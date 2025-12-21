Jeszcze niedawno wydawało się to technologiczną ciekawostką z pogranicza fizyki teoretycznej. Dziś naukowcy pokazują, że kwantowe połączenie Ziemi z kosmosem jest nie tylko możliwe, ale może stać się fundamentem przyszłej globalnej infrastruktury komunikacyjnej. Najnowsze badania dowodzą, że sygnały kwantowe mogą być wysyłane z powierzchni Ziemi do satelitów, a nie wyłącznie (jak dotąd sądzono) z orbity w dół.

Satelity kwantowe w nowej roli

Dotychczasowe systemy komunikacji kwantowej opierały się na satelitach generujących splątane fotony i przesyłających je do naziemnych stacji. Tak działały pierwsze eksperymenty realizowane przez naukowców na całym świecie.

Nowe podejście odwraca tę logikę. Źródło splątanych cząstek może znajdować się na Ziemi, gdzie dostęp do energii jest większy, sprzęt łatwiejszy w serwisowaniu, a sygnał silniejszy. Satelita pełniłby rolę przekaźnika, a nie kosztownego generatora.

Dlaczego "niemożliwe" okazało się możliwe?

Jak wyjaśnia prof. Alexander Solntsev z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney dotąd dominowało przekonanie, że straty sygnału w atmosferze przekreślają taki scenariusz.

- Obecne satelity kwantowe tworzą splątane pary w kosmosie i wysyłają każdą z nich do dwóch miejsc na Ziemi. To podejście wykorzystywane jest głównie w kryptografii, gdzie wystarczy zaledwie kilka fotonów do wygenerowania tajnego klucza - wyjaśnia.

Zespół z UTS postanowił jednak sprawdzić, czy te założenia rzeczywiście są nie do obejścia.

- Pomysł polega na wystrzeleniu dwóch pojedynczych cząstek światła z oddzielnych stacji naziemnych do satelity krążącego 500 kilometrów nad Ziemią, poruszającego się z prędkością około 20 tysięcy kilometrów na godzinę, tak aby spotkały się idealnie i zaszła interferencja kwantowa - opisuje prof. Simon Devitt.

Kwantowy internet bliżej niż sądziliśmy

Modelowanie uwzględniające światło tła, wpływ atmosfery i niedoskonałości optyki przyniosło zaskakującą odpowiedź.

- Ku naszemu zaskoczeniu modelowanie pokazało, że łącze w górę jest wykonalne. Uwzględniliśmy rzeczywiste czynniki, takie jak światło tła Ziemi, odbicia światła słonecznego od Księżyca oraz efekty atmosferyczne - podkreśla prof. Devitt.

To otwiera drogę do budowy skalowalnego internetu kwantowego, zdolnego łączyć komputery kwantowe na różnych kontynentach. W dłuższej perspektywie, jak zauważa badacz, splątanie kwantowe może stać się czymś równie oczywistym jak elektryczność. Infrastrukturą (tyle że niewidzialną), z której po prostu się korzysta.

Źródło: Uniwersytet Technologiczny w Sydney

Publikacja: S. Srikara, Hudson Leone, Alexander S. Solntsev, Simon J. Devitt. Quantum entanglement distribution via uplink satellite channels. Physical Review Research, 2025; 7 (4) DOI: 10.1103/v3p1-kz4h

