorytmach przetwarzania danych. Nowa analiza potwierdza jednak pierwotne ustalenia międzynarodowej współpracy EHT.

Spór wokół kształtu cienia czarnej dziury M87*

Aby sfotografować tak odległy obiekt, teleskop EHT łączy odczyty z sieci naziemnych radioteleskopów rozmieszczonych na kilku kontynentach. Technika ta, zwana interferometrią wielkobazową (ang. Very Long Baseline Interferometry, VLBI), pozwala uzyskać rozdzielczość odpowiadającą pojedynczej czaszy o średnicy Ziemi. Wyzwanie jest jednak ogromne, bowiem "to tak, jakby stać na własnym podwórku i próbować zrobić zdjęcie pączka na Księżycu" - tłumaczy dr Samuel Lai, astronom z CSIRO w Bentley i główny autor badania.

Z powodu niepełnego pokrycia nieba przez rozsiane po świecie obserwatoria rekonstrukcja obrazu wymaga zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych. W 2022 r. japoński astrofizyk Junichiro Makino z Uniwersytetu w Kobe wraz ze współpracownikami zakwestionował ustalenia zespołu EHT. Stosując jedną z ich technik analitycznych, ale przy nieco innych założeniach wstępnych, grupa z Japonii otrzymała zamiast pierścienia bezkształtną plamę emisji radiowej.

Mimo publikacji najnowszych wyników z Australii japoński naukowiec wciąż zachowuje sceptycyzm i zwraca uwagę na jaśniejsze punkty wokół ciemnego dysku, które przesuwają się w zależności od wybranej metody obliczeń. "Jeśli obie metody są poprawne matematycznie, trochę trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje" - skomentował Makino. Dyskusja ta pokazuje, jak wrażliwy na delikatną kalibrację bywa proces odtwarzania obrazu z rozproszonych obserwacji.

Nithyanandan Thyagarajan, astrofizyk z CSIRO i współautor pracy, przyznaje, że odtwarzanie obrazu na podstawie danych z tak rzadkiej sieci teleskopów sprowadza się do znalezienia najlepszego dopasowania, co zależy od sposobu trenowania sieci neuronowych. "W zależności od przyjętego modelu a priori można pójść w nieco innych kierunkach. Nadal jednak odkryliśmy strukturę przypominającą pierścień" - tłumaczy badacz.

Algorytm AI eliminuje błędy kalibracji teleskopów

Aby uniknąć subiektywizmu i zakłóceń podczas obróbki danych, zespół z CSIRO opracował algorytm o nazwie GenDIReCT, wykorzystujący metody AI. "Nasz niewielki australijski zespół opracował zaawansowane techniki uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, aby uchwycić informacje o strukturze czarnej dziury i odfiltrować zakłócenia atmosferyczne" - wyjaśnia dr Samuel Lai.

Zasadniczą różnicą w porównaniu z wcześniejszymi analizami było zrezygnowanie z narzucania algorytmowi jakichkolwiek wzorców wyglądu badanego obiektu. Autorzy zaznaczają w swojej pracy, że zastosowali algorytm "wolny od narzuconych z góry założeń morfologicznych i oparty na wielkościach obserwowalnych odpornych na błędy kalibracji instrumentów".

Projekt powstał dzięki doświadczeniu dr. Nithyanandana Thyagarajana, który podobne problemy matematyczne rozwiązywał wcześniej przy eksperymentach z promieniowaniem synchrotronowym. W tradycyjnej interferometrii dane łączy się w pary między poszczególnymi obserwatoriami, co łatwo generuje błędy.

Tworzenie obrazu w ten sposób jest podstępne i może wprowadzać błędy oraz uprzedzenia, które mogą prowadzić do pytań o dokładność obrazu. Nasza technika łączy trójki zamiast standardowych par danych z teleskopów, aby wyeliminować te błędy

Po zastosowaniu nowego narzędzia do oryginalnego zestawu danych z EHT program wygenerował obraz niemal identyczny pod względem rozmiaru i kształtu z tym z 2019 r. "Co ważne, nasz model nie miał pojęcia, jak wygląda czarna dziura, kiedy zastosowaliśmy go do danych z M87" - zaznacza dr Samuel Lai. Według badacza stanowi to pierwszą w pełni niezależną weryfikację legendarnej fotografii.

Technika może usprawnić obrazowanie medyczne i mapowanie trzęsień ziemi

Nowo opublikowane wyniki wzmacniają przekonanie astronomów, że świecąca obwódka wokół M87* jest rzeczywistym zjawiskiem astrofizycznym, wynikającym z soczewkowania grawitacyjnego i przesunięcia ku czerwieni promieniowania w pobliżu horyzontu zdarzeń. Z zadowoleniem przyjął je również zespół odpowiedzialny za pierwotną fotografię.

Dyrektor współpracy EHT, dr Laurent Loinard, ocenił, że takie prace stanowią fundament rzetelnego procesu naukowego: "To niezwykle satysfakcjonujące widzieć, że GenDIReCT, elegancka i całkowicie niezależna metoda, odzyskuje strukturę pierścieniową M87* na przestrzeni kilku lat, w doskonałej zgodności z opublikowanymi wynikami współpracy EHT. Badania takie jak to wzmacniają nasze zaufanie do tego, czego dowiedzieliśmy się o czarnych dziurach, i wzbogacają zestaw narzędzi dostępnych dla całej społeczności".

Opracowana w Australii technika matematyczna może znaleźć zastosowanie daleko poza obserwacjami kosmosu. Według dr. Nithyanandana Thyagarajana algorytmy radzące sobie z niepełnymi danymi i zakłóceniami mają potencjał, by usprawnić obrazowanie medyczne oraz precyzyjniejsze mapowanie trzęsień ziemi.

Źródła:

Lai, S., Thyagarajan, N., Wong, O.I. et al. Independent interferometric observable confirms black hole shadow in M87*. Nature 659, 317-323 (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-11241-9 Castelvecchi, D. Iconic first image of black hole holds up to scrutiny. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03642-7 CSIRO. Independent technique validates landmark M87* image. Phys.org (2026)



