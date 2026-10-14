Polski system sprowadzi europejskiego łazika na powierzchnię Marsa

W Turynie zakończyła się dwumiesięczna kampania testowa, podczas której bliźniaczy model europejskiego łazika ponad 20 razy zjechał po polskim systemie opuszczania w warunkach symulujących środowisko marsjańskie. Podczas prób mechanizm został poddany obciążeniom nawet większym niż te przewidywane na Czerwonej Planecie i zniósł je bez zarzutu.

Start misji ExoMars zaplanowano na październik 2028 roku, a lądowanie na równinie Oxia Planum ma nastąpić w 2030 roku. Pierwszy europejski pojazd planetarny jako pierwszy w historii wwierci się na głębokość do dwóch metrów pod powierzchnię Marsa, by szukać śladów dawnego życia. Zanim jednak rozpocznie badania, musi bezpiecznie opuścić platformę lądowania. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zalicza tę operację do najbardziej krytycznych momentów całej misji.

Na Marsie będziemy mieli tylko jedną szansę. Po zjeździe nie ma odwrotu, więc musimy zrobić to dobrze

Ekstremalne testy w Turynie: głazy, przechył i marsjańska grawitacja

System zjazdowy (ang. Egress) to trzymetrowe, aluminiowe urządzenie, które przez ponad rok podróży kosmicznej pozostanie złożone i zablokowane. Musi przetrwać przeciążenia podczas startu rakiety, wielomiesięczny lot oraz samo lądowanie. Na powierzchni Marsa rozłoży się samoczynnie w około 5 minut - przy temperaturze sięgającej kilkudziesięciu stopni poniżej zera i w atmosferze ponad stukrotnie rzadszej niż ziemska, bez żadnej możliwości interwencji czy naprawy ze strony człowieka.

System daje operatorom na Ziemi (znającym okolicę jedynie ze zdjęć satelitarnych) dwie drogi ewakuacji dla łazika: z przodu oraz z tyłu lądownika.

Podczas testów w ośrodku ALTEC w Turynie odtworzono najbardziej wymagające scenariusze.

Symulacja grawitacji. Specjalne urządzenie odciążające przejmowało dwie trzecie wagi 300-kilogramowego łazika, aby odwzorować trzykrotnie słabsze przyciąganie Marsa.

Trudny teren. Lądownik pochylano pod kątem 20 stopni, a pod rampami umieszczano przeszkody symulujące osiadanie platformy na głazie lub stromym zboczu.

Próby wytrzymałościowe. Choć na Marsie system zadziała tylko raz, na Ziemi przeszedł rygorystyczne testy wielokrotnego użycia (lifetime tests), obejmujące ponad 20 zjazdów z obu stron platformy oraz niemal 100 prób rozkładania mechanizmu.

Wcześniej polski sprzęt przeszedł również testy wibracyjne oraz dwutygodniowe próby w komorze termiczno-próżniowej (w temperaturze -70°C i niemal całkowitej próżni). Poddano go także rygorystycznemu procesowi sterylizacji i redukcji drobnoustrojów, aby nie zanieczyścić Marsa ziemskimi organizmami.

Ogromną satysfakcję daje widok łazika, który w tak wymagających warunkach z powodzeniem zjeżdża z platformy. Znakomite działanie ramp świadczy o jakości projektu

Jakość wykonania docenili także partnerzy z europejskiego konsorcjum przemysłowego, którego liderem jest Thales Alenia Space, a budową platformy lądowania zajmuje się Airbus. "Gratulacje dla zespołu Astroniki. Zasłużyliście!" - skomentował wyniki testów Maithri Galapitiya, przedstawiciel firmy Airbus.

Polska specjalizacja: nie tylko rampy, ale i łączność

W tej chwili wszyscy dostawcy biorący udział w misji finalizują tzw. modele lotne, aby każdy detal był gotowy na start w 2028 roku. Astronika odpowiada w projekcie ExoMars za dwa kluczowe systemy. Oprócz mechanizmu opuszczania łazika, polscy inżynierowie pracują nad rozkładanym wysięgnikiem anteny komunikacyjnej (ang. Antenna Deployable Boom - ADB).

Urządzenie to zapewni łączność między łazikiem a lądownikiem, co stanowi jedyną możliwość sterowania przebiegiem misji. Wysięgnik przeszedł już testy kwalifikacyjne i akceptacyjne Modelu Lotnego i obecnie jest przygotowywany do dostarczenia klientowi.

Projektowaliśmy ten system ze świadomością, że na Marsie będzie miał tylko jedną szansę i musi zadziałać bezbłędnie. Każdy z ponad dwudziestu udanych zjazdów łazika, jak i każda z prawie stu prób rozkładania systemu, to dowód, że polska inżynieria potrafi sprostać najwyższym wymaganiom

Jak dodaje ekspert, doskonałe wyniki testów otwierają przed polską firmą drogę do kolejnych projektów realizowanych z ESA i największymi graczami sektora kosmicznego.

Misja ExoMars i polski system w liczbach

3 metry długość rozłożonego polskiego systemu zjazdowego 2 drogi zjazdu możliwość opuszczenia lądownika z przodu lub z tyłu ok. 5 minut czas samoczynnego rozłożenia ramp na Marsie ponad 20 liczba próbnych zjazdów podczas dwumiesięcznej kampanii w Turynie prawie 100 liczba testowych rozłożeń systemu zjazdowego 300 kg masa łazika Rosalind Franklin (na Marsie działa na niego grawitacja stanowiąca 1/3 ziemskiej) 2 metry głębokość, z której łazik pobierze próbki marsjańskiego gruntu 2028 / 2030 rok startu misji z Ziemi oraz rok lądowania na równinie Oxia Planum



