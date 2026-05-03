Jeszcze w 2023 roku Polska nie dysponowała żadnym własnym satelitą obserwacyjnym, a dziś - jak podkreślają przedstawiciele rządu - jesteśmy w trakcie budowy całej konstelacji POLSARIS. Jak poinformował sekretarz stanu Cezary Tomczyk we wpisie na profilu X, kolejny satelita Wojska Polskiego leci na orbitę, a pod koniec tego roku będzie ich tam już dziewięć.

To fundamentalna zmiana dla zdolności Sił Zbrojnych i Polski w ogóle! Wiwat 3 Maja!!!

Rozwiń

Konstelacja POLSARIS rośnie w siłę

Przypomnijmy, że chodzi tu o program MikroSAR, którego celem jest budowa narodowych zdolności rozpoznawczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pozyskiwania radarowych danych obrazowych w oparciu o systemy satelitarne wykorzystujące radar z syntetyczną aperturą (SAR). To gwarancja niezależnego dostępu do danych rozpoznawczych - kluczowych zarówno dla wojska, jak i szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa państwa.

Jest on realizowany na mocy umowy z 14 maja 2025 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum w składzie ICEYE Polska Sp. z o.o. oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. Wartość całego zamówienia wynosi ok. 860 mln zł brutto, przy czym zamówienie gwarantowane zakłada zakup trzech satelitów, zaś część opcjonalna kolejnych trzech.

Rozwiń

Polska ma swoje "oczy i uszy" w kosmosie

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, wszystkie satelity zostaną umieszczone na orbicie heliosynchronicznej SSO, która ze względu na parametry orbitalne pozwala na dogodne pozyskiwanie danych obrazowych. Przypomnijmy, że pierwszy został wyniesiony na orbitę 28 listopada 2025 r., a kolejne dwa dołączyły do niego 30 marca 2026 r.

Dziś dołącza do nich czwarty, który został wyniesiony na pokładzie rakiety Falcon 9 z Bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych Vandenberg w Kalifornii w ramach misji CAS500-2. Jak dodał minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, "wszystkie przeprowadzone testy wypadły pomyślnie, dlatego niedługo firma przekaże nam system do pełnego użytkowania".

Rozwiń

Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press