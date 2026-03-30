Kolejne satelity polskiego wojska. Planowany start jeszcze dziś

Polskie satelity wojskowe wyniesie rakieta Falcon w ramach misji SpaceX Transporter-16. Jej start jest zaplanowany około godziny 12.20 czasu polskiego z Vandenberg Space Force Base w Kalifornii.

Będzie to drugi start polskich satelitów. Pierwszy miał miejsce 28 listopada 2025 roku. Jak zdradził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na orbitę zostanie wyniesiony satelita MikroSAR konstelacji POLSARIS. Firma ICEYE zdradziła dokładniej, że mowa o dwóch satelitach radarowych jej produkcji. Wiceminister Tomczyk dodał, że w tym roku na orbicie znajdzie się dziewięć nowych polskich satelitów.

Polska jest pierwszym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej z własnym systemem wojskowego rozpoznania satelitarnego. Opiera się na kilku programach - wspomnianym MikroSAR, PIAST, Glob oraz MikroGlob. Działają w ramach wspólnej konstelacji POLSARIS.

Rozwiń

Rozbudowa polskich sił w kosmosie

MikroSAR został zainicjowany w ramach umowy podpisanej 14 maja 2025 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum ICEYE Polska Sp. z o.o. i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. Umowa opiewała na 860 milionów złotych. Jej przedmiotem są trzy satelity SAR (z syntetyczną aparaturą) do obserwacji powierzchni Ziemi od firmy ICEYE oraz segment naziemny wraz z anteną satelitarną od WZL 1. Wraz z sukcesem misji Transporter-16 na orbicie będą już wszystkie satelity zakupionego MikroSAR.

Satelity SAR od ICEYE, znacząco różnią się od zwykłych satelitów optoelektronicznych. Krążąc na niskiej orbicie, wysyłają w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe i rejestrują echo odbite od powierzchni. Dzięki temu obrazują niezależnie od doby i warunków atmosferycznych jak chmury, dym, deszcz czy pył. Najnowsze satelity ICEYE wykorzystują powiększony radar SAR, pracujący w paśmie 1200 Mhz. Zwiększa to maksymalny zakres obserwacji aż do 400 kilometrów powierzchni pokrycia.

Warto dodać, że polski program wojskowych satelitów jest jeszcze bardziej rozbudowany. Co też ważne, w znacznej większości oparty jest na krajowych rozwiązaniach technologicznych takich firm jak Scanway czy Creotech Instruments. Możesz o tym przeczytać w naszym artykule "Wojsko Polskie w kosmosie. Miliony wydane na potrzebne satelity".

© 2026 Associated Press