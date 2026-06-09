Technologia z Polski poleci w kosmos

Firma Sener Polska została wybrana do opracowania kluczowych systemów dokowania dla europejskiego statku kosmicznego Nyx. To ważny krok dla krajowego sektora kosmicznego, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w międzynarodowych projektach związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej.

Nyx to nowoczesny statek wielokrotnego użytku rozwijany przez firmę The Exploration Company. Jego zadaniem będzie transportowanie ładunków na niską orbitę okołoziemską oraz do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Projekt ma stać się europejską odpowiedzią na dominujące dziś rozwiązania wykorzystywane przez amerykańskiego przedsiębiorstwa kosmiczne.

Nowoczesne systemy dokowania Sener Polska dla misji Nyx

Polscy inżynierowie będą odpowiedzialni za stworzenie dwóch zaawansowanych systemów dokowania. To właśnie one umożliwią bezpieczne przyłączanie statku do stacji orbitalnych, a następnie jego odłączanie po zakończeniu misji. Zakres prac obejmuje nie tylko projektowanie, ale również produkcję, integrację oraz szczegółowe testy zgodne z wymaganiami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Pierwszy system ma zostać wykorzystany podczas misji zaplanowanej na 2027 rok, a drugi zostanie dostarczony rok później.

- Systemy dokowania to jeden z krytycznych elementów każdej misji kosmicznej. To od nich zależy zarówno bezpieczeństwo operacji, jak i ciągłość transferu zasobów między pojazdami. W przypadku programów takich jak Nyx oznacza to konieczność projektowania rozwiązań, które będą działać powtarzalnie w wielu cyklach misji - wyjaśnił Mateusz Krakowczyk, kierownik projektu w Sener Polska.

Twórcy projektu podkreślają, że Nyx ma transportować nawet cztery tony ładunku na orbitę i sprowadzać na Ziemię do trzech ton materiałów. W dalszej perspektywie planowane jest wykorzystanie go także podczas misji księżycowych. Konstrukcja może w przyszłości posłużyć nie tylko do transportu między Ziemią a Księżycem, lecz także do wspierania lądowań na jego powierzchni.

- Projektowanie technologii w taki sposób, aby mogły być wdrażane w wielu różnych scenariuszach, a nie tylko w ramach jednego programu, jest dzisiaj kluczowe. Takie podejście pozwoli budować wartość biznesową i stopniowo rozwijać ofertę komercyjną na podstawie sprawdzonych rozwiązań - podsumował dyrektor generalny spółki Jakub Pierzchała.

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