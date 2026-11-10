W skrócie Czteroosobowy zespół inżynierów zakończył 378-dniową symulację misji na Marsa w zamkniętym obiekcie NASA Johnson Space Center, żyjąc w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego.

Podczas eksperymentu uczestnicy prowadzili badania geologiczne, uprawiali rośliny w kontrolowanych warunkach oraz symulowali spacery po powierzchni Czerwonej Planety.

Inżynierowie zmagali się z opóźnieniami w komunikacji oraz dwutygodniowym brakiem sygnału, co pozwoli agencji opracować procedury bezpieczeństwa dla przyszłych wypraw kosmicznych.

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Czworo inżynierów spędziło rok na "Marsie"

31 października czworo inżynierów opuściło wydrukowany w technologii 3D habitat o powierzchni 158 m2 w NASA Johnson Space Center w Houston w stanie Teksas. Eksperyment stanowił drugą z serii wydłużonych symulacji, które mają na celu zbadanie wpływu długotrwałych misji kosmicznych na zdrowie i wydajność astronautów.

Uczestnicy spędzili w zamknięciu nieco ponad rok, uprawiając własne plony, prowadząc badania naukowe i wykonując symulowane spacery po powierzchni Czerwonej Planety.

W trakcie symulacji odtworzono opóźnienia w komunikacji dochodzące do 13-22 minut w jedną stronę, a także zaplanowano dwutygodniowy, całkowity blackout radiowy. Zebrane doświadczenia pomogą NASA w opracowaniu procedur dla przyszłych załogowych misji na Marsa, które mogą odbyć się już na początku lat 30. XXI w., a także podczas wypraw na Księżyc.

Eksperymenty rolnicze w warunkach skrajnej izolacji

Funkcję oficera naukowego misji pełnił inżynier Matthew Montgomery, zawodowo zajmujący się projektowaniem sprzętu i współprowadzący firmę produkcyjną. Przed rozpoczęciem eksperymentu pracował przy rolnictwie w kontrolowanych warunkach, badając m.in. optymalne oświetlenie LED dla wzrostu roślin, co szybko przełożył na praktykę w nowym otoczeniu.

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"Prowadziłem uprawę naszych plonów w symulacji. Poza misją hodowałem już zieleninę liściastą, paprykę i pomidory w dużych obiektach, a w trakcie eksperymentu zajmowałem się częściowo tymi samymi gatunkami. Interakcja z żywymi roślinami przyniosła korzyści nie tylko odżywcze, ale i poznawcze" - powiedział w rozmowie z "Nature". Zdobytą wiedzę Montgomery przeniósł do habitatu, gdzie odpowiadał za stały nadzór nad domową szklarnią.

Oprócz zagadnień rolniczych kluczowym elementem codziennej pracy naukowej była analiza próbek skał i minerałów. Załoga symulowała m.in. pobieranie i badanie rdzeni skalnych w celu dokładnego odtworzenia historii geologicznej Marsa, łącząc trudne zadania fizyczne z pracą laboratoryjną.

Jak astronauci radzą sobie z blackoutem komunikacyjnym?

Przygotowania do długotrwałego zamknięcia obejmowały intensywny trening zespołowy jeszcze przed rozpoczęciem misji. Uczestnicy wzięli udział w zimowej wyprawie w stanie Wyoming, podczas której zmagali się z zamiecią śnieżną, a następnie spędzili pięć tygodni na wspólnych ćwiczeniach, co pozwoliło zbudować stabilne relacje i uniknąć konfliktów w szczelnie zamkniętym obiekcie.

Najtrudniejszym etapem okazuje się dwutygodniowy brak łączności z Ziemią, symulujący etap, w którym Słońce blokuje przesyłanie sygnałów radiowych między Marsem a Ziemią. "Na prawdziwej misji na Marsa blackout będzie niezwykle niebezpiecznym okresem, z którym NASA nie ma wielkiego doświadczenia. Gdy załoga Artemis II znalazła się za Księżycem, okres braku sygnału był niezwykle krótki w porównaniu z tym, co przeżyliśmy. Na Księżycu przerwy trwają minuty, a na Marsie - tygodnie" - skomentował Matthew Montgomery.

