Jeśli 12 sierpnia niebo nie było łaskawe dla obserwatorów - kosmos szykuje spektakularną powtórkę. I to w wydaniu, które bez cienia przesady astronomowie już teraz nazywają zaćmieniem stulecia.

2 sierpnia 2027 roku dojdzie do kolejnego zaćmienia Słońca. Pas całkowitości nad lądem będzie bardzo długi - od północnego Maroka i południowej Hiszpanii, przez Algierię, Tunezję, Libię, Egipt, Arabię Saudyjską, Jemen i Somalię. Wewnątrz pasa żyje blisko 90 mln ludzi.

Częściowe zaćmienie zobaczymy w północnej Afryce i subsaharyjskiej, Europie, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. W Polsce w przyszłym roku Księżyc zakryje Słońce w około 40 procentach (dla porównania kilka dni temu zakrył ponad 80 procent tarczy słonecznej).

Jednak najpewniej na Egipt będą zwrócone oczy obserwatorów. To właśnie w Luksorze zjawisko potrwa 6 minut i 23 sekundy i będzie najdłuższym całkowitym zaćmieniem Słońca na łatwo dostępnym lądzie w XXI wieku. Dłuższego nie będzie aż do 3 czerwca 2114 roku, wtedy potrwa 6 minut i 32 sekundy przechodząc nad Arabią Saudyjską.

Całkowite zaćmienie Słońca w Hiszpanii - 12 sierpnia 2026. Gabri Solera East News

Gdzie obserwować zaćmienie Słońca w 2027 roku w Europie?

Z pewnością dla wielu obserwatorów celem będzie południowa Hiszpania, głównie Andaluzja. Centralna linia pasa całkowitego zaćmienia dosłownie przetnie Cieśninę Gibraltarską.

Zjawisko będzie tam trwało od niecałych 2 minut w Maladze, 3 minut w Kadyksie, po 4,5 minuty w Algeciras, Tarifie i w Gibraltarze.

Maksimum zaćmienia przypadnie przed godziną 11:00, a Słońce będzie wtedy wysoko, około 40 stopni nad horyzontem. W środku lata z pewnością da się odczuć gwałtowny spadek temperatury.

Zaćmienie Słońca 2027 w Egipcie. Najdłuższe w XXI wieku

Egipt oferuje najbardziej stabilne i przewidywalne warunki atmosferyczne na całej trasie całkowitego zaćmienia Słońca w 2027 roku i to pewnie on będzie celem wielu fanów astronomii. Zachmurzenie w sierpniu praktycznie tam nie występuje, ale pewnym wyzwaniem dla przejrzystości powietrza może być pył znad Sahary.

W trakcie fazy całkowitej Słońce znajdzie się dosłownie nad głowami obserwatorów - około 80 stopni nad horyzontem. Maksimum przypadnie chwilę po godzinie 13:00 lokalnego czasu. Najwygodniej będzie więc oglądać to zjawisko na leżąco: z koca, leżaka lub rozkładanego fotela.

I choć to w Luksorze zaćmienie będzie najdłuższe, to właśnie popularne kurorty nad Morzem Czerwonym mogą być celem wielu osób. Trzeba jednak wybrać odpowiednie miejsce, bo nie na całym wybrzeżu zjawisko będzie w fazie całkowitej, a długość będzie zależała od wybranej plaży.

Gdzie lecieć do Egiptu na zaćmienie Słońca w 2027 roku?

Na pewno celem wielu turystów będzie Dolina Nilu i okolice Luksoru. Już teraz ceny hoteli w tym miejscu między 1 a 3 sierpnia 2027 osiągają astronomiczne kwoty. Dwie noce to wydatek co najmniej 10 tysięcy złotych. Dla porównania tydzień przed zaćmieniem zapłacilibyśmy za pobyt w tym miejscu około 300-500 złotych.

Alternatywą dla zatłoczonej Doliny Nilu jest wybrzeże Morza Czerwonego. Tu jednak - jeśli chcemy obserwować zaćmienie Słońca jak najdłużej - trzeba wybrać odpowiednie miejsce.

Na pewno nie będzie to Hurghada czy Szarm el-Szejk. W tych miejscach zaćmienie Słońca będzie tylko częściowe.

W pasie całkowitości są kurorty w okolicach Al-Kusajr czy Port Ghalib, ale zaćmienie potrwa najdłużej w Marsa Alam i na południe od tego miasta aż do Barnis. Warto wziąć to pod uwagę przy wyborze odpowiedniego hotelu.

Sierpień jest też najcieplejszym miesiącem, a temperatury wówczas sięgają nawet 40 stopni Celsjusza. Podczas całkowitego zaćmienia Słońca mogą spaść nawet o 10 stopni.

Całkowite zaćmienie Słońca 2 sierpnia 2027 roku Miejsce Czas trwania fazy całkowitej Kadyks (Hiszpania) 2 minuty 56 sekund Tarifa (Hiszpania 4 minuty 40 sekund Algeciras (Hiszpania) 4 minuty 29 sekund Marbella (Hiszpania) 3 minuty 21 sekund Gibraltar 4 minuty 28 sekund Malaga (Hiszpania) 1 minuta 57 sekund Tanger (Maroko) 4 minuty 51 sekund Sfax (Tunezja) 5 minut 41 sekund Luksor (Egipt) 6 minut 23 sekundy Al-Kusajr (Egipt) 2 minuty 30 sekund Port Ghalib (Egipt) 4 minuty 35 sekund Marsa Alam (Egipt) 5 minut 30 sekund Barnis (Egipt) 6 minut 22 sekundy Jeddah (Arabia Saudyjska) 6 minut Mekka (Arabia Saudyjska) 5 minut 14 sekund Abha (Arabia Saudyjska) 6 minut 5 sekund

Dlaczego zaćmienie Słońca w 2027 roku jest tak długie?

Zaćmienie z 2 sierpnia 2027 roku należy do serii Saros 136, rodziny zaćmień słynącej z wyjątkowo długich faz całkowitych.

Cykl Saros to okres wynoszący 18 lat, 11 dni i 8 godzin, po którym Ziemia, Księżyc i Słońce powracają do niemal identycznego układu geometrycznego. To oznacza, że po upływie tego czasu dochodzi do zaćmienia o bardzo zbliżonych parametrach - podobnym typie i czasie trwania.

Poprzednie takie zjawisko miało miejsce w 2009 roku (Indie, Chiny). Kolejne jest w przyszłym roku, a następne będzie w 2045 (Stany Zjednoczone, Karaiby, północne wybrzeże Ameryki Południowej).



