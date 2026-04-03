Wskaźnik mikrograwitacji to niewielki przedmiot, który zaczyna swobodnie unosić się w kabinie, gdy statek kosmiczny wejdzie w stan nieważkości. I choć dziś to bardziej symbol i tradycja niż instrument naukowy, podobne "narzędzia" są używane od początku ery lotów kosmicznych.

Pamięta czasy Gagarina

Pierwszy taki przedmiot zabrał ze sobą Jurij Gagarin podczas pierwszego lotu człowieka w kosmos i od tamtej pory w kosmos latały m.in. małe maskotki, miniaturowe modele Ziemi, a nawet figurki z filmów science fiction.

W przypadku misji Artemis II NASA postanowiła wybrać wskaźnik mikrograwitacji w drodze konkursu publicznego. Zorganizowano go we współpracy z platformą crowdsourcingową Freelancer, do konkursu zgłoszono ponad 2600 projektów od dzieci i dorosłych z całego świata.

Rozwiń

Pluszak zaprojektowany przez dziecko

Zwyciężył projekt 8-letniego Lucasa Ye z Kalifornii, jego maskotka nazywa się "Rise" i została zainspirowana słynnym zdjęciem "Earthrise" wykonanym podczas misji Apollo 8, przedstawiającym Ziemię wynurzającą się zza horyzontu Księżyca

Co ciekawe, chłopiec nie tylko zaprojektował maskotkę, ale również sam ją uszył, mimo że regulamin konkursu wymagał jedynie projektu. I choć technicznie to tylko pluszowa zabawka, takie przedmioty mają duże znaczenie symboliczne - przypominają, że misje kosmiczne są przedsięwzięciem całej ludzkości, a nie tylko astronautów i inżynierów.

Co może być lepszego niż zaproszenie wszystkich do wnętrza statku Orion i poproszenie o pomoc w zaprojektowaniu wskaźnika mikrograwitacji? Wskaźnik będzie unosił się obok nas, gdy będziemy lecieć wokół niewidocznej strony Księżyca i będzie przypominał nam o wszystkich ludziach na Ziemi

Rozwiń

Przypomnijmy, że misja Artemis II to pierwszy od ponad 50 lat załogowy lot ludzi w okolice Księżyca. Astronauci przelecą ponad 400 tys. km od Ziemi, okrążą Księżyc i wrócą na Ziemię po około 10 dniach. Przez większość tej podróży mały pluszak "Rise" będzie unosił się w kabinie razem z nimi jako symbol powrotu ludzi w głęboki kosmos.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press