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Załoga przygotowywała się do tego okresu przez miesiąc, ustalając z centrum kontroli precyzyjne harmonogramy i procedury bezpieczeństwa. Aby utrzymać więź z bliskimi w trakcie tej wymuszonej ciszy, inżynier i jego partnerka prowadzili codzienne dzienniki z najważniejszymi wydarzeniami. Wszystkie zapiski zostały przesłane w obie strony dopiero w momencie pełnego przywrócenia sygnału z Ziemią.

Szukanie niestandardowych rozwiązań to chleb powszedni inżynierów

Poza prowadzeniem badań geologicznych zespół analizował wpływ zwiększonej częstotliwości spacerów po powierzchni obcej planety na organizm człowieka. Badacze mierzyli m.in. zmiany w gęstości kości i mięśni oraz weryfikowali, czy przygotowany system żywieniowy jest wystarczający do wywoływanego wysiłku fizycznego.

W rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych oficerowi naukowemu pomogło wykształcenie inżynieryjne i nawyk szukania niestandardowych rozwiązań. "W misjach długoterminowych rzeczy nie zawsze idą z planem, a fundamenty inżynieryjne uczą zdyscyplinowanego myślenia poza utartymi schematami. Kiedy coś ulegało awarii, musieliśmy to naprawić za pomocą ograniczonych środków, którymi dysponowaliśmy" - wyjaśnia Matthew Montgomery.

Po opuszczeniu obiektu badacze rozpoczęli natychmiastowe zbieranie i przetwarzanie danych porównawczych z początkiem misji. Zyskane w ten sposób wnioski posłużą do ulepszenia procedur technicznych i stworzenia bezpieczniejszych warunków dla kolejnych astronautów planujących podróż na Marsa.

Perspektywy przyszłych misji kosmicznych na Marsa i Księżyc

W skład czteroosobowego zespołu CHAPEA Mission 2, obok wspomnianego Matthew Montgomery'ego, weszli dowódca Ross Elder, oficerka medyczna Ellen Ellis oraz inżynier pokładowy James Spicer. Załoga spędziła 378 dni w obiekcie Mars Dune Alpha, prowadząc symulowane spacery kosmiczne, sterując zdalnie dronami i łazikami oraz nadzorując zużycie zasobów.

"Magia tego doświadczenia polegała na przywileju obserwowania, jak wszyscy jednoczą siły, tworząc jeden z najlepszych zespołów, w jakich kiedykolwiek pracowałem" - powiedział Ross Elder cytowany przez NASA. Dowódca podkreślił również, że realizowanie trudnego harmonogramu spacerów marsjańskich wymagało od uczestników wyjątkowej wytrzymałości, odpoczynku i odpowiedniego odżywiania.

Ellen Ellis, była specjalistka ds. pozyskiwania sprzętu kosmicznego, odpowiadała za pobieranie próbek biologicznych i nadzór nad procedurami badawczymi. "Gdy spoglądam wstecz na tę misję, najważniejszym wnioskiem, jakiego się nauczyłam, jest to, że przyszła załoga marsjańska wymaga silnie zintegrowanego zespołu naziemnego" - skomentowała oficerka medyczna. Wsparcie specjalistów z Ziemi i wzajemne zaufanie wewnątrz grupy pozwoliły zminimalizować poczucie osamotnienia przez cały okres trwania eksperymentu.

Z kolei kontrolę nad infrastrukturą techniczną i monitoring zużycia materiałów eksploatacyjnych prowadził James Spicer, pracujący na co dzień przy rozwoju statków kosmicznych. Przyrządy i zapasy - od środków czystości po filtry respiratorów - podlegały ścisłej ewidencji, co przypominało warunki panujące na łodziach podwodnych. "Czerpiemy inspirację każdego dnia ze świadomością, że generowane przez nas dane pomagają w planowaniu misji na Marsa i zwiększają bezpieczeństwo, zdrowie, wydajność i komfort przyszłych załóg marsjańskich" - wyjaśnia Spicer.

Zebrane w trakcie trwania misji dane z zakresu wydajności i zdrowia fizycznego posłużą badaczom NASA do opracowania optymalnych norm zużycia wody, żywności i czasu pracy. Uzyskane wyniki znajdą zastosowanie nie tylko podczas przygotowań do wyprawy na Czerwoną Planetę, ale również przy projektowaniu stałej bazy księżycowej w rejonie południowego bieguna Srebrnego Globu.



