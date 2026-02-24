Spis treści: Space Volcanic Algae. Polacy wysłali glony na orbitę Duże zmiany w ekspresji genów po wizycie na ISS Glony zintensyfikowały fotosyntezę. Reakcja na stres? Sukces pierwszych polskich badań na ISS

Space Volcanic Algae. Polacy wysłali glony na orbitę

Space Volcanic Algae to jeden z wielu eksperymentów naukowych misji IGNIS, którą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej realizował dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w 2025 roku. To pionierskie badanie biotechnologiczne polegało na testowaniu odporności glonów ekstremofilnych pochodzących ze środowisk wulkanicznych w surowych warunkach ISS. Polscy naukowcy badali zdolności adaptacyjne tych mikroorganizmów do mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego, wykorzystując m.in. innowacyjny czujnik do precyzyjnego pomiaru tlenu wytwarzanego w procesie fotosyntezy.

Projekt ma duże znaczenie dla opracowania przyszłych systemów podtrzymywania życia, które dzięki absorpcji dwutlenku węgla i produkcji tlenu mogłyby wspierać załogi podczas misji na Księżyc czy Marsa. Faza operacyjna na ISS w module Columbus oraz badania referencyjne na Ziemi przebiegały na przełomie czerwca i lipca 2025, a po nich nastąpiła wielomiesięczna, szczegółowa analiza genetyczna i mikroskopowa próbek, z której wnioski przedstawili właśnie polscy naukowcy. Wyniki te okazały się bardziej zdumiewające, niż zakładano.

Ewa Borowska, CTO w firmie Extremo Technologies, przekazała w rozmowie z PAP, że różnice między organizmami, które przebywały na orbicie, a grupą kontrolną pozostawioną na Ziemi są ogromne. "Nasze badania zakończyły się na przełomie października i listopada, a współpraca nad projektem z Europejską Agencją Kosmiczną - w grudniu. Mamy już podstawowe wyniki badań i są one bardzo zaskakujące" - wyjaśniła ekspertka. Badane mikroglony, znane ze swoich właściwości ekstremofilnych, czyli nadzwyczajnej odporności na trudne warunki, wykazały głębokie zmiany w budowie komórkowej, genetyce oraz procesach metabolicznych.

Duże zmiany w ekspresji genów po wizycie na ISS

Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć była wyraźna transformacja strukturalna mikroorganizmów. Gatunki glonów, które poleciały na orbitę, po powrocie charakteryzowały się odmienną budową ścian i błon komórkowych w porównaniu do próbek ziemskich. Naukowcy potwierdzili przy tym skuteczność specjalnej substancji ochronnej dodanej do części próbek, która zabezpieczyła komórki przed negatywnym wpływem promieniowania jonizującego, UV oraz wysychaniem.

Analizy mikroskopowe prowadzone we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz badania genetyczne zespołu prof. Marcina Woźniaka z Collegium Medicum UMK potwierdziły, że w warunkach mikrograwitacji doszło do dużych zmian w ekspresji genów. Zjawisko to objęło większość genów, głównie odpowiedzialnych za produkcję białek, kwasów nukleinowych oraz syntezę metabolitów wtórnych.

"Bardzo nas to dziwi, ponieważ po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię na próbki przez kilka godzin działała grawitacja, która mogła zaburzyć wyniki. Ale wygląda na to, że zmiany w działaniu genów, które zaszły na ISS, utrzymały się wystarczająco długo, aby można było wykryć znaczące różnice między eksperymentem ziemskim a kosmicznym" - wyjaśniła Ewa Borowska.

Glony zintensyfikowały fotosyntezę. Reakcja na stres?

Kolejnym niespodziewanym efektem pobytu mikroglonów na orbicie był wzrost intensywności fotosyntezy. Organizmy te w warunkach mikrograwitacji pochłaniały więcej dwutlenku węgla i produkowały więcej tlenu niż ich odpowiedniki na Ziemi. Prawdopodobnie stanowiło to reakcję adaptacyjną na stres wywołany mikrograwitacją i promieniowaniem. Zjawisko to ma być jeszcze dogłębniej badane.

Obserwacja przyspieszenia metabolizmu glonów w kosmosie była możliwa dzięki precyzyjnemu sensorowi tlenu, opracowanemu przez Extremo Technologies we współpracy z inżynierami z Obserwatorium w Tartu (Estonia), który pozwalał na monitorowanie eksperymentu przez całą dobę. Szybkość adaptacji również przerosła oczekiwania ekspertów. Pierwsze zmiany zauważono już po 7 dniach dwutygodniowej misji. Niewykluczone więc, że w trakcie dłuższych wypraw kosmicznych glony będą radzić sobie jeszcze lepiej.

Sukces pierwszych polskich badań na ISS

Realizacja projektu była także ogromnym wyzwaniem logistycznym. "Najpierw musieliśmy przygotować próbki w laboratorium w Polsce, potem wysłać je do NASA. Polecieliśmy tam i na miejscu przygotowywaliśmy eksperyment. Kilkukrotnie, z powodu przekładania startu misji Ax-4, przekazywaliśmy pojemnik z próbkami do kapsuły Dragon i nam go zwracano. W końcu musiałam zadecydować wraz z dr inż. Weroniką Urbańską z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, czy na ISS polecą gotowe już próbki, czy przygotowujemy nowe. Nie wiedziałyśmy, czy nasze glony wytrzymają opóźnienie i poradzą sobie na orbicie. Uznałyśmy, że nie zmieniamy próbek. Okazało się, że to była dobra decyzja" - wspomina Borowska.

Ostatecznie jednak sukces misji otworzył nowe perspektywy dla polskiej biotechnologii kosmicznej. Co dalej? Odkrycia wynikające z analizy danych z eksperymentu Space Volcanic Algae mogą w przyszłości posłużyć do budowy systemów podtrzymywania życia w bazach na Księżycu czy Marsie, a także do opracowania nowych metod walki z nadmiarem CO2 w atmosferze ziemskiej.

"Polska po raz pierwszy miała szansę przeprowadzić badania na ISS, w tym kompleksowy eksperyment biotechnologiczny. Nasze doświadczenia związane z jego przygotowaniem i prowadzeniem mogą posłużyć w przyszłości innym naukowcom. Mam nadzieję, że przetarliśmy szlaki i to dopiero początek polskich badań biotechnologicznych na orbicie" - podsumowała ekspertka.

Przypomnijmy, że misja IGNIS zakończyła się pełnym sukcesem, a polski astronauta zrealizował 100% założonych celów, dokładając jeszcze ponadprogramowe czynności, co ustawiło wskaźnik na 127%, o czym pisaliśmy w GeekWeeku w 2025 roku. Surowe dane oraz próbki przywiezione z eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej były analizowane przez kolejne długie miesiące, a część z nich nadal jeszcze wymaga głębszej analizy.

